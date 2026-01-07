Ford представя мистериозен спортен автомобил (ВИДЕО)

Ford Racing се готви да разкрие мистериозен нов „високопроизводителен спортен автомобил” на 15 януари. След загадъчно тийзър видео, което предизвика истерия сред ентусиастите, новопреименуваното състезателно подразделение на Blue Oval – по-рано известно като Ford Performance – ще даде старт на сезона 2026 в обновената централна гара на Мичиган. Макар че събитието технически съвпада с Автомобилното изложение в Детройт, Ford явно се стреми да открадне вниманието, като премества действието в собствения си технологичен кампус за 1 милиард долара, обещавайки „доказателство за това колко дълбоко“ състезателните иновации са вградени в неговите серийни автомобили, разрешени за движение по пътищата.

Спекулациите относно идентичността на тази нова машина са в разгара си, като най-вероятният кандидат е нов високопроизводителен вариант на S650 Mustang. Цял куп слухове се носят за потенциалното завръщане на легендарните имена Cobra или Boss, което би било перфектният компромис между ориентирания към пистата Dark Horse и ултра-ексклузивния Mustang GTD. Въпреки това, с наскорошния акцент на Ford върху глобалното състезателно наследство, запознати от индустрията шепнат за възможен наследник на Ford GT от трето поколение или може би за хардкор аеродинамичен пакет за GTD, който наскоро беше забелязан да преминава тестове на висока скорост на Нюрбургринг.

Допълнителна интрига към представянето на 15 януари добавя публичната заинтересованост на главния изпълнителен директор на Ford Джим Фарли към това, което той нарича „суперкола за чакъл“. Фарли вече намекна за 1000-коньов, частично електрифициран офроудър, вдъхновен от рали „Дакар“ – автомобил, който ефективно би запълнил празнината между традиционните суперколи и способността на семейството Raptor да се справя с пустинята. Макар такава радикална концепция да изглежда малко вероятна, желанието на Ford да „спечели Дакар повече от Formula 1“ подсказва, че производственият модел Raptor вече не е само мечта на борда на директорите.

All of Ford Racing, in Michigan Central Station, for one night.



🗓️January 15th, 2026

💻https://t.co/2ksudcmmnA, YouTube, and Facebook pic.twitter.com/uqZM0j8JX7

— Ford Racing (@FordRacing) January 5, 2026

Освен представянето на автомобила, събитието ще послужи и като официално въведение в завръщането на Ford във Formula 1. В партньорство с Red Bull Ford Powertrains, марката ще представи своите състезателни ливреи за 2026 година и новия хибриден двигател, който ще сложи край на 22-годишното отсъствие на Ford от върха на моторспорта.