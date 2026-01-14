Toyota запазва лидерството си по продажби в световен мащаб

Toyota официално запази короната си на най-големия производител на автомобили в света за шеста поредна година, изпреварвайки Volkswagen Group със значителна преднина. Докато Wolfsburg успя да достави 8,98 милиона автомобила през 2025 година – лек спад от 0,5% в сравнение с предходната година – Toyota бе неудържима, като само между януари и ноември реализира 10,32 милиона продажби. След като бъдат добавени окончателните резултати за декември, се очаква японският гигант да завърши годината с почти 2,5 милиона единици преднина пред германския си конкурент. Трудностите на Volkswagen бяха най-изразени в Китай, където продажбите се сринаха с 8% поради ожесточената конкуренция на вътрешния пазар, и в Северна Америка, където промените в тарифната политика доведоха до спад от 10,4%.

Toyota влиза в 2026 година с впечатляваща продуктова офанзива, водена от дългоочаквания Land Cruiser FJ. Представен на Japan Mobility Show, този „малък“ офроудър седи на здрава платформа с рама и се задвижва от 2,7-литров двигател с 161 к.с., като се планира пускането му на пазара в средата на 2026 година. Към него се присъединява деветото поколение Hilux, което най-накрая въвежда електрификацията в легендарния пикап с 48V мек хибриден дизелов двигател и вариант с изцяло електрическо задвижване (BEV) с пробег от 315 км. Тези модели, заедно с първата пълна година от продажбите на шестото поколение RAV4, осигуряват на Toyota ясен път за запазване на глобалното си господство.

Volkswagen обаче не се предава, тъй като се готви да пусне ID. Polo в началото на 2026 година. С цена под 25 000 евро, този електрически хечбек ще бъде последван от GTI версия с висока производителност и кросоувър модел, всички проектирани да си върнат европейския пазар в ниския ценови сегмент. Междувременно южнокорейските гиганти Hyundai и Kia затвърдиха позициите си на подиума. След като продадоха рекордните 7,27 милиона автомобила през 2025 година, дуото си постави амбициозната цел за 2026 година от 7,51 милиона броя.