Ford отменя мащабни сделки за батерии, за да заложи на електропреносната мрежа и хибридната енергия

Ford Motor Company извършва рязък тактически отстъп от амбициозната си пътна карта за батерии за електрически автомобили, което сигнализира за по-широко преориентиране към разрастващия се сектор за съхранение на енергия. В ход, който предизвика вълна в автомобилната верига за доставки, автомобилният производител от Диърборн наскоро отмени две мащабни сделки: съвместно предприятие на стойност 11,4 милиарда долара с южнокорейската SK On и отделно споразумение за доставки на стойност 6,5 милиарда долара с LG Energy Solution. Тези отмени бележат значително съкращение за Ford, който се ориентира в охлаждащия се пазар на електромобили, като отписва милиарди в активи и дава приоритет на възможностите с по-висока печалба пред незабавното производство на електромобили в големи количества.

Вместо да се откаже напълно от инфраструктурата си за батерии, Ford пренасочва технологичните си активи към захранване на електропреносната мрежа. В центъра на тази стратегия е лицензионното споразумение на компанията от 2023 година с китайския гигант в производството на батерии CATL за неговата литиево-железо-фосфатна (LFP) химия. Макар че първоначално целта беше да се намалят разходите за електромобилите за пътници, Ford сега ще използва тази LFP технология за изграждане на масивни контейнерни системи за съхранение на енергия от батерии (BESS). Тези единици с размер на електропреносната мрежа са проектирани да поддържат електроразпределителните компании, да стабилизират електропреносните мрежи и да обслужват огромното енергийно търсене на центровете за данни, индустрия, която в момента се нуждае от надеждно резервно електрозахранване.

Тази стратегическа промяна е и отговор на сложната политическа обстановка и продължаващото насърчаване на местното производство. След като се сблъска с широко отразен отказ във Вирджиния, Ford продължава с проекта си BlueOval Battery Park в Мичиган, който трябва да отвори врати през следващата година. Чрез производството на тези клетки на американска земя Ford цели да се възползва от федералните данъчни облекчения и да предостави местна алтернатива на произведените в Китай системи за съхранение, които в момента доминират в енергийния сектор на САЩ. Ръководството счита, че производството в страната е „очевидно“ решение за националната енергийна независимост, което позволява на компанията да се подсигури, тъй като преходът към електромобилите за пътници се осъществява по-бавно и по-предпазливо.

В крайна сметка партньорството с CATL действа като жизненоважен технологичен мост. Ръководителите на Ford признават, че за да наваксат с най-съвременните постижения в LFP химията, компанията би трябвало да инвестира десетилетие в независими научноизследователски и развойни дейности. Използвайки лиценза сега, Ford може да разработи свои собствени нискоразходни батерийни решения, като едновременно с това се утвърди на бързоразвиващия се пазар за съхранение на енергия. Заводът в Мичиган ще остане център с двойно предназначение, произвеждащ клетки както за съхранение на енергия в дома, така и за бъдещ електрически пикап от среден размер, гарантирайки, че огромната инвестиция на Ford в батерийната технология ще остане продуктивна, дори и при еволюцията на гамата от автомобили.