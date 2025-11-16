Toyota потвърди появата на суперкар

Спортното подразделение Gazoo Racing (GR), е напът да представи машина, която ще изправи косите на конкуренцията. Дългоочакваната суперкола на GR вече не е само слух, а реалност с конкретни дати за премиера, като обещава да въплъти пистовата ДНК на марката в уличен шедьовър.

Председателят на Toyota, Акио Тойода, лично подсили интригата, като обяви първата публична изява на модела. Дългоочакваният дебют, макар и само като първоначално представяне, е насрочен за Tokyo Auto Salon между 10 и 12 януари 2026 г. Преди това, обаче, пълната премиера е планирана за 4 декември 2025 г. – дата, която феновете вече са отбелязали с червено в календарите си.

Това не е просто поредното ново купе, а кулминацията на годините опит на GR в Световния шампионат по издръжливост. За създаването на хиперколата, Toyota черпи вдъхновение директно от пистовата си програма и впечатляващия концепт GR GT3.

Въпреки че Toyota все още запазва в дълбока тайна официалните технически спецификации, пуснатият запис на звука говори сам за себе си. Председателят Тойода е разрешил да бъде излъчен аудио клип, който не оставя никакво съмнение: новият флагман на GR ще бъде задвижван от хибридизиран V8 силов агрегат.

Очакванията са задвижващата система да бъде директно вдъхновена от пистовите машини на марката, комбинирайки суровата мощ и наситения звук на многоцилиндров двигател с мгновения въртящ момент и ефективността на модерните електрически системи. Това е амбиция да се създаде не просто бърза кола, а технологичен манифест, който да може да се конкурира с най-елитните имена в света на супер-автомобилите.

Дебютът на GR суперколата ще бъде само част от по-широка вълна от премиери, които Toyota и Lexus подготвят. Наред с V8 хибридния звяр, компанията показа и други смели проекти, като електрическа Corolla концепт, луксозна купе версия на Century и дори екстравагантен шестколесен ван на Lexus.

Тези проекти показват, че Toyota залага на диверсификация и смели идеи в своя нов продуктова цикъл. GR флагманът е върхът на тази пирамида – кола-мечта за мнозина, която цели да докаже, че въпреки масовата електрификация, страстта към мощността и инженерното съвършенство остава неизменна в сърцето на японския концерн.