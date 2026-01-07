Ето какви коли са купували европейците през изминалата година

Европейският автомобилен пазар през 2025 година окончателно се превърна в „територия на кросоувърите“, макар че короната на най-продавания модел все още се държи здраво от един непретенциозен хечбек. Данните на аналитичната компания Dataforce разкриват стряскаща метаморфоза: близо 60% от всички нови регистрации на Стария континент вече са в SUV сегмента – огромен скок спрямо едва 41% преди пет години.

Въпреки тази офанзива на високите коли с повишена проходимост, Dacia Sandero остава абсолютният любимец на европейците. Макар и с лек отлив в продажбите, румънският модел е доставил над 225 000 бройки, доказвайки, че в условията на икономическа несигурност цената продължава да бъде най-силният аргумент. Не трябва да забравяме обаче, че и Sandero има повдигната версия Stepway, който всъщност е предпочитаната на повечето пазари в Европа. Веднага след Sandero се нарежда Renault Clio, което бележи ръст и се подготвя за още по-силна 2026 година с идването на своето следващо поколение.

Когато обаче говорим за същинските SUV крале, Volkswagen остава непоклатим лидер. Моделите T-Roc и Tiguan са истински машини за пари, като T-Roc бележи впечатляващ ръст от 4.5% и достига почти 200 000 продажби. Тези цифри показват, че европейският купувач е готов да плати повече за висока позиция на седене и приключенски имидж, дори ако колата се използва предимно в градската джунгла.

Тъжната новина е за почитателите на класическите форми. Традиционните хечбеци, които в началото на десетилетието владееха една трета от пазара, сега са се свили до едва 24%. Още по-драматично е положението при седаните и комбитата – някогашните стълбове на европейското семейство днес заемат пренебрежимо малки пазарни ниши. Много от моделите, които днес наричаме кросоувъри, като Toyota Yaris Cross или Peugeot 2008, всъщност са „повдигнати“ версии на своите компактни събратя, което е хитър маркетингов трик на производителите.

Все пак, прагматизмът не е напълно изчезнал. В престижния Топ 20 на най-продаваните автомобили все още намират място ветерани като Opel Corsa, Toyota Yaris и вечната Skoda Octavia. Те са последната крепост на рационалния избор пред масовата истерия по SUV моделите, която по всичко личи, че ще продължи да доминира и през следващата година.