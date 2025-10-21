1300 км с едно зареждане:Chery, който ще продава и у нас, извади батерия с 600 Wh/kg и преобръща пазара на електромобили

Уху, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Китайският автомобилен производител Chery, който съвсем скоро ще започне да продава продукцията си и в България, хвърли бомба в света на електромобилите, представяйки прототип на твърдотелна батерия с безпрецедентна енергийна плътност – цели 600 ватчаса на килограм (Wh/kg). Това е една от най-високите стойности, обявявани публично до момента, което отваря нова, вълнуваща страница в историята на електрическия транспорт.

Този технологичен авангард е революционен и категорично променя правилата на играта. Постижението на Chery обещава фантастичен пробег до 1300 километра с едно-единствено зареждане. Сравнете това с днешните премиум електрически модели, които обикновено предлагат едва 500-600 км, и разликата е смайваща – двукратен скок в ефективността. Новият продукт беше официално представен на Глобалната конференция за иновации в китайския град Уху, където е и наш екип.

В основата на пробива стои ключова технологична характеристика: твърд полимеризиран електролит. Той смело замества податливата на възпламеняване течност, използвана в конвенционалните литиево-йонни клетки. Освен това, батерията е оборудвана с катод с повишено съдържание на литий и манган. Тази сплав от иновации не само катапултира енергийната плътност, но и драстично повишава безопасността.

Твърдотелните батерии на Chery притежават редица неоспорими предимства, които ги правят бъдещето на индустрията:

Сигурност: Те са по-устойчиви на запалване или прегряване, дори при механични повреди – компанията гордо обяви, че прототипът е издържал тестове с пробиване и пирони.

Издръжливост и ефективност: По-дълъг живот и безупречна работа при екстремни горещини или студове.

Скорост: По-бързо време за презареждане.

Амбициозен план: 2027 започва масовото производство

Пътната карта на китайския производител е ясна и амбициозна: пилотното производство ще започне още през 2026 г., а масовото е планирано за 2027 г. Ако този план бъде изпълнен, Chery ще се превърне в един от пионерите в света, който първи ще комерсиализира високоенергийни твърдотелна батерии, изпреварвайки основните конкуренти като BYD и CATL.

Въпреки изумителните си качества, основният проблем пред масовата комерсиализация остава високата себестойност. В момента твърдотелните батерии са 2,8 пъти по-скъпи за производство в сравнение с традиционните литиево-йонни. За да преодолее тази пречка, индустрията ще се нуждае или от сериозни технологични пробиви, които да намалят цената, или от значителна държавна подкрепа.

Анализатори прогнозират, че до 2030 г. твърдотелните батерии ще заемат 10% от световното производство, формирайки пазар на стойност над $34 милиарда. Успехът на Chery не само ще бъде триумф на инженерната мисъл, но и ще затвърди позицията на Китай като глобален лидер в технологиите за нова енергия.