Най-мощната версия на Mercedes S-Class W223

Когато стане дума за брутален лукс и мощност, която буквално спира дъха, ателието Mansory рядко оставя място за компромиси. Последното им творение, наречено Mansory P950, е категорично доказателство, че границите на Mercedes-AMG S 63 E Performance могат да бъдат разтеглени до неузнаваемост. Германските тунери са взели и без това впечатляващия флагман от серията W223 и са го превърнали в истински асфалтов хищник, който не просто се движи, а доминира над пътя с аристократична арогантност.

Под предния капак стандартният 4.0-литров V8 битурбо агрегат, подкрепен от plug-in хибридна система, е претърпял сериозна „терапия“. Резултатът? Мощността е набъбнала до стряскащите 950 конски сили – добавка от цели 148 „коня“ спрямо заводската версия. Въртящият момент е достигнал чудовищните 1565 Нм, което кара огромния седан да се усеща лек като перце при ускорение. Макар спринтът до 100 км/ч да остава закован на 3.1 секунди, истинската магия се случва след това – там, където стандартните автомобили започват да се задъхват, Mansory P950 тепърва разгръща своя безмилостен потенциал.

Визуално автомобилът е истински празник за любителите на екстравагантността. Целият корпус е опакован в агресивен карбонов бодикит, който включва нова предна маска, масивен дифузьор и преден капак с гладни за въздух отвори. Разбира се, не са пропуснати и специфичните за марката Forged Carbon детайли по огледалата и спойлерите, които придават на лимузината почти заплашителен вид. Всичко това стъпва върху уникални олекотени джанти, проектирани специално, за да издържат на огромното натоварване.

Прекрачите ли прага обаче, попадате в един съвсем различен свят. Интериорът е буквално „наводнен“ от тюркоазена кожа – от седалките и тапицериите на вратите до пода и волана. Ефектът е поразителен и определено не е за всеки вкус, но Mansory никога не са се стремели към масовост. Таванът със светлинни ефекти тип „звездно небе“ и осветените прагове с логото на основателя на компанията напомнят, че се намирате в машина, създадена за избрани. Този Mercedes-Benz S-Class не е просто превозно средство, а показна декларация за статус и техническо превъзходство.