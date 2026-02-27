Феновете на Skoda избраха този нов цвят за Octavia

Във времена в които много производители се оттеглят към безопасна, монохромна палитра от сиви и „убити“ цветове, Škoda UK засилва репутацията си с нов ярък нюанс. За да отпразнува три десетилетия от най-емблематичния си модел, чешкият автомобилен производител официално потвърди, че „Dragon Skin“ – ярък, златисто-жълто-зелен цвят ще се присъедини към гамата на Octavia, считано от 4 март тази година.

Интересното е, че това не е просто корпоративно решение, а такова, продиктувано от феновете. Dragon Skin си осигури мястото след серия от битки в социалните медии Instagram, Facebook и LinkedIn, където лесно победи по-традиционни варианти като Storm Blue и Tangerine Orange. Новият цвят, който ще струва 855 лири повече, е проектиран да подчертае по-острите линии на обновения модел Octavia 2026. Той обаче остава ексклузивен, като е запазен строго за високопроизводителните модели vRS hatch и estate, както и за ограничена серия от 130 модела SportLine, които ще се появят по-късно през лятото.

Въвеждането на Dragon Skin следва успеха на добавените миналата година цветове Waterworld Green и Space Violet, избрани от феновете. Вътрешните данни на Škoda показват, че клиентите на марката в Обединеното кралство са значително по-авантюристични от средното за страната. Макар сивото да остава най-популярният цвят за автомобили в Обединеното кралство за осма поредна година през 2025 година, достигайки рекордния пазарен дял от 27,6%, купувачите на Škoda се противопоставят на тази тенденция.

Неподчинението на марката на индустриалните норми не се ограничава до цветовата палитра. Докато повечето конкуренти преминават към гами само с автоматични скоростни кутии, Škoda продължава да отчита изненадващо силно търсене на ръчни скоростни кутии. През 2025 година зашеметяващите 69% от купувачите на Fabia все още избират да сменят предавките сами. Дори в сегмента Octavia, близък до този на луксозните автомобили, 20% от клиентите в Обединеното кралство избират конфигурацията с три педала – нещо необичайно на пазар, където ръчната скоростна кутия бързо се превръща в реликва.