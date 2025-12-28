Toyota планира да произведе над 10 милиона автомобила догодина

Японският автомобилен гигант Toyota се готви за истинска производствена офанзива, като планира да премине психологическата граница от 10 милиона сглобени автомобила през 2026 година. Според вътрешни източници, цитирани от японската обществена телевизия NHK, компанията вече е инструктирала своите доставчици да се подготвят за мащабни обеми, които се доближават до историческия връх от 2023-а, когато бяха произведени малко над 10.03 милиона превозни средства.
Стратегията на японците, изглежда ясна: залага се на „златната среда“ в лицето на хибридите. Докато глобалният ентусиазъм към чистите електромобили (BEV) показва признаци на охлаждане, търсенето на хибридните модели на Toyota, особено на пазара в САЩ, остава непоклатимо. Именно тази стабилност дава увереност на мениджмънта да преследва амбициозната цел, въпреки надвисналата заплаха от нови американски мита и търговски бариери.
Интересен акцент в плана е разпределението на мощностите. Около 3.5 милиона автомобила ще бъдат произведени в заводите на компанията в Япония. Това решение не е продиктувано единствено от логистиката, а от твърдото обещание на Toyota да поддържа годишно производство от поне 3 милиона бройки на родна земя. По този начин компанията гарантира не само заетостта на десетки хиляди служители, но и запазването на високата квалификация на японските инженерни кадри.
Разбира се, пътят към новия рекорд не е постлан само с рози. Анализаторите предупреждават за редица рискове, които могат да спънат темпото. Проблемите с веригите за доставки на полупроводници все още напомнят за себе си, а икономическата несигурност на пазара в Китай остава голямата въпросителна. Въпреки това, Toyota демонстрира изключителна гъвкавост, адаптирайки се към пазарната динамика и залагайки на технологии, които потребителите реално купуват тук и сега.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:35 28.12.2025
Мерц
Коментиран от #5
13:39 28.12.2025
ФОЛСВАГЕН
13:46 28.12.2025
Анонимен
До коментар #2 от "Мерц":И аз съм го харесал. Единственото, което ме спира, са двете тойоти, които карам и отказват да се счупят.
13:47 28.12.2025
Само проблеми и влиза в авариен режем
14:00 28.12.2025
Урсула фон дер Миндер
14:02 28.12.2025
8 Алчност
Помните ли как през ковида се говореше как сега цените са високи заради липса на чипове, полупроводници, ала бала (глупости) и след година ще се нормализират? Да, ама нормализирането беше затвърждаване на по-високите цени е на практиката постоянно да се вдигат. 2021 г. Тойота вдигна цените си 4 пъти за около година, проверете си го в интернет.
Помните ли как говореха, че колите на старо са скъпи, защото производството на нови изостава и чакаш по 2 години поръчан нов автомобил? Да, ама не, защото точно в този период се избирах кола и абсолютно всички представителства в БГ имаха постоянно нови коли на склад и то по много модели. И това е тук, представете си в богатите страни какъв избор е имало.
Чували ли сте как съвременните коли са скъпи заради по-добрите системи за безопасност? Да, ама почти същите системи китайците ги правят в афтърмаркет вариант. Ако колата ви е по-скъпа с 10-20 хил лв заради тях, афтърмаркет най-хубавите са 1000 лв. Има и по-евтини. Не ми обяснявайте за китайското качество, защото ползвам такива лично и опитът ми е от първа ръка.
За надценката на премиум марките не ми се говори. Или за това как пълно претапициране с качествен материал от майстор на ръка е по-евтино от фабричното тапициране.
14:04 28.12.2025
В В.П.
Коментиран от #11, #13
14:06 28.12.2025
10 селянин с интернет
и ще чакаме някоя стара 20 годишна тойота карана от баба със бастун да си купим на безценица ха ха ха
селяниГЛАДНИ иМИЗЕРНИ, дано гръмне тоя АЕЦ да ви заатрие скоро, само тежите на тая планета
14:33 28.12.2025
11 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #9 от "В В.П.":нямаше ли ръчка , че се набута с тая автоматична кошница?
авотмата е само за леваците от краварника те ръчки не могат да карат и без това
14:34 28.12.2025
Тесльо=идиот
14:43 28.12.2025
13 Варна 3
До коментар #9 от "В В.П.":Сега и вашият Москвич квич квич ще се повреди. Какъв Москвич 6? Нито един от москвичите не е уникален. Това са коли, произведени в чужбина, само дето са ребрандирали емблемата!
14:47 28.12.2025