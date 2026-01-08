Xiaomi показа обновения SU7, който ще се продава и в Европа

Xiaomi доказва, че в изключително конкурентния сектор на електромобилите, продуктовите цикли се движат със скоростта на софтуерните актуализации в Силициевата долина. По-малко от две години след първоначалния си дебют, технологичният гигант представи значително преработения SU7 за моделната 2026 година. Въпреки че официалното представяне в шоурума е насрочено за април, предпродажбите вече са в ход, като се представя гама, която е била изцяло преработена под капака. Въпреки че цените са се повишили с около 1200 до 1700 евро в зависимост от оборудването, което поставя диапазона между 28 000 и 37 800 евро, добавената стойност на хардуера подсказва, че Xiaomi променя стратегията си от бюджетна алтернатива към високи спецификации.

Обновлението от 2026 година е значително увеличение на мощността във всички модели. Всяка версия вече се предлага с усъвършенствания двигател V6s Plus, който увеличава мощността на моделите Standard и Pro до солидните 320 конски сили. Високопроизводителният вариант Max остава ясен флагман сред стандартните версии, като сега развива внушителните 690 конски сили. В подкрепа на тази допълнителна мощност е пълната ревизия на електрическата архитектура на седана; базовите версии най-накрая се отказват от старата 400V конфигурация в полза на модерна 752V високоволтова платформа, докато моделът Max се доближава до най-модерното с 897V система. Тази промяна в хардуера позволява на Max да възстанови невероятните 670 км пробег само за 15-минутна спирка на съвместим суперчарджър.

Тревогата за пробега също остава на заден план с появата на новата версия Pro, която се очертава като маратонецът за дълги разстояния в гамата с пробег от 902 км по CLTC. Дори базовият модел Standard отбелязва ръст до 720 км. За да се справи с повишената производителност, инженерите на Xiaomi са променили геометрията на шасито, монтирайки по-широки 265 мм задни гуми за по-добро механично сцепление и разширявайки достъпността на усъвършенстваното двукамерното въздушно окачване до модела Pro от среден клас. Тези механични усъвършенствания са съчетани със значително подсилена клетка за безопасност, която сега използва ултрависокоякостна стомана 2200 MPa и общо девет въздушни възглавници, в сравнение със седем в излизащия от производство модел.

По отношение на технологията, Xiaomi демократизира своя набор от висококачествени сензори, като прави LiDAR стандартно оборудване за цялата гама, независимо от нивото на оборудване. Тези сензори се управляват от нов централен мозък със 700 TOPS изчислителна мощност, проектиран да управлява асистента за шофиране „Xiaomi HAD“ с по-голяма плавност. Естетическите промени остават минимални с леко преобразувана предна решетка, ярък екстериор в цвят „Capri Blue“ и по-луксозна интериорна тема в цвят „Dark Black“. За тези, които имат съществуващи поръчки, Xiaomi предлага „ускорен“ път за ъпгрейд, позволяващ на клиентите да преминат към спецификацията за 2026 година до 10 януари, без да губят първоначалните си данъчни облекчения.