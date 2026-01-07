Новини
Авто »
BMW намали цените на колите си в Китай

BMW намали цените на колите си в Китай

7 Януари, 2026 13:30 431 2

  • bmw-
  • цени-
  • китай

Най-драстично е поевтиняването при електрическите флагмани

BMW намали цените на колите си в Китай - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен гигант BMW започна 2026 година с неочаквано агресивен ход на най-големия си пазар, сваляйки цените на голяма част от своята гама в Китай. Мащабната ревизия, влязла в сила от 1 януари, засегна цели 31 ключови модела, като при някои от тях отстъпките достигат главозамайващите 43 000 долара. Това не е просто козметична промяна, а стратегическо препозициониране, което пренарежда картите в луксозния сегмент.

Най-драстично е поевтиняването при електрическите флагмани. Абсолютният рекордьор по отношение на сумата е BMW i7 M70L, чиято цена бе орязана с 301 000 юана (около 43 хиляди долара). В процентно изражение обаче „титлата“ грабна компактният електрически SUV iX1 eDrive25L, който вече е с цели 24% по-достъпен. Тези ходове изпратиха ясен сигнал към конкуренцията, че баварците нямат намерение да отстъпват територия на местните китайски производители.

Любопитно е как се променя „входният билет“ за клуба на притежателите на BMW. Преди Нова година едва три модела на марката в Китай се предлагаха за под 300 000 юана, докато сега броят им е набъбнал до десет. Най-бюджетното предложение в момента е BMW 225L във версия M Sport Package, чиято цена падна до нивата на масовите кросоувъри – малко под 30 000 долара. Еха, това със сигурност ще накара много клиенти, насочили се към средния клас, сериозно да се замислят за престижната емблема с бяло и синьо.

Въпреки че пазарните анализатори побързаха да обявят началото на нова ценова война, от централата на BMW China запазват самообладание. Те дипломатично избягват термина „война“ и предпочитат да говорят за „системен ъпгрейд на стойността“. Според официалното съобщение, компанията просто реагира гъвкаво на пазарната динамика и прецизира своята продуктова стратегия, за да остане максимално привлекателна.

Всъщност истината е някъде по средата. В условията на забавен икономически растеж и неистова конкуренция от страна на местните EV марки, BMW е принудена да търси нови начини за привличане на купувачи. Намаляването на препоръчителните цени на дребно е умен ход, който позволява на марката да запази своя премиум имидж, като същевременно притиска конкурентите в по-ниските ценови диапазони. Дали тази стратегия ще се окаже печеливша, ще покажат финансовите отчети в края на тримесечието.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пробвано

    0 1 Отговор
    при изравнени цени с китайските и пак не се продават

    13:34 07.01.2026

  • 2 ои8уйхътгрф

    0 1 Отговор
    Туй същото i7 М70 много отдавна се продава с НЕофициална отстъпка от минимум 470 000 юана, сега просто правят официална една част от сумата... И пак няма да помогне- хората с пари в Китай просто НЕ ИСКАТ такива допотопни недоразумения... А тези хора там пари имат и не цената ги спира да си купят немец...

    13:40 07.01.2026