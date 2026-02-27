Ерата на „безплатния обяд“ за собствениците на електрифицирани коли в Европа бавно, но сигурно отива в историята

Брюксел подготвя мащабна реформа, която ще подреди електромобилите и плъг-ин хибридите (PHEV) в скала за енергийна ефективност, досущ като хладилниците или пералните машини в близкия магазин за техника. Новата система за етикетиране с цветен код от „A“ до „F“ обещава да внесе безмилостна яснота относно това колко точно ток „поглъща“ вашият автомобил.

Концепцията е пределно прозрачна: най-скромните и икономични модели ще се кичат с престижния клас „A“, докато енергоемките „лакомници“ ще бъдат маркирани с буквата „F“. Макар финалните параметри все още да се изглаждат, предварителните планове предвиждат най-високото отличие за машини с консумация под 14 kWh на 100 км. Всяка следваща стъпка нагоре в разхода ще смъква автомобила с едно ниво надолу в азбучния ред. Това ще позволи на купувачите лесно да съпоставят реалната ефективност между компактно градско возило и огромен електрически SUV, чийто апетит често остава скрит зад маркетинговите лозунги.

В момента данните за емисиите на CO2 са водещи, но при електричките те на практика не казват нищо за реалната консумация на ресурси. Новият регламент обаче не е само информативен – той крие в себе си и сериозен финансов стимул (или наказание). Нивото на енергийна ефективност вероятно ще се превърне в крайъгълен камък за изчисляването на местните данъци и такси. Очаква се досегашните пълни данъчни облекчения да бъдат преразгледани, като по-неефективните модели ще трябва да плащат по-висока цена за своята тежест и мощност.

Важно е да се отбележи, че тези правила няма да важат само за бляскавите нови екземпляри в автосалоните. Системата ще обхване и пазара на употребявани автомобили, както и търговския транспорт. Всеки продавач на кола втора ръка ще бъде длъжен да изтегли съответния етикет от централизирана база данни и да го представи на бъдещия собственик. По този начин Европа затяга обръча около енергийната прозрачност, превръщайки икономичността в основен фактор при избора на следващия ни автомобил.