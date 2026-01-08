Новини
8 Януари, 2026 13:02 930 1

Външният облик на обновения хечбек е осезаемо по-динамичен

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Toyota извади нов коз от ръкава си, обявявайки освежената версия на един от бестселърите си Yaris за моделната 2026 година. Този компактен хечбек, който от десетилетия е стожер на марката на Стария континент, претърпява внимателна метаморфоза, целяща да бетонира позициите му в един от най-оспорваните пазарни сегменти. Макар и малък, този модел продължава да играе в „тежката категория“ по отношение на продажбите, заемайки престижното десето място в общата европейска класация за изминалата година.

Еволюцията на Yaris е истинско доказателство, че формулата „голямо в малко“ работи безотказно. Построен върху иновативната архитектура GA-B, автомобилът съчетава градска повратливост с изненадващо щедър вътрешен обем. Но за 2026-а инженерите и дизайнерите са решили да се прицелят право в сърцето на най-популярната модификация – нивото Mid+. Именно този избор правят близо 40% от почитателите на модела, а новите подобрения ще ги накарат да се почувстват като в премиум возило.

Екстериор

Ето как Toyota обнови Yaris

Външният облик на обновения хечбек е станал осезаемо по-динамичен и дързък. Старите 16-инчови колела отиват в историята, отстъпвайки място на впечатляващи 17-инчови алуминиеви джанти, решени в матово черно. Като завършващ щрих, Toyota добавя тъмни хромирани гайки, които придават на колата онзи специфичен спортен характер, който приковава погледите на светофара. А за тези, които търсят щипка изисканост, в палитрата се появява новият металик Celestite Grey – цвят, който подчертава технологичния имидж на модела.

Интериор

Ето как Toyota обнови Yaris

Интериорът също е преминал през сериозна разкрасителна процедура. Вътре ви посрещат седалки с изразен спортен профил и тапицерия от висок клас, украсена с фини трицветни шевове. Но не всичко е само визия – комфортът е издигнат на ново равнище чрез добавянето на безключов достъп, стартиране с бутон и безжично зареждане на мобилни устройства като стандартно оборудване за Mid+. Мекото амбиентно осветление пък превръща нощното шофиране в истинско удоволствие за сетивата.

Двигатели

Ето как Toyota обнови Yaris

Под капака изборът остава верен на хибридните традиции, които направиха Toyota лидер в екологичната мобилност. Клиентите могат да избират между ултраефективния Hybrid 115, идеален за икономично придвижване в градския трафик, или по-мощния Hybrid 130, който предлага по-остро ускорение и по-авантюристично поведение на пътя. Вече започнаха да валят поръчки при европейските дилъри, а първите щастливци ще подкарат своя нов Toyota Yaris още в началото на тази пролет.


Оценка 5 от 4 гласа.
  • 1 Софийски селянин,

    Пак си сапунерка но по ръбата и нищо повече...

    13:12 08.01.2026