Обрат: Audi анонсира нов V6 дизелов двигател

В епоха, когато електрификацията доминира новинарските заглавия, Audi прави впечатляващ контрапункт, доказвайки, че дизеловият двигател е не само жив, но и способен на изключителна технологична еволюция. Баварският гигант официално анонсира дълбоко модернизиран трилитров V6 TDI агрегат, който не просто актуализира, а напълно трансформира динамиката и ефективността на модели като Audi Q5 и Audi A6.

Този двигател, част от фамилията EA897evo4, представлява истински технологичен скок, инкорпорирайки електрически компресор (EPC) и интегрирайки се в революционната система за частична електрификация MHEV plus. С тези инженерни иновации, мощността е 299 конски сили, а максималният въртящ момент достига 580 Нм. На практика, това позиционира новия TDI като един от най-рафинираните и високотехнологични дизелови агрегати, предлагани днес в премиум сегмента.

MHEV plus: Не просто „мек“, а мощен хибрид

Това, което прави този V6 TDI уникален, е внедряването на MHEV plus – технология, която надхвърля традиционните „меки“ хибриди. За първи път тя работи едновременно с три електрифицирани компонента: стартер-генератор с ремъчно задвижване (BSG), генератор на силовото предаване (PSG) и нова литиево-железно-фосфатна (LFP) батерия. Този интелигентен комплекс може да осигури до 18 kW допълнителна мощност и внушителните 230 Nm допълнителна тяга при потегляне и ускорение. Резултатът? Реакциите на двигателя са изключително линейни и предвидими, а усещането зад волана е напълно преобразено.

Благодарение на PSG, автомобилът може да се движи изцяло на ток при ниски скорости – идеално за маневриране или придвижване в натоварено градско движение. Системата за рекуперация е също впечатляваща, възстановявайки до 25 kW енергия при спиране. MHEV plus се намесва значително по-осезаемо при ускорение в сравнение със стандартните системи, подкрепяйки дизела без досадни забавяния.

Електрическият компресор елиминира „турбо дупката“

Сърцето на бързата реакция е електрическият компресор (EPC), интегриран във всмукателния тракт. Той работи в тандем с конвенционалния турбокомпресор в система с двустепенно пълнене. EPC е способен да развърти турбинното колело до 90 000 оборота в минута за едва 250 милисекунди! Сякаш с магия, това почти напълно елиминира неприятното турбо забавяне, осигурявайки подаване на тяга, което по усещане е много близко до това на електрически автомобил. Максималното налягане от 3.6 бара се достига с цяла секунда по-бързо от предишното поколение V6 TDI, което е огромна разлика в реални условия.

За разлика от по-ранни версии на EPC (използвани в Audi S4, S6 и SQ5), настоящата система работи в много по-широк оборотен диапазон. Това осигурява стабилен и линеен отговор на педала на газта. Инженерите на Audi са оптимизирали въздушния път и са внедрили по-ефективен синхронен електродвигател, което позволява на компресора да е активен в почти целия диапазон на натоварване, а не само при потегляне. Това драматично намалява разхода на гориво и повишава увереността на двигателя при ускорение в средния диапазон, където дизеловите агрегати традиционно блестят.

Бъдещето е (почти) въглеродно неутрално с HVO 100

Audi демонстрира ангажимент към устойчивостта, като прави новия V6 TDI напълно съвместим с екологично чистото гориво HVO 100, сертифицирано по стандарт EN 15940. HVO (хидротретирано растително масло) се добива от отпадъци от хранително-вкусовата индустрия и други биологични остатъци. Неговото използване може да намали емисиите на CO2 със 70 до 95 процента в сравнение с конвенционалното дизелово гориво. Този ход не е само PR; Audi вече зарежда с HVO автомобилите, излизащи от заводите в Ingolstadt и Neckarsulm, давайки ясен знак за посоката на марката към технологии с минимален въглероден отпечатък.

Новият V6 TDI с електрически компресор и система MHEV plus е нещо повече от двигател; той е доказателство, че дизелът може да бъде динамичен, икономичен и екологично отговорен. Агрегатът вече е достъпен за поръчка в Audi Q5 и Audi A6, като без съмнение поставя нов, изключително висок стандарт в класа на луксозните дизелови задвижвания.