Във Франция успешно използват безжично зареждане на автомобили, докато са в движение

1 Ноември, 2025 12:00 797 9

  • магистрала-
  • зареждане-
  • електромобили

От компанията заявяват, че средната мощност е над 200 kW

Във Франция успешно използват безжично зареждане на автомобили, докато са в движение - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В ход, който драстично променя екосистемата на електрическите превозни средства, консорциум, воден от VINCI Autoroutes, успешно завърши първото в света публично изпитване на динамично безжично зареждане по магистрала, което сигнализира за решителна промяна в зависимостта от стационарното зареждане. 1,5-километровият участък „Зареждай, докато караш“ на магистрала А10 близо до Париж доказа, че Electric Road Systems (ERS) не само е осъществима, но и е мощно, високоскоростно решение за бъдещето на електрическата мобилност.

Използвайки технологията на израелската фирма Electreon, тестовата лента демонстрира безпрецедентен трансфер на енергия към движещи се превозни средства – включително тежкотоварни камиони, автобуси и леки автомобили – с пикова мощност над 300 kW и средна мощност над 200 kW. За водача това означава непрекъснато, автоматизирано зареждане на батерията, което е по-бързо от повечето съществуващи обществени мрежи за зареждане, без да се налага спиране или включване в контакта. Тази система ефективно превръща самата пътна настилка в невидимо зарядно устройство с висока мощност.

Във Франция успешно използват безжично зареждане на автомобили, докато са в движение

Чрез осигуряването на непрекъснато зареждане технологията премахва страха от изчерпване на пробега и, което е по-важно, позволява на производителите да намалят драстично размера, теглото и цената на високоволтовите батерии, които в момента доминират в списъка с материали за електромобилите. Прецедентът, създаден от работата на Electreon с обществения транспорт, показва, че за превозни средства с фиксирани маршрути е възможно да се постигне намаление на капацитета на батериите с до 90%. За търговските автопаркове това веднага се превръща в намалени оперативни разходи, по-голям товарен капацитет и почти нулево време на престой.

Това е критична стъпка в по-голямата стратегия на Франция за разгръщане на 9000 километра ERS до 2035 година, като технологията се интегрира директно в магистралната мрежа. Макар че първоначалните разходи за инсталиране на динамични безжични системи са значителни – според оценки изграждането струва няколко милиона евро на километър – дългосрочната финансова възвръщаемост идва от каскадните икономии в производството на батерии, ефективността на превозните средства и поддръжката.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    4 1 Отговор
    През времето когато превозното средство се зарежда, топките на шофьора светят с неонов оттенък, за радост на комшията му.

    Коментиран от #4

    12:04 01.11.2025

  • 2 УдоМача

    3 2 Отговор
    Що за безумие? Имате ли си на идея за какви магнитни полета става дума? Ако това наистина се разпространи широко, чакайте бум на ракови, сърдечни и неврологични заболявания!!!

    Коментиран от #5, #9

    12:05 01.11.2025

  • 3 Цвете

    1 1 Отговор
    В МНОГО ОТНОШЕНИЯ ТЕ СА ПЪРВИ. МОЖЕ САМО ДА СЕ ЗАВИДИ НА ТОВА, ЧЕ ВСИЧКО ПРАВЯТ В ПОЛЗА НА ЧОВЕКА. ДОРИ НОВИТЕ ИМ ВЛАКОВЕ СА СУПЕР. КРАСИВО, УДОБНО, БЪРЗО. 💯💯💯

    12:29 01.11.2025

  • 4 Хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Може в края на пътуването да троши с оная си работа орехи, за радост на комшийката.

    12:40 01.11.2025

  • 5 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "УдоМача":

    Така си е, за масовите пътища едва ли е много разумна тая работа. Да се екранира подобен електромагнетизъм ще е по трудно отколкото да се ползва директно батерия.
    Но за складове, производства, вътрешнозаводски транспорт и други подобни що пък не?

    Коментиран от #7

    12:41 01.11.2025

  • 6 Много хубаво

    0 0 Отговор
    Но на шофьора ще му се изпържи мозъкът доколкото го има.

    12:54 01.11.2025

  • 7 Купето на автомобилите

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Ако е метално е клетка на фарадей, така, че няма опасност

    Коментиран от #8

    12:55 01.11.2025

  • 8 УдоМача

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Купето на автомобилите":

    А пешеходците? А всички останали хора наоколо? А ако си мислиш, че автомобилът е истински фрадеев кафез... Ак обеше нямаше да можеш да ползваш телефон вътре, тъй че сериозно грешиш..

    13:31 01.11.2025

  • 9 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "УдоМача":

    Единственото което ще стане е край на дизела.
    Магнитно поле рак не прави научи какво е ЯМР и както е компютърна томография и тогава говори.

    13:42 01.11.2025