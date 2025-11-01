Във Франция успешно използват безжично зареждане на автомобили, докато са в движение

В ход, който драстично променя екосистемата на електрическите превозни средства, консорциум, воден от VINCI Autoroutes, успешно завърши първото в света публично изпитване на динамично безжично зареждане по магистрала, което сигнализира за решителна промяна в зависимостта от стационарното зареждане. 1,5-километровият участък „Зареждай, докато караш“ на магистрала А10 близо до Париж доказа, че Electric Road Systems (ERS) не само е осъществима, но и е мощно, високоскоростно решение за бъдещето на електрическата мобилност.
Използвайки технологията на израелската фирма Electreon, тестовата лента демонстрира безпрецедентен трансфер на енергия към движещи се превозни средства – включително тежкотоварни камиони, автобуси и леки автомобили – с пикова мощност над 300 kW и средна мощност над 200 kW. За водача това означава непрекъснато, автоматизирано зареждане на батерията, което е по-бързо от повечето съществуващи обществени мрежи за зареждане, без да се налага спиране или включване в контакта. Тази система ефективно превръща самата пътна настилка в невидимо зарядно устройство с висока мощност.
Чрез осигуряването на непрекъснато зареждане технологията премахва страха от изчерпване на пробега и, което е по-важно, позволява на производителите да намалят драстично размера, теглото и цената на високоволтовите батерии, които в момента доминират в списъка с материали за електромобилите. Прецедентът, създаден от работата на Electreon с обществения транспорт, показва, че за превозни средства с фиксирани маршрути е възможно да се постигне намаление на капацитета на батериите с до 90%. За търговските автопаркове това веднага се превръща в намалени оперативни разходи, по-голям товарен капацитет и почти нулево време на престой.
Това е критична стъпка в по-голямата стратегия на Франция за разгръщане на 9000 километра ERS до 2035 година, като технологията се интегрира директно в магистралната мрежа. Макар че първоначалните разходи за инсталиране на динамични безжични системи са значителни – според оценки изграждането струва няколко милиона евро на километър – дългосрочната финансова възвръщаемост идва от каскадните икономии в производството на батерии, ефективността на превозните средства и поддръжката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
12:04 01.11.2025
2 УдоМача
12:05 01.11.2025
3 Цвете
12:29 01.11.2025
4 Хихи
До коментар #1 от "Наблюдател":Може в края на пътуването да троши с оная си работа орехи, за радост на комшийката.
12:40 01.11.2025
5 Хм...
До коментар #2 от "УдоМача":Така си е, за масовите пътища едва ли е много разумна тая работа. Да се екранира подобен електромагнетизъм ще е по трудно отколкото да се ползва директно батерия.
Но за складове, производства, вътрешнозаводски транспорт и други подобни що пък не?
12:41 01.11.2025
6 Много хубаво
12:54 01.11.2025
7 Купето на автомобилите
До коментар #5 от "Хм...":Ако е метално е клетка на фарадей, така, че няма опасност
12:55 01.11.2025
8 УдоМача
До коментар #7 от "Купето на автомобилите":А пешеходците? А всички останали хора наоколо? А ако си мислиш, че автомобилът е истински фрадеев кафез... Ак обеше нямаше да можеш да ползваш телефон вътре, тъй че сериозно грешиш..
13:31 01.11.2025
9 демократ
До коментар #2 от "УдоМача":Единственото което ще стане е край на дизела.
Магнитно поле рак не прави научи какво е ЯМР и както е компютърна томография и тогава говори.
13:42 01.11.2025