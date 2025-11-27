Холивудски блясък и хиляда "коня": Брад Пит и Джордж Ръсел взривиха Лас Вегас с "чудовище" от Mercedes-AMG (ВИДЕО)

Абсолютна експлозия от звездна мощ и високооктанов адреналин се случи в Лас Вегас. Холивудският титан Брад Пит и асът от Формула 1 Джордж Ръсел от отбора на Mercedes-AMG PETRONAS обединиха сили, за да дадат заявка за бъдещето на електрическите спортни автомобили. Двамата показаха на света, макар и в лек камуфлаж, прототипа на изцяло електрическото 4-врато купе Mercedes-AMG GT, чиято световна премиера е насрочена за 2026 година.

Сцената за този епичен дебют беше избрана неслучайно – по време на неотдавнашното Гран При в "Града на греха". Пит, който става лице на модела, участва в зрелищен рекламен клип, който безспорно ще влезе в историята на автомобилния маркетинг.

За снимките, компанията достави в Лас Вегас специално подготвен, леко маскиран прототип. Говорим за автомобил с електрическо задвижване, който намеква за мощност над 1000 конски сили. Представете си – хиляда "коня", готови да бъдат пуснати на воля!

Най-интригуващата част от видеото е, когато Брад Пит пристига, за да вземе своето возило от паркинга. Актьорът очаква обикновен служител, но за негова изненада, "камериерът" се оказва не друг, а самият Джордж Ръсел. Пилотът на Mercedes-AMG PETRONAS, очевидно в стихията си, спретва умопомрачително шоу – серия от майсторски бърнаути и дрифт из тесните завои на подземния паркинг, преди елегантно да достави колата на главния вход, където го чака Пит.

Този прототип е изграден върху революционната нова платформа AMG-EA, която използва най-високотехнологични материали – алуминий, стомана и леки композити. Производствената версия на Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe ще бъде първият модел, стъпил на тази архитектура. Автомобилът има амбицията да се превърне в сериозен конкурент на утвърдени електрически спортни машини като Porsche Taycan и Audi RS e-tron GT.

Според изпълнителния директор на компанията, Михаел Шибе, участието на Брад Пит "подчертава премиум характера на електрическия звяр". Той допълва, че "автентичността и вкусът му към изключителното перфектно отразяват духа на нашето бъдещо четириврато купе".

Самият Пит, който отдавна е известен с любовта си към динамиката и емоциите зад волана, не скрива възхищението си. А Джордж Ръсел, който е свикнал с най-бързите автомобили на планетата, призна, че този прототип на Mercedes-AMG GT наистина го е впечатлил до дъното на душата. Очакваме с нетърпение 2026 година, когато ще видим финалната версия на това електрическо бижу! Вижте и видеото.