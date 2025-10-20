Запознаваме ви първи с най-новата автомобилна марка в България

Уху, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Българският пазар стана все по-привлекателен за различни нови автомобилни компании и след като през последните няколко месеца китайската инвазия не пропусна страната ни, сега е време да видим още една нова марка на пазара, която този път идва от Испания.

Става въпрос за бранда EBRO, който официално потвърди пред наш екип, че от 2026-та година влиза на пазара в България, като по този начин страната ни се превръща в първата европейска държава извън Испания на която марката ще се продава. Изпълнителният директор на компанията, Джонсън Ксу заяви, че към момента се водят преговори с потенциални вносители у нас, но за момента не се разкрива кои са те.

Група опитни испански бизнесмени създават компанията през 1954 година, чрез предприятието Motor Ibérica S.A., пускайки на пазара камиони и лектороварни модели под марката EBRO. Самото име EBRO е лек намек за произхода му. Марката, която черпи вдъхновение от река Ебро, е избрана специално заради тематичното си сходство с река Темза в Англия. Тази връзка не е случайна – първите продукти на компанията, като камионa Ebro B-35, са директни копия, произведени по лиценз, на британския Ford Thames Trader ET6.

В края на 60-те и началото на 70-те години компанията систематично поглъща четирима големи испански производители на лекотвоарни превозни средства – Fadisa, Aisa, Siata и Viasa, заедно с местния клон на Perkins engines. Тази агресивна експанзия превръща Motor Ibérica в производствен гигант с разрастващо се, макар и понякога объркващо, портфолио, обхващащо модели на Alfa Romeo с емблемата на Ebro до камиони Avia и лицензирани модели на Jeep.

Финансовата криза в края на 70-те години обаче налага промяна в собствеността. Massey-Ferguson, които, която е станала основен акционер чрез лицензионно споразумение за трактори Ebro, продавадела си на Nissan Motors през 1979 година. Това бележи началото на бавен преход, който достига своята кулминация, когато Nissan поема пълния контрол и преименува компанията на Nissan Motor Ibérica през 1987 година. След поглъщането се появяват няколко модели, като например Nissan Patrol с емблемата на Ebro, които се продават в някои европейски страни.

EBRO S800

Днес Ebro преживява драматично възраждане, подкрепена от новия испански собственик EV Motors и в съвместно предприятие с китайската компания Chery. Марката се завръща на пазара с четири модела - EBRO S700, EBRO S800 и EBRO S400, които се предлагат се с двигатели с вътрешно горене, хибридни и плъг-ин хибридни опции. Тези модели включват технология на Chery, адаптирана за европейския пазар и сглобена в завода на марката в Барселона, Испания. EBRO има за цел да достигне производствен капацитет от 100 000 автомобила в средносрочен план. След като първият автомобил слиза от поточната линия в Барселона в края на 2024-та, марката вече може да се похвали с дистрибуторска мрежа от около 70 дилъра на местно ниво. Очаквайте съвсем скоро и още подробности за най-новия модел на компанията, който също ще се продава у нас.



EBRO S400