Определиха финалистите за "Световна кола на годината" 2026

Финалният списък за наградите „Световна кола на годината 2026“ (WCOTY) е финализиран. Hyundai Motor Group, подкрепена от своето дъщерно дружество Kia, е спечелила зашеметяващите 40% от местата в основната категория, позиционирайки се като безспорен фаворит. С четири автомобила в топ 10 – Hyundai Ioniq 9, Hyundai Palisade, Kia EV4 и Kia EV5 – корейският гигант се надява да продължи историческата си серия от победи, която включва триумфа на Kia EV3 през 2025 година и този на EV9 през предходната година. Този възход на „K-Power“ идва, докато жури от 98 международни журналисти от 33 държави се готви да стесни полето преди окончателното обявяване на подиума на Международното автошоу в Ню Йорк на 1 април.

Основната категория за Световна кола на годината представя разнообразен микс от стратегии за задвижване и пазарни сегменти. Предизвикателство за корейските лидери са утвърдените европейски тежести и нарастващата вълна от китайски иновации. Audi Q5/SQ5 и BMW iX3 представляват германската гвардия, докато Mercedes-Benz CLA добавя доза германски стил към списъка. Интересно е, че BYD Seal 6 DM-i си е осигурил място, което е знак за нарастващото глобално влияние на китайското инженерство, докато Toyota RAV4 и британският Nissan Leaf допълват списъка. Включването на Leaf е особено забележително, като бележи завръщането в светлината на прожекторите на един от пионерите в сегмента на електромобилите.

В специализираните категории битката за титлата „Световен електромобил“ е дуел с висок залог между Audi A6 e-tron, BMW iX3 и Hyundai Ioniq 9, заедно с Mercedes-Benz CLA и Nissan Leaf. Междувременно сегментът „Световна луксозна кола“ е сблъсък на титаните, в който участват Cadillac Vistiq, Lucid Gravity и Volvo ES90, доказвайки, че определението „премиум“ все повече се превръща в синоним на батерия с голям пробег. За ентусиастите, краткият списък за световна кола с високи постижения предлага очарователна комбинация от старомодна мощност и висока прецизност, като BMW M2 CS и Mercedes-AMG GT 63 Pro се изправят срещу изцяло електрическия Hyundai Ioniq 6 N и хибридния Chevrolet Corvette E-Ray.

Категориите World Urban Car и World Car Design подчертават преминаването на индустрията към по-малки размери и по-смела естетика. Китайските участници като Firefly (от Nio) и Wuling Binguo доминират в разговора за градските автомобили, въпреки че се сблъскват с жестока конкуренция от Alfa Romeo Junior и Hyundai Venue. В областта на стила Kia PV5 и Mazda 6e се отличават с иновативните си силуети, а Lynk & Co 08 и Volvo ES90 се присъединяват към тях в надпреварата за визуално превъзходство. С наближаването на представянето в Ню Йорк автомобилният свят наблюдава дали традиционните производители ще успеят да си върнат короната или корейско-китайският импулс вече е наистина неудържим.