Toyota планира да произведе над 10 милиона автомобила догодина

Японският автомобилен гигант Toyota се готви за истинска производствена офанзива, като планира да премине психологическата граница от 10 милиона сглобени автомобила през 2026 година. Според вътрешни източници, цитирани от японската обществена телевизия NHK, компанията вече е инструктирала своите доставчици да се подготвят за мащабни обеми, които се доближават до историческия връх от 2023-а, когато бяха произведени малко над 10.03 милиона превозни средства.

Стратегията на японците, изглежда ясна: залага се на „златната среда“ в лицето на хибридите. Докато глобалният ентусиазъм към чистите електромобили (BEV) показва признаци на охлаждане, търсенето на хибридните модели на Toyota, особено на пазара в САЩ, остава непоклатимо. Именно тази стабилност дава увереност на мениджмънта да преследва амбициозната цел, въпреки надвисналата заплаха от нови американски мита и търговски бариери.

Интересен акцент в плана е разпределението на мощностите. Около 3.5 милиона автомобила ще бъдат произведени в заводите на компанията в Япония. Това решение не е продиктувано единствено от логистиката, а от твърдото обещание на Toyota да поддържа годишно производство от поне 3 милиона бройки на родна земя. По този начин компанията гарантира не само заетостта на десетки хиляди служители, но и запазването на високата квалификация на японските инженерни кадри.

Разбира се, пътят към новия рекорд не е постлан само с рози. Анализаторите предупреждават за редица рискове, които могат да спънат темпото. Проблемите с веригите за доставки на полупроводници все още напомнят за себе си, а икономическата несигурност на пазара в Китай остава голямата въпросителна. Въпреки това, Toyota демонстрира изключителна гъвкавост, адаптирайки се към пазарната динамика и залагайки на технологии, които потребителите реално купуват тук и сега.