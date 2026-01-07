Toyota отдели най-наточените си модели в нова марка

Toyota официално разширява корпорацията си, като създава специална марка за своето високопроизводително подразделение. Само няколко месеца след като ултралуксозният Century се утвърди като самостоятелна марка, Gazoo Racing сега се превръща в отделлен бранд, известен като… Gazoo Racing. Тази стъпка формализира нова йерархия, която позиционира марката за висока производителност като премиум ниво, разположено над основните линии на Toyota и Daihatsu, но точно под луксозните висоти на Lexus и Century. Това е смела структурна стъпка, която сигнализира за намерението на компанията да доминира в сектора на ентусиастите с фокусирано портфолио, което дава приоритет на инженерството, ориентирано към водача, пред масовата пазарна полезност.

Първите сигнали за това бъдеще дойдоха с дебюта на флагмана GR GT. Лишен от всякакви емблеми на Toyota, този суперкар с карбонова каросерия се задвижва от новоразработен 4,0-литров twin-turbo хибриден V8 с мощност над 650 к.с. В ход, който подчертава премиум позиционирането му, GR GT ще заобиколи изцяло стандартните шоуруми на Toyota и вместо това ще се предлага чрез елитна мрежа от избрани дилъри на Lexus. Това разделение подготвя почвата за по-широка гама, която ще включва Supra от ново поколение, разработена изцяло в компанията, като се отклонява от предишната архитектура, подпомагана от BMW. Заедно с това слуховете за възраждане на MR2 със средноразположен двигател. За да допълни гамата, се очаква наследникът на 86 да служи като достъпен вход за марката, докато преродената Celica скоро може да се присъедини към редиците на вече легендарните Yaris и Corolla.

Механичната основа на тази нова ера е двигателят „G20E“, 2,0-литров турбокомпресор с четири цилиндъра и висока мощност, който представлява най-новата „революционна“ серия двигатели на Toyota. С капацитет над 400 к.с. в серийно производство и над 600 к.с. за пистови приложения, този универсален двигател е проектиран да се монтира както напречно, така и надлъжно. Неговата адаптивност бе демонстрирана наскоро в концепцията GR Yaris M, която се отличаваше с радикална конфигурация със средноразположен двигател и задвижване на всички колела. Позиционирайки този двигател като духовен наследник на легендарния 2JZ, Gazoo Racing гарантира, че дори по-малките модели ще предлагат механичната „душа“ и потенциал за тунинг, които изискват феновете.