"B" режим или шофирането с един педал

В Европа електромобилите бързо се превръщат в мейнстрийм явление, но голяма част от водачите все още не са запознати с една от най-иновативните им технологични характеристики: еднопедалната система за шофиране (One Pedal Driving), позната още като режим "B". Този на пръв поглед прост метод преобръща философията на управлението и е ключът към максималната енергийна ефективност, особено в градски условия, където всъщност е и основната среда на електромобилите.

Концепцията е елементарна: водачът използва само педала на газта за ускорение и забавяне. Когато педалът бъде освободен, електромоторът не просто се изключва, а започва да работи в обратен режим, функционирайки като генератор. Това предизвиква силно, но контролирано спирачно усилие, което възстановява кинетичната енергия на автомобила обратно в батерията.

В традиционните автомобили, когато натиснем спирачката, енергията се пилее като топлина чрез триене на накладките и дисковете – чиста загуба. При еднопедалната система, до 90% от ежедневното забавяне може да бъде извършено чрез регенерация. Това означава не само увеличен пробег, но и драстично намаляване на износването на традиционните спирачки. Мнозина собственици на електромобили споделят, че накладките им имат живот от над 100 000 километра, което е немислимо при конвенционалните коли.

Шофирането с един педал обаче изисква кратък период на адаптация

Първоначалното рязко забавяне може да бъде смущаващо, но след няколко часа зад волана, то се превръща във втора природа. Водачите се научават да дозират освобождаването на педала, което води до по-плавно и по-предсказуемо движение, особено в натоварения градски трафик с постоянно спиране и тръгване.

Инженерите са постигнали майсторски баланс – системата е настроена така, че при пълно отпускане на педала, колата да забавя до пълно спиране, без да е необходимо да докосвате спирачния педал (който, разбира се, остава на разположение за аварийни ситуации). Това прави маневрирането в задръстванията по-малко уморително и по-фокусирано.

Модели на Tesla, Nissan Leaf (със своя e-Pedal) и BMW i3 бяха сред пионерите на тази технология. Днес тя е задължителна функция за всеки нов електромобил, като повишава ефективността с двуцифрени проценти. Еднопедалната система е тихият герой на електрическата революция – тя превръща загубената енергия в допълнителни километри и прави градското шофиране по-лесно и по-икономично от всякога.