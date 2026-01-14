Новата S-Class ще дебютира с изключително полезна функция за България

Mercedes-Benz се готви да възстанови доминиращата си позиция в луксозния сегмент с премиерата на обновената S-Class, насрочена за 29 януари 2026 година. Тази дата е изключително важна, тъй като отбелязва точно 140 години от подаването на патента за първия автомобил от Карл Бенц. Макар че технически това е обновяване в средата на цикъла за поколението W223, инженерите от Щутгарт са променили почти всяка точка, като над 2700 компонента са препроектирани или преработени, за да се гарантира, че „Sonderklasse“ остава безспорен еталон за държавните глави и индустриалните лидери по целия свят.

Най-значителната инженерна промяна е дебютът на M177 Evo V8. Типичен за двигатели като AMG GT Black Series или шедьоврите на Ferrari с централно разположен двигател, този преход драстично подобрява реакцията на педала на газта и намалява емисиите. В обновения S580 това ново сърце изпомпва 530 к.с., което е с 34 к.с. повече от изходящия модел. За тези, които дават приоритет на ефективността, S580e plug-in hybrid също получава масивно увеличение на мощността до 576 к.с., докато базовият S500 с шестцилиндров двигател вече предлага 442 к.с.

Визуално моделът от 2027 година възприема естетиката „звездна сила“, видяна за първи път в новите E-Class и CLA. Радиаторната решетка леко нараства по размер и получава осветена рамка, докато LED фаровете и задните светлини вече разполагат с интегрирани звезди. За да усъвършенства още повече шофирането, Mercedes стандартизира 4,5-градусовото задно кормилно управление за цялата гама (с 10 градуса, които остават опция) и въвежда „iDamping“. Тази нова система, базирана на облак, използва данни от автомобил към автомобил (V2X), за да „предвиди“ несъвършенствата на пътя, позволявайки на Airmatic окачването да се омекоти или втвърди в очакване на дупка, срещната от автомобил по-напред.

Вътре, кабината претърпява цифрова революция. Съществуващият екран в портретен стил се пенсионира в полза на MBUX Superscreen (или опционалния Hyperscreen), който обхваща цялото табло под един единствен панел от стъкло. Тази конфигурация ще дебютира с новата архитектура MB.OS на марката, включваща специална „Selfie and Video Camera“ за стационарни Zoom разговори и вградена интеграция за приложения на трети страни като TikTok и YouTube. Макар че някои фенове може да изпитват носталгия по физическите вентилационни отвори – сега заменени с моторизирани устройства, контролирани чрез екрана – Mercedes е откликнал на обратната връзка, като е върнал физическите бутони на спиците на волана. Производството ще започне във Factory 56 в Зинделфинген скоро след дебюта през януари.