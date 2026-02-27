Липса на бонуси ядоса служителите на Stellantis

Напрежението в индустрията в рамките на „Голямата тройка“ в САЩ достигна критична точка, след като Stellantis официално потвърди, че работниците на почасова заплата в Северна Америка няма да получат бонуси от печалбата за финансовата 2025 година. Новината предизвика буря от критики от страна на ръководството на United Auto Workers (UAW), особено след като колегите от Ford и General Motors се готвят да получат изплащания на обща стойност няколко хиляди долара на човек. Президентът на UAW Шон Фейн не си пощади думите, като определи ситуацията като „срам“ и пряко обвини „ужасното лошо управление“ на предишното ръководство за финансовия дефицит.

Коренът на проблема се крие в мрачните резултати в Северна Америка, където Stellantis отчете загуба от 2,2 милиарда долара през 2025 година. Съгласно настоящото колективно трудово споразумение на UAW, работниците имат право на изплащане от 900 долара за всеки 1% от маржа на печалбата, генерирана в региона. Тъй като маржът е на червено, формулата на практика се нулира. Докато компанията се позовава на „дълбоката и необходима реорганизация на бизнеса“, необходима за коригиране на минали стратегически грешки, лидери на профсъюзи като вицепрезидента Рич Бойер твърдят, че компанията е дала приоритет на краткосрочните изплащания на акционерите и „алчността на Уолстрийт“ пред самите хора и заводи, които поддържат марката.

Голяма част от вътрешното недоволство е насочено към бившия главен изпълнителен директор Карлос Тавареш, който подаде оставка под натиск в края на 2024 година. Критиците в заводите, включително кандидатът за президент на UAW Брайън Келер, твърдят, че настоящата финансова криза е пряк резултат от агресивните мерки за съкращаване на разходите и лошото управление на запасите на Тавареш, което доведе до затруднения за дилърите и спиране на производствените линии. Загубата от 2,2 милиарда долара беше допълнително утежнена от променящата се търговска обстановка, включително значителни мита, които свиха маржовете на компонентите и вноса на автомобили по време на критичен преходен период за гамата електромобили на компанията.

Финансовите загуби не се ограничават до Средния Запад на САЩ. В Италия служителите на заплата и членовете на металургичния синдикат FIOM са изправени пред подобна реалност на „нулеви бонуси“ за 2025 година. Липсата на бонуси в Италия вече предизвика призиви за нови индустриални действия, които отразяват стачките, които определиха преговорите през 2023 година в Съединените щати.