Във Франция успешно използват безжично зареждане на автомобили, докато са в движение

В ход, който драстично променя екосистемата на електрическите превозни средства, консорциум, воден от VINCI Autoroutes, успешно завърши първото в света публично изпитване на динамично безжично зареждане по магистрала, което сигнализира за решителна промяна в зависимостта от стационарното зареждане. 1,5-километровият участък „Зареждай, докато караш“ на магистрала А10 близо до Париж доказа, че Electric Road Systems (ERS) не само е осъществима, но и е мощно, високоскоростно решение за бъдещето на електрическата мобилност.

Използвайки технологията на израелската фирма Electreon, тестовата лента демонстрира безпрецедентен трансфер на енергия към движещи се превозни средства – включително тежкотоварни камиони, автобуси и леки автомобили – с пикова мощност над 300 kW и средна мощност над 200 kW. За водача това означава непрекъснато, автоматизирано зареждане на батерията, което е по-бързо от повечето съществуващи обществени мрежи за зареждане, без да се налага спиране или включване в контакта. Тази система ефективно превръща самата пътна настилка в невидимо зарядно устройство с висока мощност.

Чрез осигуряването на непрекъснато зареждане технологията премахва страха от изчерпване на пробега и, което е по-важно, позволява на производителите да намалят драстично размера, теглото и цената на високоволтовите батерии, които в момента доминират в списъка с материали за електромобилите. Прецедентът, създаден от работата на Electreon с обществения транспорт, показва, че за превозни средства с фиксирани маршрути е възможно да се постигне намаление на капацитета на батериите с до 90%. За търговските автопаркове това веднага се превръща в намалени оперативни разходи, по-голям товарен капацитет и почти нулево време на престой.

Това е критична стъпка в по-голямата стратегия на Франция за разгръщане на 9000 километра ERS до 2035 година, като технологията се интегрира директно в магистралната мрежа. Макар че първоначалните разходи за инсталиране на динамични безжични системи са значителни – според оценки изграждането струва няколко милиона евро на километър – дългосрочната финансова възвръщаемост идва от каскадните икономии в производството на батерии, ефективността на превозните средства и поддръжката.