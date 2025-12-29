Време е за нов Duster, но този път далеч от Европа

Dacia Duster затвърди статута си на един от най-успешните глобални износители на Renault Group, а сега този здрав SUV се готви за завръщане на индийския пазар. Докато европейските купувачи вече са запознати с модела от трето поколение под марката Dacia, индийската версия ще носи диаманта на Renault и ще се отличава с няколко специфични за пазара стилови елементи. Този ход бележи края на дълго прекъсване за марката в Индия, където първото поколение Duster се радваше на десетилетие на успех, преди да бъде изтеглено от пазара през 2022 година. Новата версия ще бъде произведена на обща платформа заедно с корпоративния си братовчед Nissan Tekton, което ще гарантира координирана атака в конкурентния сегмент на компактните SUV автомобили в региона.

Ранните тийзър кадри, публикувани от Renault, разкриват, че индийската версия на Duster ще се различава визуално от румънския си събрат. Най-забележимо е, че характерното Y-образно LED осветление, което се намира на европейския модел Dacia, е заменено с по-елегантно и по-тънко такова. Предната част също придобива по-агресивен характер благодарение на уголемената предна броня, интегрирана в преработения преден спойлер. В задната част Renault залага на по-луксозен вид, като е поставена LED светлинна лента с пълна ширина, която свързва задните светлини, създавайки модерна светлинна рамка около централизираното лого на Renault. Докато страничният профил остава до голяма степен непроменен, тези регионални промени са предназначени да приведат автомобила в съответствие с конкретните естетически предпочитания на местния пазар.

Вътре в интериора Duster се очаква да отразява функционалното и модерно оформление на глобалния модел, макар и с подобрения в оборудването, съобразени с купувачите, които ценят лукса. Стандартните характеристики за по-високите нива на оборудване вероятно ще включват 10,1-инчов централен сензорен екран и 7-инчов цифров дисплей за водача. От решаващо значение е, че индийската версия ще включва панорамен покрив – функция, която се е превърнала в задължително изискване за много купувачи в този ценови диапазон. Под капака кросоувърът първоначално ще се предлага с традиционен бензинов двигател, макар че скоро след това се очаква да се присъедини към гамата и самозареждаща се хибридна версия. Тази хибридна опция ще бъде от решаващо значение за конкурентоспособността на пазар, който става все по-чувствителен както към горивната ефективност, така и към емисиите.

Производството се прехвърля към локализиран модел, като Renault се готви да сглобява SUV-то в завода си в Ченай, за да поддържа конкурентни цени. Анализатори от бранша оценяват, че новият Duster ще излезе на пазара с цена между приблизително 11 100 и 22 300 долара, което го позиционира директно срещу утвърдените местни конкуренти. Официалната световна премиера е насрочена за 26 януари 2026 година, когато ще бъдат разкрити пълните технически спецификации и окончателното оформление на интериора.