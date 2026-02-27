Новини
Ерата на „безплатния обяд“ за собствениците на електрифицирани коли в Европа бавно, но сигурно отива в историята

Ерата на „безплатния обяд" за собствениците на електрифицирани коли в Европа бавно, но сигурно отива в историята

27 Февруари, 2026 16:40 2 050 16

Предвижда се нова система за етикетиране с цветен код от „A“ до „F“

Ерата на „безплатния обяд“ за собствениците на електрифицирани коли в Европа бавно, но сигурно отива в историята - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Брюксел подготвя мащабна реформа, която ще подреди електромобилите и плъг-ин хибридите (PHEV) в скала за енергийна ефективност, досущ като хладилниците или пералните машини в близкия магазин за техника. Новата система за етикетиране с цветен код от „A“ до „F“ обещава да внесе безмилостна яснота относно това колко точно ток „поглъща“ вашият автомобил.

Концепцията е пределно прозрачна: най-скромните и икономични модели ще се кичат с престижния клас „A“, докато енергоемките „лакомници“ ще бъдат маркирани с буквата „F“. Макар финалните параметри все още да се изглаждат, предварителните планове предвиждат най-високото отличие за машини с консумация под 14 kWh на 100 км. Всяка следваща стъпка нагоре в разхода ще смъква автомобила с едно ниво надолу в азбучния ред. Това ще позволи на купувачите лесно да съпоставят реалната ефективност между компактно градско возило и огромен електрически SUV, чийто апетит често остава скрит зад маркетинговите лозунги.

В момента данните за емисиите на CO2 са водещи, но при електричките те на практика не казват нищо за реалната консумация на ресурси. Новият регламент обаче не е само информативен – той крие в себе си и сериозен финансов стимул (или наказание). Нивото на енергийна ефективност вероятно ще се превърне в крайъгълен камък за изчисляването на местните данъци и такси. Очаква се досегашните пълни данъчни облекчения да бъдат преразгледани, като по-неефективните модели ще трябва да плащат по-висока цена за своята тежест и мощност.

Важно е да се отбележи, че тези правила няма да важат само за бляскавите нови екземпляри в автосалоните. Системата ще обхване и пазара на употребявани автомобили, както и търговския транспорт. Всеки продавач на кола втора ръка ще бъде длъжен да изтегли съответния етикет от централизирана база данни и да го представи на бъдещия собственик. По този начин Европа затяга обръча около енергийната прозрачност, превръщайки икономичността в основен фактор при избора на следващия ни автомобил.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор
    И как ще кажат ТОЧНО колко ток ТОЧНО поглъща МОЯ автомобил🤔
    Когато го карам аз или жена ми, или синът ми токът винаги един и същ ли е🤔

    Коментиран от #2, #4

    16:46 27.02.2026

  • 2 Гичка

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не знам, аз язда 🐎 кон.

    16:48 27.02.2026

  • 3 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Ако зареждаш навън си с двата крака в батака

    16:50 27.02.2026

  • 4 ддд

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Няма значение. Важното е да има още нещо което да оскъпи колите.

    16:52 27.02.2026

  • 5 БЕЗПЛАТНИЯ. ОБЯД ....

    8 0 Отговор
    БОЛЕН. СЕ. Е - БЕ НА ЛЕГЛО

    16:52 27.02.2026

  • 6 Гост

    8 0 Отговор
    Слагат ги в правилната графа - с пералните и хладилниците.

    16:53 27.02.2026

  • 7 Те и без това

    7 0 Отговор
    Са си го платили предварително. Няма безплатен обяд!

    Коментиран от #10

    16:54 27.02.2026

  • 8 Гост

    7 0 Отговор
    Клас А за коли под 14 квтч/100км.
    Колко могат да се похвалят с такава консумация?
    При какви условия ще я постигнат? Всичко периферно изключено и шофирне по равен участък с 50 км/ч ли?

    16:55 27.02.2026

  • 9 Добре

    8 0 Отговор
    са си нещата с ДВГ. Голяма глупост е това с тия електрокари !

    Коментиран от #12

    16:55 27.02.2026

  • 10 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Те и без това":

    Още малко и ще излезе, че електричката ще е по-скъпа на километър от нормалната кола.

    16:56 27.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Добре":

    Не е глупост. Просто решиха да изцедят идеята за пари, вместо да я развият и приложат ефективно. От лакомия е всичкото.

    16:57 27.02.2026

  • 13 Електромер да има

    5 0 Отговор
    Който превишава, значи замърсява и да бъде глобен

    16:59 27.02.2026

  • 14 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Това беше целта със сладки прклазки да зарибят хора да напазаруват и после секирата

    17:01 27.02.2026

  • 15 бай уазков

    3 0 Отговор
    мисля че млако избързват. Трябваше да изчакат още 2-3 години преди да издънят така, че малко ще са ми приходите

    17:02 27.02.2026

  • 16 Втора ръка електричка

    4 0 Отговор
    Аз нова не искам като подарък, а втора ръка трябва да ми платят яко за да взема

    17:04 27.02.2026