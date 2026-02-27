Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Започна производството на най-мощната серийна Lada

Започна производството на най-мощната серийна Lada

27 Февруари, 2026

Новото поколение ще се предлага със 147 конски сили

Галин Ганев

AvtoVAZ официално започна производството новото поколение Lada Vesta Sport, отбелязвайки завръщането на модела след прекъсване на производството в началото на 2022 година. Макар завръщането на спортния седан да беше очаквано, истинската новина е разширяването на гамата: за първи път в историята на модела, високопроизводителната обработка се прилага към каросерията Station Wagon (SW), създавайки бюджетно „спортно комби” за източноевропейския пазар.

Разработен от вътрешното студио Lada Sport, Vesta Sport е по-скоро цялостна механична реконструкция, отколкото просто пакет за външен вид. Под капака 1,8-литровият EVO двигател е настроен да развива 147 к.с., което е леко повишение спрямо 145 к.с. при предишното поколение. Двигателят се захранва чрез специална система за всмукване на студен въздух и изпуска газовете през изпускателна система с по-голям диаметър, като всичко се управлява от специално разработен контролер, проектиран за по-остра реакция на педала на газта.

За първи път Vesta Sport използва шестстепенна ръчна трансмисия, заимствана от Vesta SW Cross, но преиндексирана за по-добро зацепване. Шасито е претърпяло значителна трансформация, за да се справи с допълнителната мощност. Стандартните амортисьори и пружини са заменени с по-твърди, а колесната база е разширена, за да се подобри страничната стабилност при висока скорост в завоите.

Отразявайки своята ориентация към висока производителност, колата се намира само на 158 мм от земята – с 20 мм по-ниско в сравнение със стандартния седан. Подобрена, високоефективна спирачна система с по-големи дискове и накладки с високо триене е монтирана, за да се бори със загубата на спирачна сила при динамично шофиране.

Визуално Vesta Sport се отличава с агресивен аеродинамичен комплект, който включва по-дълбоки предни и задни брони и странични прагове. В интериора салонът се придържа към бранда „Sport“ със силно подплатени седалки, волан с кожена тапицерия и специален лост за предавките. В знак на уважение към любителите на пистовите състезания, бордовият компютър вече разполага с интегрирани функции за измерване на времето за обиколка и записване на разстоянието и скоростта, което позволява на водачите да преглеждат показателите за производителността си директно на таблото.

Макар AvtoVAZ все още да не е обявил окончателната препоръчителна цена за седана или комбито, новият Vesta Sport се позиционира като местен конкурент на моделите от входния клас като по-старите поколения на Hyundai i30 N-Line.


