Бившият шеф на Porsche призна грешката за прехода към електромобили

7 Януари, 2026 12:13 752 24

Наследник на Macan все пак ще има

Бившият шеф на Porsche призна грешката за прехода към електромобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В решаващ момент за компанията от Цуфенхаузен, Оливер Блуме официално предаде ключовете на Porsche AG, с което приключи десетгодишния си мандат, през който марката постигна рекорден успех при първичното публично предлагане и масивна цифрова трансформация. От 1 януари 2026 година 57-годишният мениджър се оттегли, за да се фокусира изцяло върху ролята си като ръководител на Volkswagen Group, отстъпвайки място на бившия главен изпълнителен директор на McLaren и ветеран в инженерството Майкъл Лайтерс. Излизането на Блум обаче беше белязано от забележително откровено признание по отношение на агресивния тласък на марката към електрификация. В интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung Блум призна, че решението да се пенсионира версията на Macan с двигател с вътрешно горене без незабавен бензинов наследник е било стратегическа „грешка“ – ход, основан на пазарни прогнози, които оттогава са били обърнати от охлаждащия се глобален интерес към електромобилите.

Стратегическите последствия от това решение вече се усещат в европейските шоуруми, където първото поколение Macan с бензинов двигател беше принудено да се пенсионира преждевременно в средата на 2024 година, поради невъзможността му да отговори на новите стандарти за киберсигурност GSR2. Тъй като официалното производство на настоящия модел с бензинов двигател трябва да приключи в средата на 2026 година, Porsche сега се опитва да запълни голямата празнина в гамата си. За да запълни празнината, компанията ускорява разработката на изцяло нов кросоувър с двигател с вътрешно горене, който ще дебютира през 2028 година. Макар че ще заема сегмента на Macan, той ще носи ново име и ще разчита силно на Volkswagen Group. Според докладите този нов модел ще използва Premium Platform Combustion (PPC), споделена с най-новия Audi Q5, като потенциално ще възприеме система Quattro Ultra с предно задвижване – прагматична, икономична стъпка, която бележи значително отклонение от традиционното за Porsche ДНК, ориентирано към задната част.

Това завръщане към буталата не е изолирано събитие, а по-скоро мащабно тактическо отстъпление за германския производител на спортни автомобили. Porsche в момента извършва драматичен обрат в най-емблематичните си модели, за да запази „гъвкавостта на задвижването“. Следващото поколение 718 Boxster и Cayman, които някога бяха предназначени да бъдат изцяло електрически, сега се препроектират с големи разходи, за да се приспособят към бензинови двигатели. По същия начин, предстоящият флагмански SUV с три реда седалки, който преди беше замислен като проект само за електромобили, сега ще бъде пуснат на пазара с опции за високопроизводителни хибридни и двигатели с вътрешно горене. Под ръководството на Майкъл Лайтерс – лидер, който преди това е управлявал разработката на Cayenne и Macan по време на първия си мандат в Porsche – марката дава сигнал, че макар бъдещето да остава електрическо, двигателят с вътрешно горене ще продължи да бъде важна част от Porsche и през следващото десетилетие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тесльо слънчасалия

    1 4 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Стaтистически е доказано.

    12:20 07.01.2026

  • 2 карчи

    2 2 Отговор
    Елeктрички много, джендъpи не достигат😅

    Коментиран от #4

    12:25 07.01.2026

  • 3 Пич

    0 0 Отговор
    Хахаха...... Превод - Шефа си призна , че е кретен!

    Коментиран от #5

    12:25 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 карчи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тесльо слънчасалия":

    Браво, набарали са пpaйда с джендъpи 😅

    12:34 07.01.2026

  • 8 Еврика

    3 0 Отговор
    Вече се вижда кои са антиелектриците, които пишеха постоянно това за 20-те милиона! Това е била платена акция срещу електромобилите. Но в момента пресоляват манджата и се премахват и всякакви съмнения дали това е така или не! Никой няма възможността да напише толкова пъти едно и също нещо без да го изтрият нито веднъж. Това е вътрешна работа!

    12:36 07.01.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Продължават да правят глупости и да се гаврят с клиентите и феновете!
    Въобще не чуват какво им казва пазара и летят към пропастта! Същата дивотия правят и съседите им от Мерцедес. Направо закопават марките като продължават с полит коректните си глупости

    12:41 07.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трудно е да признаеш поражение

    0 0 Отговор
    Както много производители на автомобили Порше се включиха в надпреварата с електромобилите твърде късно. Лежаха на стара слава и се надяваха да им се размине. Да но Китаеца не спеше. Сложиха ръка на много от залежите на Литий и дръпнаха много в технологиите и производство на батерии. Порше няма шанс. Колкото и да са им добри колите отстъпват сериозно на китайските по цена. Сега щели да се връщат пак на ДВГ. Като изтърва питомното ходи сега гони дивото.

    Коментиран от #22, #24

    13:06 07.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тесльо слънчасалия

    1 0 Отговор
    Браво! Най-накрая!

    13:16 07.01.2026

  • 21 Твоци

    0 0 Отговор
    Ще измислят друга тяга,изчакайте година.

    13:20 07.01.2026

  • 22 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Трудно е да признаеш поражение":

    Това, че закъсняха с електромобилите е абсолютно вярно. И по тази причина е още по-вярно, че не трябваше да бързат да се отказват от ДВГ. Защото поне при ДВГ са първенци. Спокойно можеше да си продават ДВГ И през това време да настигат китайците. Пък когато ги стигнат . То трябваше да си режат клона, на който стоят.

    13:30 07.01.2026

  • 23 хаха

    0 0 Отговор
    Порше без ДВГ е нищо. Спортните коли се купуват заради усещането за каране и мощния ДВГ. Ако е само до ускорение, хората щяха да си купят Тесла. Ако искаха икономия, нямаше да купуват коли по 500 000. На такава колко да й мислиш дали гори 50 или 100лв на 300-400км? Имаш 500 000 за кола, ама ще пестиш по 2-3 000 на година? Сигурно и газови уредби им слагат за по-евтинко....
    Дано оправят нещата с нови ДВГ модели, но заради ЕС това ще е временно. ЕС и зелените политики убиват спортните автомобили.
    Спортният ДВГ се купува заради усещане за колата и пътя. Електричките дават и в средния си клас по-добро ускорение, но нямат усещането за смяна на скорости, промяна на обороти и тяга, звука, контрола над машината.

    13:39 07.01.2026

  • 24 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Трудно е да признаеш поражение":

    Ти с всичкия си ли си? Порше могат да изкарат най-луксозния електромобил. Бентли, Ролс Ройс и те. Познай колко желаещи ще има да ги купят. Електрическото Ферари имаше къмто 0 желаещи и изчезна безславно. Този сегмент не се интересува от икономия на гориво. Купувачите в него търсят ДВГ, даже не харесват и хибридите.
    Китай може за 50 000 да ти продаде супер лукс поне на визия и усещане първите месеци, докато материалите почнат да се разпадат. Бутиковите европейски марки са с клиенти, за които е важно да е супер лукс с гаранция, че ще държи дълго, плюс да е забавно за каране. Какво ще те забавлява звук на двигател от високоговорителите, ограничения на скоростта, купища асистенции, пълна липса на усещане за автомобила?

    13:46 07.01.2026