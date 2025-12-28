Нов рейтинг с най-безопасните семейни кросоувъри

Изборът на семеен автомобил винаги е балансиране по тънката линия между комфорта и сигурността, но според последната класация на престижния портал TopSpeed, везните категорично натежават в полза на японското инженерство. В списъка с десетте най-безопасни кросоувъра за 2025 и 2026 година един бранд буквално доминира сцената.

Mazda CX-30 окупира лидерската позиция, след като Националната администрация за безопасност на движението по пътищата в САЩ (NHTSA) я удостои с максималния рейтинг от пет звезди. Но успехът на марката от Хирошима не спира дотук – нейните „по-големи братя“ CX-50 и внушителният CX-90 също се окичиха с най-високото отличие, превръщайки гамата на Mazda в еталон за защита на пътя.

Списъкът на отличниците е истински парад на технологичния напредък в сферата на пасивната и активната сигурност. Веднага след японското трио се нареждат утвърдени имена като луксозното Volvo XC90 и елегантните представители на Genesis – моделите GV60 и GV80. Корейската инвазия в класацията продължава с Kia Telluride и електрическия Hyundai Ioniq 5, докато практичната Honda CR-V и масивният Hyundai Palisade затварят топ 10. Всички тези машини са преминали през безмилостни краш тестове, доказвайки, че съвременният семеен всъдеход може да бъде едновременно просторен хол на колела и непробиваема крепост за своите пасажери.

На другия полюс обаче, новините за почитателите на японската надеждност са доста по-неочаквани. Докато едни печелят лаври за безопасност, един от гигантите в индустрията – Toyota – се сблъсква със сериозни критики по отношение на качеството на някои свои емблематични модели. Изненадващо или не, спортната икона GR Supra бе посочена като най-проблемният автомобил на марката за последните две десетилетия. Оказва се, че „наточеното“ купе страда от хронични дефекти в системата за подпомагане на спирачките и обтегачите на коланите – пропуски, които трудно се вписват в имиджа на „вечната“ Toyota.

Проблемите не подминават и електрическото бъдеще на компанията. Новият bZ4X, който трябваше да бъде флагманът на Toyota в ерата на батериите, се оказа „антигероят“ в актуалните статистики за надеждност. Собственици масово сигнализират за притеснително лошо качество на болтовете на главините, което хвърля сянка върху амбициите на модела. Така, докато Mazda триумфира с петзвездни оценки за сигурност, техните колеги от Toyota ще трябва сериозно да запретнат ръкави, за да изчистят репутацията на някои от най-атрактивните си предложения на пазара.