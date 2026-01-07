Бившият шеф на Porsche призна грешката за прехода към електромобили

В решаващ момент за компанията от Цуфенхаузен, Оливер Блуме официално предаде ключовете на Porsche AG, с което приключи десетгодишния си мандат, през който марката постигна рекорден успех при първичното публично предлагане и масивна цифрова трансформация. От 1 януари 2026 година 57-годишният мениджър се оттегли, за да се фокусира изцяло върху ролята си като ръководител на Volkswagen Group, отстъпвайки място на бившия главен изпълнителен директор на McLaren и ветеран в инженерството Майкъл Лайтерс. Излизането на Блум обаче беше белязано от забележително откровено признание по отношение на агресивния тласък на марката към електрификация. В интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung Блум призна, че решението да се пенсионира версията на Macan с двигател с вътрешно горене без незабавен бензинов наследник е било стратегическа „грешка“ – ход, основан на пазарни прогнози, които оттогава са били обърнати от охлаждащия се глобален интерес към електромобилите.

Стратегическите последствия от това решение вече се усещат в европейските шоуруми, където първото поколение Macan с бензинов двигател беше принудено да се пенсионира преждевременно в средата на 2024 година, поради невъзможността му да отговори на новите стандарти за киберсигурност GSR2. Тъй като официалното производство на настоящия модел с бензинов двигател трябва да приключи в средата на 2026 година, Porsche сега се опитва да запълни голямата празнина в гамата си. За да запълни празнината, компанията ускорява разработката на изцяло нов кросоувър с двигател с вътрешно горене, който ще дебютира през 2028 година. Макар че ще заема сегмента на Macan, той ще носи ново име и ще разчита силно на Volkswagen Group. Според докладите този нов модел ще използва Premium Platform Combustion (PPC), споделена с най-новия Audi Q5, като потенциално ще възприеме система Quattro Ultra с предно задвижване – прагматична, икономична стъпка, която бележи значително отклонение от традиционното за Porsche ДНК, ориентирано към задната част.

Това завръщане към буталата не е изолирано събитие, а по-скоро мащабно тактическо отстъпление за германския производител на спортни автомобили. Porsche в момента извършва драматичен обрат в най-емблематичните си модели, за да запази „гъвкавостта на задвижването“. Следващото поколение 718 Boxster и Cayman, които някога бяха предназначени да бъдат изцяло електрически, сега се препроектират с големи разходи, за да се приспособят към бензинови двигатели. По същия начин, предстоящият флагмански SUV с три реда седалки, който преди беше замислен като проект само за електромобили, сега ще бъде пуснат на пазара с опции за високопроизводителни хибридни и двигатели с вътрешно горене. Под ръководството на Майкъл Лайтерс – лидер, който преди това е управлявал разработката на Cayenne и Macan по време на първия си мандат в Porsche – марката дава сигнал, че макар бъдещето да остава електрическо, двигателят с вътрешно горене ще продължи да бъде важна част от Porsche и през следващото десетилетие.