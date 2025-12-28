Новини
Toyota планира да произведе над 10 милиона автомобила догодина

Toyota планира да произведе над 10 милиона автомобила догодина

28 Декември, 2025 13:30

  • toyota-
  • производство-
  • 2026

Стратегията на японците, изглежда ясна: залага се на „златната среда“

Toyota планира да произведе над 10 милиона автомобила догодина - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Японският автомобилен гигант Toyota се готви за истинска производствена офанзива, като планира да премине психологическата граница от 10 милиона сглобени автомобила през 2026 година. Според вътрешни източници, цитирани от японската обществена телевизия NHK, компанията вече е инструктирала своите доставчици да се подготвят за мащабни обеми, които се доближават до историческия връх от 2023-а, когато бяха произведени малко над 10.03 милиона превозни средства.

Стратегията на японците, изглежда ясна: залага се на „златната среда“ в лицето на хибридите. Докато глобалният ентусиазъм към чистите електромобили (BEV) показва признаци на охлаждане, търсенето на хибридните модели на Toyota, особено на пазара в САЩ, остава непоклатимо. Именно тази стабилност дава увереност на мениджмънта да преследва амбициозната цел, въпреки надвисналата заплаха от нови американски мита и търговски бариери.

Интересен акцент в плана е разпределението на мощностите. Около 3.5 милиона автомобила ще бъдат произведени в заводите на компанията в Япония. Това решение не е продиктувано единствено от логистиката, а от твърдото обещание на Toyota да поддържа годишно производство от поне 3 милиона бройки на родна земя. По този начин компанията гарантира не само заетостта на десетки хиляди служители, но и запазването на високата квалификация на японските инженерни кадри.

Разбира се, пътят към новия рекорд не е постлан само с рози. Анализаторите предупреждават за редица рискове, които могат да спънат темпото. Проблемите с веригите за доставки на полупроводници все още напомнят за себе си, а икономическата несигурност на пазара в Китай остава голямата въпросителна. Въпреки това, Toyota демонстрира изключителна гъвкавост, адаптирайки се към пазарната динамика и залагайки на технологии, които потребителите реално купуват тук и сега.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    А в Бананистан планират да ДАДАТ милярди на Урка да ни "пази" от Мецан !

    13:35 28.12.2025

  • 2 Мерц

    2 1 Отговор
    Купих рав4 плъгин.Неурисуемо.

    Коментиран от #5

    13:39 28.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФОЛСВАГЕН

    6 0 Отговор
    ....се затри. Когато слушаш зелени, розови и от третия пол, започваш да затваряш заводи. С тая политика и най вече с тоя политици, очаква га Европа още по голяма криза и от тая преди 1939год

    13:46 28.12.2025

  • 5 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мерц":

    И аз съм го харесал. Единственото, което ме спира, са двете тойоти, които карам и отказват да се счупят.

    13:47 28.12.2025

  • 6 Само проблеми и влиза в авариен режем

    1 2 Отговор
    Не купувайте Тойота дизел.

    14:00 28.12.2025

  • 7 Урсула фон дер Миндер

    3 1 Отговор
    А ВАГ-ините планират да произведат 10 милиона автомобила по-малко!

    14:02 28.12.2025

  • 8 Алчност

    2 0 Отговор
    Автомобилната индустрия слага процент мегапечалба върху продукта си (коли). Няма такава алчност в никоя друга индустрия. А всички, абсолютно всички коли имат купища механични проблеми.

    Помните ли как през ковида се говореше как сега цените са високи заради липса на чипове, полупроводници, ала бала (глупости) и след година ще се нормализират? Да, ама нормализирането беше затвърждаване на по-високите цени е на практиката постоянно да се вдигат. 2021 г. Тойота вдигна цените си 4 пъти за около година, проверете си го в интернет.

    Помните ли как говореха, че колите на старо са скъпи, защото производството на нови изостава и чакаш по 2 години поръчан нов автомобил? Да, ама не, защото точно в този период се избирах кола и абсолютно всички представителства в БГ имаха постоянно нови коли на склад и то по много модели. И това е тук, представете си в богатите страни какъв избор е имало.

    Чували ли сте как съвременните коли са скъпи заради по-добрите системи за безопасност? Да, ама почти същите системи китайците ги правят в афтърмаркет вариант. Ако колата ви е по-скъпа с 10-20 хил лв заради тях, афтърмаркет най-хубавите са 1000 лв. Има и по-евтини. Не ми обяснявайте за китайското качество, защото ползвам такива лично и опитът ми е от първа ръка.

    За надценката на премиум марките не ми се говори. Или за това как пълно претапициране с качествен материал от майстор на ръка е по-евтино от фабричното тапициране.

    14:04 28.12.2025

  • 9 В В.П.

    2 1 Отговор
    Карам Москвич 6 автоматик.Супер машина .

    Коментиран от #11, #13

    14:06 28.12.2025

  • 10 селянин с интернет

    1 1 Отговор
    а ние проститеБУГАРИ само ще лежим по диваните и ще плюем по форумите

    и ще чакаме някоя стара 20 годишна тойота карана от баба със бастун да си купим на безценица ха ха ха

    селяниГЛАДНИ иМИЗЕРНИ, дано гръмне тоя АЕЦ да ви заатрие скоро, само тежите на тая планета

    14:33 28.12.2025

  • 11 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "В В.П.":

    нямаше ли ръчка , че се набута с тая автоматична кошница?

    авотмата е само за леваците от краварника те ръчки не могат да карат и без това

    14:34 28.12.2025

  • 12 Тесльо=идиот

    0 1 Отговор
    Тесла ще произвежда по 20 милиона електромобила през 2028 година.Статистически е доказано.

    14:43 28.12.2025

  • 13 Варна 3

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "В В.П.":

    Сега и вашият Москвич квич квич ще се повреди. Какъв Москвич 6? Нито един от москвичите не е уникален. Това са коли, произведени в чужбина, само дето са ребрандирали емблемата!

    14:47 28.12.2025