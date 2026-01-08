Новини
Това е новото Mitsubishi L200

8 Януари, 2026 12:42 779 2

  • mitsubishi-
  • l200-
  • пикап

Под капака е монтиран познатият, но доказано корав 2.4-литров турбодизел

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато автомобилните фенове у нас все още анализират рекордните продажби от изминалата година, Mitsubishi реши да „взриви“ ефира с официалния дебют на обновения L200 за моделната 2026 година. Премиерата, състояла се в Тайланд, разкри една машина, която сякаш е излязла директно от снимачната площадка на научнофантастична сага. С новата си трапецовидна решетка и агресивно моделирани светлини, облеченият в бяло японски атлет недвусмислено напомня на имперски щурмовак от култовата поредица „Междузвездни войни“. Тази радикална промяна във визията е ясен сигнал, че консервативният дизайн в сегмента на работните коне окончателно отива в историята.

Вътрешността на купето също е претърпяла сериозна еволюция, загърбвайки спартанското минало в името на модерния комфорт. Централно място заема новият 10-инчов сензорен екран на мултимедийната система, който е не просто по-голям, но и значително по-интуитивен. Инженерите са помислили и за сигурността, като дори базовите нива на оборудване вече включват интелигентната система за автоматично спиране FCM. Това е ключов ход, имайки предвид, че границата между работната машина и семейния автомобил за приключения става все по-тънка.

Под капака на представения модел е монтиран познатият, но доказано корав 2.4-литров турбодизел. Макар дебютът да бе фокусиран върху версията със 150 конски сили и задно задвижване, истинските фенове на офроуда тръпнат в очакване на мощните модификации със 181 и 204 коня. Когато към тях добавим и легендарната система Super Select 4WD, новият L200 се очертава като сериозен претендент за доминация не само в Югоизточна Азия, но и на европейския пазар, където надеждността е валута с високо покритие.

Остава обаче един висящ въпрос, който вълнува индустрията – дали тази смела визия е предназначена единствено за азиатските потребители или Mitsubishi подготвя глобална офанзива. Ако съдим по „градската“ версия Street с по-ниско окачване и 17-цолови лети джанти, японците се опитват да уловят новата вълна от клиенти, които искат стила на пикапа, но прекарват по-голямата част от времето си в градската джунгла.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 карчи

    1 0 Отговор
    Малко ми идват в повече тези азиатски фарове, но е хубаво поне, че коша отзад не изглежда, като лодка, както е при по-старите модификации😉
    Все пак си предпочитам Рейнджърите😉

    12:59 08.01.2026

  • 2 пфф

    0 0 Отговор
    тоя ако паркира на някой български паркинг няма да може да отвори врата.

    13:21 08.01.2026