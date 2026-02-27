Прототип на Toyota развълнува феновете

Едно от най-легендарните имена в рали спорта се завръща на световната сцена. Прототип със специфична форма бе заснет наскоро по време на тестове при висока скорост и макар че червено-бялата облепка на Gazoo Racing се опитваше да скрие детайлите, силуетът крещи GR Celica. Разработен под вътрешния код 710D, този прототип е ранният предвестник на кампанията на Toyota за Световния рали шампионат (WRC) през 2027 година, където се планира да замести GR Yaris като основно оръжие на марката.

Въпреки шума около Celica, механичната реалност на рали автомобила е подчинено на регламента. Според правилата на FIA за WRC 2027, производителите вече не са строго обвързани с каросерии, базирани на серийни модели. Вместо това, те използват стандартизирано шаси с пространствена рама, облечено в „гъвкава каросерия“.

Според информациите прототипът издава характерния звук на трицилиндров двигател, което потвърждава, че използва 1,6-литров турбо двигател от GR Yaris Rally2 с максимална мощност от около 290 конски сили, за да отговори на новите ограничения.

Въпреки крилото и агресивните вентилационни отвори, пропорциите на купето и хоризонтално разположените LED светлини сочат директно към серийната Celica, която Toyota подгрява в японските медии от 18 месеца.

Техническият директор на Toyota Gazoo Racing, Том Фаулер, потвърди, че автомобилът вече е преминал 2000 километра тестове, спазвайки вътрешния краен срок за пускане на тестови автомобил на чакъл до началото на 2026 година.

Докато рали автомобилът запазва двигателя си отпред за баланс и съответствие с регулациите, пътният GR Celica – за който се говори, че ще дебютира в края на 2027 или началото на 2028-ма, може да се отклони радикално от предшествениците си. Доклади от японското списание Best Car сочат, че Toyota разработва пътния автомобил на платформа със среден двигател и задвижване на всички колела, ефективно съчетавайки ДНК-то на Celica GT-Four с духовното наследство на MR2.

За разлика от 1,6-литровия трицилиндров двигател на рали автомобила, се очаква GR Celica за пътя да дебютира с 2,0-литров турбокомпресор с четири цилиндъра (G20E) от следващото поколение на Toyota. Според слуховете, в стандартното си изпълнение този двигател ще развива 400 конски сили и 550 Nm въртящ момент, въпреки че Toyota намекна, че блокът е способен да понесе над 600 к.с. за бъдещите варианти „GRMN“.

В ход, който ще зарадва фенове, според слуховете настоящият проект избягва изцяло електрификацията, като се фокусира върху лека конструкция с интензивно използване на въглеродни влакна и избор между шестстепенна ръчна скоростна кутия или осемстепенна автоматична скоростна кутия (DAT).