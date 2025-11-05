Новини
Toyota иска да използва новия си „осмак“ и извън състезателните коли

5 Ноември, 2025 14:41

Шеф в компанията разкри интересни планове

Toyota иска да използва новия си „осмак“ и извън състезателните коли - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Шефът на отдела за задвижващи системи на Toyota пусна бомба, като намекна, че новият V8 двигател на марката може да се използва и извън пистата и да се появи в шасито на Land Cruiser LC300.

Този мощен нов 4,0-литров V8 с двойно турбо, който по същество е съчетание от два високопроизводителни 2,0-литрови четирицилиндрови двигателя, първоначално беше предназначен за суперколи от следващо поколение, като серийния Lexus Sport Coupe и предстоящия Toyota GR GT, който ще дебютира през декември. Въпреки това, Такаши Уехара, ръководител на отдела за задвижващи системи, намекна, че основният блок на V8 е „доста близък“ по размери до новите четирицилиндрови двигатели, подчертавайки високата степен на модулност в новата им семейство двигатели. Това общо дизайнерско ДНК прави технически възможно монтирането на осемцилиндровия гигант в по-широк спектър от автомобили, включително и в флагманския Land Cruiser.

Разкритието на Уехара не спира дотук, като той отбелязва, че V8 е проектиран да се адаптира към дизелова конфигурация и пълна хибридна настройка. Той обясни, че причината за избора на V8 е стремежът към максимална мощност при високи обороти, което определя дизайна на горивната камера.

Макар точната мощност на 4,0-литровия V8 хибрид с двойно турбо да остава непотвърдена, се носят слухове за впечатляващите 900 конски сили – показател за производителност, който би предефинирал фундаментално сегмента на луксозните офроудъри.

Този ангажимент към V-8 мощността, която би могла да намери приложение и в автомобили като Sequoia, Tundra, Lexus GX и LX, е знак за стратегията на Toyota да максимизира инвестициите си, като приложи новия мощен двигател в най-големите, най-мощните и най-луксозните си модели, гарантирайки съответствие с бъдещите стандарти за емисии.


