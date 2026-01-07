Бившият шеф на Porsche призна грешката за прехода към електромобили

В решаващ момент за компанията от Цуфенхаузен, Оливер Блуме официално предаде ключовете на Porsche AG, с което приключи десетгодишния си мандат, през който марката постигна рекорден успех при първичното публично предлагане и масивна цифрова трансформация. От 1 януари 2026 година 57-годишният мениджър се оттегли, за да се фокусира изцяло върху ролята си като ръководител на Volkswagen Group, отстъпвайки място на бившия главен изпълнителен директор на McLaren и ветеран в инженерството Майкъл Лайтерс. Излизането на Блум обаче беше белязано от забележително откровено признание по отношение на агресивния тласък на марката към електрификация. В интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung Блум призна, че решението да се пенсионира версията на Macan с двигател с вътрешно горене без незабавен бензинов наследник е било стратегическа „грешка“ – ход, основан на пазарни прогнози, които оттогава са били обърнати от охлаждащия се глобален интерес към електромобилите.
Стратегическите последствия от това решение вече се усещат в европейските шоуруми, където първото поколение Macan с бензинов двигател беше принудено да се пенсионира преждевременно в средата на 2024 година, поради невъзможността му да отговори на новите стандарти за киберсигурност GSR2. Тъй като официалното производство на настоящия модел с бензинов двигател трябва да приключи в средата на 2026 година, Porsche сега се опитва да запълни голямата празнина в гамата си. За да запълни празнината, компанията ускорява разработката на изцяло нов кросоувър с двигател с вътрешно горене, който ще дебютира през 2028 година. Макар че ще заема сегмента на Macan, той ще носи ново име и ще разчита силно на Volkswagen Group. Според докладите този нов модел ще използва Premium Platform Combustion (PPC), споделена с най-новия Audi Q5, като потенциално ще възприеме система Quattro Ultra с предно задвижване – прагматична, икономична стъпка, която бележи значително отклонение от традиционното за Porsche ДНК, ориентирано към задната част.
Това завръщане към буталата не е изолирано събитие, а по-скоро мащабно тактическо отстъпление за германския производител на спортни автомобили. Porsche в момента извършва драматичен обрат в най-емблематичните си модели, за да запази „гъвкавостта на задвижването“. Следващото поколение 718 Boxster и Cayman, които някога бяха предназначени да бъдат изцяло електрически, сега се препроектират с големи разходи, за да се приспособят към бензинови двигатели. По същия начин, предстоящият флагмански SUV с три реда седалки, който преди беше замислен като проект само за електромобили, сега ще бъде пуснат на пазара с опции за високопроизводителни хибридни и двигатели с вътрешно горене. Под ръководството на Майкъл Лайтерс – лидер, който преди това е управлявал разработката на Cayenne и Macan по време на първия си мандат в Porsche – марката дава сигнал, че макар бъдещето да остава електрическо, двигателят с вътрешно горене ще продължи да бъде важна част от Porsche и през следващото десетилетие.
1 Тесльо слънчасалия
12:20 07.01.2026
2 карчи
Коментиран от #4
12:25 07.01.2026
3 Пич
Коментиран от #5
12:25 07.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 карчи
До коментар #4 от "Тесльо слънчасалия":Браво, набарали са пpaйда с джендъpи 😅
12:34 07.01.2026
8 Еврика
12:36 07.01.2026
9 ДрайвингПлежър
Въобще не чуват какво им казва пазара и летят към пропастта! Същата дивотия правят и съседите им от Мерцедес. Направо закопават марките като продължават с полит коректните си глупости
12:41 07.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Трудно е да признаеш поражение
Коментиран от #22, #24
13:06 07.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тесльо слънчасалия
13:16 07.01.2026
21 Твоци
13:20 07.01.2026
22 Така е
До коментар #17 от "Трудно е да признаеш поражение":Това, че закъсняха с електромобилите е абсолютно вярно. И по тази причина е още по-вярно, че не трябваше да бързат да се отказват от ДВГ. Защото поне при ДВГ са първенци. Спокойно можеше да си продават ДВГ И през това време да настигат китайците. Пък когато ги стигнат . То трябваше да си режат клона, на който стоят.
13:30 07.01.2026
23 хаха
Дано оправят нещата с нови ДВГ модели, но заради ЕС това ще е временно. ЕС и зелените политики убиват спортните автомобили.
Спортният ДВГ се купува заради усещане за колата и пътя. Електричките дават и в средния си клас по-добро ускорение, но нямат усещането за смяна на скорости, промяна на обороти и тяга, звука, контрола над машината.
13:39 07.01.2026
24 хаха
До коментар #17 от "Трудно е да признаеш поражение":Ти с всичкия си ли си? Порше могат да изкарат най-луксозния електромобил. Бентли, Ролс Ройс и те. Познай колко желаещи ще има да ги купят. Електрическото Ферари имаше къмто 0 желаещи и изчезна безславно. Този сегмент не се интересува от икономия на гориво. Купувачите в него търсят ДВГ, даже не харесват и хибридите.
Китай може за 50 000 да ти продаде супер лукс поне на визия и усещане първите месеци, докато материалите почнат да се разпадат. Бутиковите европейски марки са с клиенти, за които е важно да е супер лукс с гаранция, че ще държи дълго, плюс да е забавно за каране. Какво ще те забавлява звук на двигател от високоговорителите, ограничения на скоростта, купища асистенции, пълна липса на усещане за автомобила?
13:46 07.01.2026