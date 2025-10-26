Новини
Продава се! Истински "американски мускули" от Велико Търново

26 Октомври, 2025 11:00

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

Продава се! Истински "американски мускули" от Велико Търново - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и във Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт номер 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ццц

    2 5 Отговор
    Трябва да се боядиса оранжева, за да е в тон с президента.

    11:04 26.10.2025

  • 3 зузи

    2 7 Отговор
    Много гр@@оз@@на тази кола бе.

    11:04 26.10.2025

  • 4 Жаба

    4 8 Отговор
    Прилича ми на зелена смачкана жаба, лудостта на хората явно няма граници

    11:05 26.10.2025

  • 5 Шуши

    5 6 Отговор
    Заглавието на обявата сигурно е "продава се барутник във Велико Търново".

    Коментиран от #7

    11:06 26.10.2025

  • 6 матю хари

    11 4 Отговор
    Браво, това е истинска кола, а на руснаците най-великия им двигател е 1.7 82 коня. ха ха

    Коментиран от #8, #9

    11:12 26.10.2025

  • 7 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шуши":

    Задкрилките на задния капак кефят

    11:16 26.10.2025

  • 8 Ъхъ

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "матю хари":

    Има едни руски двигатели, чиито основни клиенти са американците! Малко по големи и доста по сложни.

    Коментиран от #14

    11:19 26.10.2025

  • 9 смех

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "матю хари":

    Ама със задно разбииш ли

    11:20 26.10.2025

  • 10 Много нагло!

    3 0 Отговор
    Почнаха да си продават тенекетата през статии, че и безплатни! Факти, собствените си колонки продавате, или Радослав Славчев (автора на статията) злоупотребява със сайта за да урежда продажбата на колата?

    11:30 26.10.2025

  • 11 1488

    1 1 Отговор
    Трябва да се боядиса лилаво, за да е в тон със собственика си.

    Коментиран от #12

    11:36 26.10.2025

  • 12 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    А ти кво караш бе ци ганин

    11:42 26.10.2025

  • 13 Илиев

    3 1 Отговор
    Доста мощност с лошо окачване и високо тегло.Който я купи да ходи на църква редовно...

    11:55 26.10.2025

  • 14 Ахаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ":

    След като Мъск влезе в бизнеса "великите" руски двигатели стават само за скрап. Стоят на склад, защото никой не ги иска.

    12:53 26.10.2025