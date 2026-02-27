Ерата на „безплатния обяд“ за собствениците на електрифицирани коли в Европа бавно, но сигурно отива в историята

Брюксел подготвя мащабна реформа, която ще подреди електромобилите и плъг-ин хибридите (PHEV) в скала за енергийна ефективност, досущ като хладилниците или пералните машини в близкия магазин за техника. Новата система за етикетиране с цветен код от „A“ до „F“ обещава да внесе безмилостна яснота относно това колко точно ток „поглъща“ вашият автомобил.
Концепцията е пределно прозрачна: най-скромните и икономични модели ще се кичат с престижния клас „A“, докато енергоемките „лакомници“ ще бъдат маркирани с буквата „F“. Макар финалните параметри все още да се изглаждат, предварителните планове предвиждат най-високото отличие за машини с консумация под 14 kWh на 100 км. Всяка следваща стъпка нагоре в разхода ще смъква автомобила с едно ниво надолу в азбучния ред. Това ще позволи на купувачите лесно да съпоставят реалната ефективност между компактно градско возило и огромен електрически SUV, чийто апетит често остава скрит зад маркетинговите лозунги.
В момента данните за емисиите на CO2 са водещи, но при електричките те на практика не казват нищо за реалната консумация на ресурси. Новият регламент обаче не е само информативен – той крие в себе си и сериозен финансов стимул (или наказание). Нивото на енергийна ефективност вероятно ще се превърне в крайъгълен камък за изчисляването на местните данъци и такси. Очаква се досегашните пълни данъчни облекчения да бъдат преразгледани, като по-неефективните модели ще трябва да плащат по-висока цена за своята тежест и мощност.
Важно е да се отбележи, че тези правила няма да важат само за бляскавите нови екземпляри в автосалоните. Системата ще обхване и пазара на употребявани автомобили, както и търговския транспорт. Всеки продавач на кола втора ръка ще бъде длъжен да изтегли съответния етикет от централизирана база данни и да го представи на бъдещия собственик. По този начин Европа затяга обръча около енергийната прозрачност, превръщайки икономичността в основен фактор при избора на следващия ни автомобил.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Когато го карам аз или жена ми, или синът ми токът винаги един и същ ли е🤔
Коментиран от #2, #4
16:46 27.02.2026
2 Гичка
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не знам, аз язда 🐎 кон.
16:48 27.02.2026
3 Хасковски каунь
16:50 27.02.2026
4 ддд
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Няма значение. Важното е да има още нещо което да оскъпи колите.
16:52 27.02.2026
5 БЕЗПЛАТНИЯ. ОБЯД ....
16:52 27.02.2026
6 Гост
16:53 27.02.2026
7 Те и без това
Коментиран от #10
16:54 27.02.2026
8 Гост
Колко могат да се похвалят с такава консумация?
При какви условия ще я постигнат? Всичко периферно изключено и шофирне по равен участък с 50 км/ч ли?
16:55 27.02.2026
9 Добре
Коментиран от #12
16:55 27.02.2026
10 Гост
До коментар #7 от "Те и без това":Още малко и ще излезе, че електричката ще е по-скъпа на километър от нормалната кола.
16:56 27.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гост
До коментар #9 от "Добре":Не е глупост. Просто решиха да изцедят идеята за пари, вместо да я развият и приложат ефективно. От лакомия е всичкото.
16:57 27.02.2026
13 Електромер да има
16:59 27.02.2026
14 ООрана държава
17:01 27.02.2026
15 бай уазков
17:02 27.02.2026
16 Втора ръка електричка
17:04 27.02.2026