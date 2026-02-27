Новини
Феновете на Skoda избраха този нов цвят за Octavia

27 Февруари, 2026 14:22

Лимитираният нюанс е запазен за най-наточените модификации

Феновете на Skoda избраха този нов цвят за Octavia - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Във времена в които много производители се оттеглят към безопасна, монохромна палитра от сиви и „убити“ цветове, Škoda UK засилва репутацията си с нов ярък нюанс. За да отпразнува три десетилетия от най-емблематичния си модел, чешкият автомобилен производител официално потвърди, че „Dragon Skin“ – ярък, златисто-жълто-зелен цвят ще се присъедини към гамата на Octavia, считано от 4 март тази година.

Интересното е, че това не е просто корпоративно решение, а такова, продиктувано от феновете. Dragon Skin си осигури мястото след серия от битки в социалните медии Instagram, Facebook и LinkedIn, където лесно победи по-традиционни варианти като Storm Blue и Tangerine Orange. Новият цвят, който ще струва 855 лири повече, е проектиран да подчертае по-острите линии на обновения модел Octavia 2026. Той обаче остава ексклузивен, като е запазен строго за високопроизводителните модели vRS hatch и estate, както и за ограничена серия от 130 модела SportLine, които ще се появят по-късно през лятото.

Феновете на Skoda избраха този нов цвят за Octavia

Въвеждането на Dragon Skin следва успеха на добавените миналата година цветове Waterworld Green и Space Violet, избрани от феновете. Вътрешните данни на Škoda показват, че клиентите на марката в Обединеното кралство са значително по-авантюристични от средното за страната. Макар сивото да остава най-популярният цвят за автомобили в Обединеното кралство за осма поредна година през 2025 година, достигайки рекордния пазарен дял от 27,6%, купувачите на Škoda се противопоставят на тази тенденция.

Неподчинението на марката на индустриалните норми не се ограничава до цветовата палитра. Докато повечето конкуренти преминават към гами само с автоматични скоростни кутии, Škoda продължава да отчита изненадващо силно търсене на ръчни скоростни кутии. През 2025 година зашеметяващите 69% от купувачите на Fabia все още избират да сменят предавките сами. Дори в сегмента Octavia, близък до този на луксозните автомобили, 20% от клиентите в Обединеното кралство избират конфигурацията с три педала – нещо необичайно на пазар, където ръчната скоростна кутия бързо се превръща в реликва.


  • 1 карчи

    4 5 Отговор
    Много е жълтопаветен😉

    14:25 27.02.2026

  • 2 Гост

    6 3 Отговор
    Такситата много ще му се израдват.

    14:29 27.02.2026

  • 3 Софиянец

    2 8 Отговор
    Жълто такси! То и без това тоя таталясник само за таксита се купува 😂

    Коментиран от #5, #7

    14:36 27.02.2026

  • 4 мдааа кат Ферари

    0 0 Отговор
    Тури му и 2 кончета отпреде

    14:47 27.02.2026

  • 5 реално

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Да кажеш че една кола се купува за такси е комплимент - означава удобство и издръжливост.

    Коментиран от #6

    14:48 27.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "реално":

    То като гледам колко Бентлита и Панамери има таксита....🤔

    Коментиран от #9

    14:50 27.02.2026

  • 7 6135

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    В Англия таксита не са жълти.

    Коментиран от #8

    14:57 27.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "6135":

    😀 Те и в България повечето вече не са 😀

    15:06 27.02.2026

  • 9 реално

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    бе нещо бе ги купуват много,
    а и на над 200 000км бентли не съм виждал да се продава

    15:07 27.02.2026

  • 10 Кооптакси

    0 1 Отговор
    Готова е за такси,жалко,че не е комби...

    15:10 27.02.2026

  • 11 Голфдвойкаджия

    0 1 Отговор
    Определено Шкода не е случила на фенове.

    15:36 27.02.2026

  • 12 Всичко е Фолкс Ваген

    0 0 Отговор
    Шкода, Сеат, Купра, Ауди, Ламбо, Бентли, Порше, Дукати, Скания, МАН... сите са на Фолкс Ваген

    15:44 27.02.2026