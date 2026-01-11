Уникална реставрация, базирана на Porsche 964

Когато италианският усет за естетика се срещне с германската прецизност, резултатът често граничи с изкуство. Ателието Eterea от Торино буквално взриви публиката на Milano AutoClassica 2025, представяйки своето най-ново творение – Iperleggera. Базиран на култовото Porsche 911 Cabriolet от поколението 964, този автомобил не е просто реставрация, а радикално прераждане, подчинено на философията за механична чистота и премахване на всичко излишно.

Дизайнерът Андреа Ди Будуо е заложил на минимализма, като е успял да свали теглото на машината до невероятните 990 килограма. Името Iperleggera (свръхолекотена) не е случайно – всеки детайл е преминал през строга диета, за да се постигне съотношение от едва 3,2 килограма на конска сила. Визуално колата черпи вдъхновение от агресивния силует на легендарното Porsche 911 RSR Turbo от 1974 г., съчетавайки историческото наследство с модерни композитни материали като карбон и алуминий.

Под задния капак пулсира класически шестцилиндров боксер с въздушно охлаждане, който в базовата си конфигурация доставя 300 к.с. благодарение на оптимизирани всмукателни и изпускателни трактове. За онези, които смятат, че мощността никога не е достатъчна, италианците готвят истинско чудовище. От април 2026 г. на сцената ще излезе версия с 4,3-литров агрегат, генериращ бруталните 400 конски сили и 400 Нм въртящ момент – цифри, които гарантират сериозно покачване на адреналина.

Това, което прави проекта Iperleggera истински специален, е манифактурният подход. Всеки екземпляр се сглобява ръчно, като в процеса участват пет тясно специализирани италиански компании, гарантиращи безкомпромисно качество. Клиентите ще имат свободата да избират между различни обеми на двигателя – от 3,6 до 3,8 литра, персонализирайки своя Speedster според личните си предпочитания за динамика и звук.