Mercedes удължава производството на A-Class за втори път

Mercedes-Benz отказва да прекрати производството на най-малкия си модел, което е знак за значителна промяна в курса на премиум сегмента за начинаещи. Въпреки предишни съобщения, че A-Class ще бъде бързо изтеглен от пазара след 2025 година, автомобилният производител от Щутгарт сега промени това за втори път, потвърждавайки, че производството ще продължи до 2028 година. Тази промяна бележи стратегически обрат от по-ранното намерение на марката да премахне портфолиото си от модели от начален клас. Въпреки че моделът оцелява, етикетът „Произведено в Германия“ се заменя с по-рентабилен източноевропейски отпечатък, тъй като сглобяването се премества от Растат в огромния завод на компанията в Кечкемет, Унгария.

Преместването, което трябва да започне през второто тримесечие на 2026 година, е клинична финансова маневра, предназначена да подкрепи намаляващите маржове на A-Class. С преместването на производството на около 100 километра извън Будапеща, Mercedes цели да се възползва от по-ниските разходи за труд и оперативни разходи – ход, считан за съществен, за да се отблъсне вълната от агресивно ценообразуващи конкуренти от Китай. Заводът в Кечкемет се подготвя за масивно разширяване, като планира да наеме 3000 нови служители, за да подкрепи прогнозираното годишно производство от до 400 000 автомобила. Това разширяване е част от по-широката инициатива на марката за съкращаване на разходите с 5 милиарда евро, насочена към стабилизиране на баланса до края на 2027 година.

Освен непосредствените финансови ползи, тази стъпка има и вторична цел, да освободи място в завода в Растат за следващото поколение високотехнологични автомобили. С преместването на излизащата от производство А-класа на изток, Mercedes освобождава съществен капацитет в Германия за модели, произведени на базата на изцяло новата MMA (Mercedes Modular Architecture). Тази гъвкава платформа, която дебютира с предстоящия CLA, е основата за евентуалния наследник на А-Class. MMA ще позволи на Mercedes да се подсигури на глобалните пазари, предлагайки комбинация от високоефективни двигатели с вътрешно горене и най-модерни електрически задвижващи системи в рамките на същия отпечатък.

Докато наследникът вече е в процес на проектиране, точният формат на следващото поколение Mercedes от начален клас остава предмет на интензивни спекулации. В началото на 2025 година се появиха слухове, че A-Class ще бъде заменен от компактен SUV, но неотдавнашното решение да се удължи животът на настоящия хечбек подсказва, че търсенето на традиционния „бебешки Benz“ от страна на клиентите остава твърде силно, за да бъде пренебрегнато. До момента, в който настоящият модел най-накрая се пенсионира през 2028 година, той ще е служил като критичен портал за марката в продължение на десетилетие, спечелвайки на Mercedes необходимото време да усъвършенства стратегията си за малки автомобили в една все по-електрифицирана и чувствителна към цените ера.