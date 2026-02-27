Феновете на Skoda избраха този нов цвят за Octavia

Във времена в които много производители се оттеглят към безопасна, монохромна палитра от сиви и „убити“ цветове, Škoda UK засилва репутацията си с нов ярък нюанс. За да отпразнува три десетилетия от най-емблематичния си модел, чешкият автомобилен производител официално потвърди, че „Dragon Skin“ – ярък, златисто-жълто-зелен цвят ще се присъедини към гамата на Octavia, считано от 4 март тази година.
Интересното е, че това не е просто корпоративно решение, а такова, продиктувано от феновете. Dragon Skin си осигури мястото след серия от битки в социалните медии Instagram, Facebook и LinkedIn, където лесно победи по-традиционни варианти като Storm Blue и Tangerine Orange. Новият цвят, който ще струва 855 лири повече, е проектиран да подчертае по-острите линии на обновения модел Octavia 2026. Той обаче остава ексклузивен, като е запазен строго за високопроизводителните модели vRS hatch и estate, както и за ограничена серия от 130 модела SportLine, които ще се появят по-късно през лятото.
Въвеждането на Dragon Skin следва успеха на добавените миналата година цветове Waterworld Green и Space Violet, избрани от феновете. Вътрешните данни на Škoda показват, че клиентите на марката в Обединеното кралство са значително по-авантюристични от средното за страната. Макар сивото да остава най-популярният цвят за автомобили в Обединеното кралство за осма поредна година през 2025 година, достигайки рекордния пазарен дял от 27,6%, купувачите на Škoda се противопоставят на тази тенденция.
Неподчинението на марката на индустриалните норми не се ограничава до цветовата палитра. Докато повечето конкуренти преминават към гами само с автоматични скоростни кутии, Škoda продължава да отчита изненадващо силно търсене на ръчни скоростни кутии. През 2025 година зашеметяващите 69% от купувачите на Fabia все още избират да сменят предавките сами. Дори в сегмента Octavia, близък до този на луксозните автомобили, 20% от клиентите в Обединеното кралство избират конфигурацията с три педала – нещо необичайно на пазар, където ръчната скоростна кутия бързо се превръща в реликва.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 карчи
14:25 27.02.2026
2 Гост
14:29 27.02.2026
3 Софиянец
Коментиран от #5, #7
14:36 27.02.2026
4 мдааа кат Ферари
14:47 27.02.2026
5 реално
До коментар #3 от "Софиянец":Да кажеш че една кола се купува за такси е комплимент - означава удобство и издръжливост.
Коментиран от #6
14:48 27.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "реално":То като гледам колко Бентлита и Панамери има таксита....🤔
Коментиран от #9
14:50 27.02.2026
7 6135
До коментар #3 от "Софиянец":В Англия таксита не са жълти.
Коментиран от #8
14:57 27.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "6135":😀 Те и в България повечето вече не са 😀
15:06 27.02.2026
9 реално
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":бе нещо бе ги купуват много,
а и на над 200 000км бентли не съм виждал да се продава
15:07 27.02.2026
10 Кооптакси
15:10 27.02.2026
11 Голфдвойкаджия
15:36 27.02.2026
12 Всичко е Фолкс Ваген
15:44 27.02.2026