BMW намали цените на колите си в Китай

Германският автомобилен гигант BMW започна 2026 година с неочаквано агресивен ход на най-големия си пазар, сваляйки цените на голяма част от своята гама в Китай. Мащабната ревизия, влязла в сила от 1 януари, засегна цели 31 ключови модела, като при някои от тях отстъпките достигат главозамайващите 43 000 долара. Това не е просто козметична промяна, а стратегическо препозициониране, което пренарежда картите в луксозния сегмент.

Най-драстично е поевтиняването при електрическите флагмани. Абсолютният рекордьор по отношение на сумата е BMW i7 M70L, чиято цена бе орязана с 301 000 юана (около 43 хиляди долара). В процентно изражение обаче „титлата“ грабна компактният електрически SUV iX1 eDrive25L, който вече е с цели 24% по-достъпен. Тези ходове изпратиха ясен сигнал към конкуренцията, че баварците нямат намерение да отстъпват територия на местните китайски производители.

Любопитно е как се променя „входният билет“ за клуба на притежателите на BMW. Преди Нова година едва три модела на марката в Китай се предлагаха за под 300 000 юана, докато сега броят им е набъбнал до десет. Най-бюджетното предложение в момента е BMW 225L във версия M Sport Package, чиято цена падна до нивата на масовите кросоувъри – малко под 30 000 долара. Еха, това със сигурност ще накара много клиенти, насочили се към средния клас, сериозно да се замислят за престижната емблема с бяло и синьо.

Въпреки че пазарните анализатори побързаха да обявят началото на нова ценова война, от централата на BMW China запазват самообладание. Те дипломатично избягват термина „война“ и предпочитат да говорят за „системен ъпгрейд на стойността“. Според официалното съобщение, компанията просто реагира гъвкаво на пазарната динамика и прецизира своята продуктова стратегия, за да остане максимално привлекателна.

Всъщност истината е някъде по средата. В условията на забавен икономически растеж и неистова конкуренция от страна на местните EV марки, BMW е принудена да търси нови начини за привличане на купувачи. Намаляването на препоръчителните цени на дребно е умен ход, който позволява на марката да запази своя премиум имидж, като същевременно притиска конкурентите в по-ниските ценови диапазони. Дали тази стратегия ще се окаже печеливша, ще покажат финансовите отчети в края на тримесечието.