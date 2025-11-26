Новини
Разкриха една от основните промени в новата S-Class

26 Ноември, 2025 17:35 835 1

  • mercedes-
  • mercedes-benz-
  • s-class

Снимка на бронята показва нова визия за флагмана

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Предстоящият фейслифт на Mercedes S-Class, който се очаква да дебютира през следващата година, ще направи смело визуално изявление, според наскоро появилите се снимки на производствените части. Докато шпионските фотографи вече намекнаха за промените, тези диаграми потвърждават, че производителят от Щутгарт се отказва от финес в полза на по-агресивен дизайн.

Най-драматичната промяна е в предната част, където S-Class ще получи значително по-голяма решетка. Казват, че тази внушителна характеристика отразява доминиращото присъствие на концепцията Vision Iconic, привличаща незабавно вниманието. По-високата решетка ще бъде обрамчена от еволюционен нов дизайн на предната броня и ще бъде придружена от „звездни” нови фарове, които включват характерния за марката мотив с тризвездна звезда в LED осветлението – стилистичен елемент, представен за първи път в CLA.

Докато изтеклите изображения предлагат поглед към потенциалните нови дизайни на колелата и неясни гледки към централната конзола и панелите на вратите, най-значителното потвърдено техническо подобрение се намира в салона. По-ранни шпионски снимки разкриха, че обновеният S-Class ще наследи футуристичния MBUX Hyperscreen с пълна ширина от своя електрически аналог, EQS. Този огромен, покрит със стъкло дисплей на таблото интегрира комбинацията от инструменти, инфоразвлекателната система и дисплея на съпътстващия водач в една единствена, безшевна повърхност. Любопитно е, че тази силно дигитализирана актуализация ще бъде съчетана с обновена централна конзола, за която се носят слухове, че ще бъде по-традиционна от тази в настоящото поколение W223. Воланът също ще бъде леко обновен с актуализирани превключватели.


  • 1 Урко

    2 0 Отговор
    Никой не се интересува от личните на тоя коптор Мерцедес

    18:05 26.11.2025