България току-що се превърна в по-привлекателно място за ценителите на висшата автомобилна мода, след като един от най-радикалните проекти на Mercedes-Benz стъпи официално на родна земя. В софийския шоурум на Силвър Стар вече блести Mercedes-AMG PureSpeed – първият представител на свръхексклузивната серия Mythos. Става въпрос за машина, която не просто привлича погледи, а буквално спира дъха със своята арогантна липса на покрив и предно стъкло.

Този двуместен атлет е истинско обяснение в любов към моторните спортове, пренесено върху асфалта в тираж от едва 250 екземпляра за целия свят. Дизайнът е свиреп и безкомпромисен – изключително нисък силует, необятен преден капак и онази характерна предница тип „shark nose“, която веднага препраща съзнанието към хиперколата Mercedes-AMG ONE. Тук аеродинамиката не е просто термин, а изкуство, изваяно от карбон.

Вместо конвенционалните А-колони, инженерите са заложили на системата HALO, директно заимствана от болидите във Formula 1. Този детайл не само гарантира сигурността на пасажерите, но и придава на автомобила силует, който изглежда сякаш е излязъл от пистата в Монако. Усещането вътре е за тотална симбиоза с елементите – вие, вятърът и мощта на V8 агрегата сте в абсолютен синхрон.

Под този скулптуриран капак пулсира 4.0-литров V8 biturbo мотор, който генерира внушителните 585 к.с. (430 kW). Цялата тази ярост се укротява от светкавичната трансмисия AMG SPEEDSHIFT MCT 9G и интелигентното задвижване на четирите колела AMG Performance 4MATIC+. Резултатът? Динамика, която кара адреналина да кипи, и контрол, достоен за професионален пилот.

Интериорът е истинско пиршество за сетивата, решен в класическа двуцветна схема. Спортните кресла AMG Performance обгръщат тялото, а табелката „1 out of 250“ на централната конзола служи като постоянно напомняне, че притежавате частица от автомобилната история. Това не е просто кола, а колекционерско бижу, което поставя България на картата на най-престижните пазари за Mercedes-AMG.