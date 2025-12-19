Снимаха поредния нов SUV на VW по време на тестове

Електрическата офанзива на Volkswagen преминава в следващата фаза, след като първият прототип на ID. Cross беше заснет от шпионски фотографи само няколко дни след световния дебют на концепцията. Въпреки че тестовият модел се опитва да остане незабелязан, като беше оборудван с импровизирана решетка и броня на T-Cross, маскировката не можа да скрие новите пропорции и извитите арки, които определят този нов електрически приключенски модел. ID. Cross се позиционира като алтернатива с нулеви емисии на популярния T-Cross.

Визуално преходът от концепция към производство изглежда изключително верен. Прототипът запазва мускулестата стойка, която видяхме за първи път в дизайн проучването, съчетавайки компактния отпечатък на градски SUV с естетически елементи, заимствани от пикапи на марката. Под стратегическата камуфлажна покривка на C-колоната очакваме да открием дизайна на „плаващ покрив“ с детайл от три решетки, който е почит към оригиналния Type 2 Bus и модерния ID. Buzz. Като измества колелата до крайните ъгли на шасито, Volkswagen е максимизирал вътрешния обем, обещавайки кабина, която изглежда значително по-голяма, отколкото биха предполагали нейните компактни външни размери.

Този нов модел е изграден върху усъвършенстваната архитектура MEB+, платформа, която ще споделя с предстоящия супермини ID. Polo. Тази модулна основа позволява на Wolfsburg най-накрая да изпълни обещанието си за достъпна електрическа мобилност, без да жертва основната динамика на марката. ID. Cross няма да се конкурира само с традиционните кросоувъри с бензинови двигатели; той е насочен пряко към новата вълна от „лайфстайл” електрически SUV-та като Ford Puma Gen-E и Citroen e-C3 Aircross. Това бележи решаваща промяна в стратегията на Volkswagen за наименования, при която емблематични знаци като „Polo” и „Cross” се въвеждат отново заедно с префикса ID., за да се преодолее различието между ДВГ и електрическото бъдеще.

Графикът за пускане на пазара вече е в центъра на вниманието за календарната 2026 година. Светът ще види за първи път официално ID. Polo през първата половина на годината, следван от високопроизводителна версия GTI, която да задоволи ентусиастите. Готовият за производство ID. Cross е планиран за пълно представяне през лятото на 2026 година, като доставките се очакват скоро след това. Докато Volkswagen се готви да предложи тази алтернатива с електрическо задвижване заедно с традиционните си модели, ID. Cross се явява ключов стълб за амбициите на марката на масовия пазар в една все по-конкурентна европейска среда.