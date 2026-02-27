Започна производството на най-мощната серийна Lada

AvtoVAZ официално започна производството новото поколение Lada Vesta Sport, отбелязвайки завръщането на модела след прекъсване на производството в началото на 2022 година. Макар завръщането на спортния седан да беше очаквано, истинската новина е разширяването на гамата: за първи път в историята на модела, високопроизводителната обработка се прилага към каросерията Station Wagon (SW), създавайки бюджетно „спортно комби” за източноевропейския пазар.

Разработен от вътрешното студио Lada Sport, Vesta Sport е по-скоро цялостна механична реконструкция, отколкото просто пакет за външен вид. Под капака 1,8-литровият EVO двигател е настроен да развива 147 к.с., което е леко повишение спрямо 145 к.с. при предишното поколение. Двигателят се захранва чрез специална система за всмукване на студен въздух и изпуска газовете през изпускателна система с по-голям диаметър, като всичко се управлява от специално разработен контролер, проектиран за по-остра реакция на педала на газта.

За първи път Vesta Sport използва шестстепенна ръчна трансмисия, заимствана от Vesta SW Cross, но преиндексирана за по-добро зацепване. Шасито е претърпяло значителна трансформация, за да се справи с допълнителната мощност. Стандартните амортисьори и пружини са заменени с по-твърди, а колесната база е разширена, за да се подобри страничната стабилност при висока скорост в завоите.

Отразявайки своята ориентация към висока производителност, колата се намира само на 158 мм от земята – с 20 мм по-ниско в сравнение със стандартния седан. Подобрена, високоефективна спирачна система с по-големи дискове и накладки с високо триене е монтирана, за да се бори със загубата на спирачна сила при динамично шофиране.

Визуално Vesta Sport се отличава с агресивен аеродинамичен комплект, който включва по-дълбоки предни и задни брони и странични прагове. В интериора салонът се придържа към бранда „Sport“ със силно подплатени седалки, волан с кожена тапицерия и специален лост за предавките. В знак на уважение към любителите на пистовите състезания, бордовият компютър вече разполага с интегрирани функции за измерване на времето за обиколка и записване на разстоянието и скоростта, което позволява на водачите да преглеждат показателите за производителността си директно на таблото.

Макар AvtoVAZ все още да не е обявил окончателната препоръчителна цена за седана или комбито, новият Vesta Sport се позиционира като местен конкурент на моделите от входния клас като по-старите поколения на Hyundai i30 N-Line.