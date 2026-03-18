Авиокомпания отмени стотици полети заради скока на цената на петрола

Скандинавската авиокомпания САС (SAS) обяви, че анулира около 100 полета тази седмица заради скока на цените на петрола, предизвикан от войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Повечето от отменените полети засягат вътрешните маршрути в Норвегия, като само малка част се отнасят за Швеция и Дания, според авиопревозвача.
„Предвид текущата ситуация в Близкия изток, особено рязкото и внезапно покачване на световните цени на горивата, ние предприемаме стъпки за засилване на нашата устойчивост“, обяви компанията в съобщение до АФП.
„Една от тези мерки включва отмяната на ограничен брой краткосрочни полети“, съобщи САС.
Цената на суровия петрол сорт Брент от Северно море многократно надхвърли 100 долара за барел през последните дни поради войната в Близкия изток.
Израелските и американските удари срещу Иран и ответните мерки на Иран срещу няколко страни от Персийския залив нанесоха щети на множество петролни съоръжения, а Ормузкият проток, през който обикновено преминава една пета от световното търсене на въглеводороди, практически е затворен.
Някои авиокомпании като „Ер Франс- Ка Ел Ем“ (Air France-KLM), „Катай Пасифик“ (Cathay Pacific), „Еър Индия“ (Air India) „Куонтас“ (Qantas), както и самата САС увеличиха цените на билетите си, за да компенсират покачването на цената на керосина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:55 18.03.2026
2 Израел без Нетаняху
Наскоро бе отменено посещението в Израел при Нетаняху на двама лични представители на Доналд Тръмп-Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер. По време на неотдавнашно интервю на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент в Белия дом той внезапно бе извикан в Овалния кабинет, откъдето след известно време се върна в напълно депресирано психологическо състояние, заекваше, объркваше се, външно потрепваше и т.н. Някои американски коментатори твърдят, че по време на срещата му с Тръмп в Овалния кабинет президентът на САЩ му е съобщил новината за смъртта на Бенямин Нетаняху, което е провокирало въвличането на САЩ във войната му с Иран.
Пресслужбата на Бенямин Нетаняху публикува вече трети видеоклип с него, във всеки от които мнозина видяха следи от производството на тези видеоклипове от изкуствен интелект, очевидни грешки и пробиви и т.н. (6 пръста на ръката, не намаляваща
07:55 18.03.2026
08:02 18.03.2026
7 Някой да си спомня
Ще каже човек, че освен БИ няма други доставчици на петрол.
Това е несериозно.
08:03 18.03.2026
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Израел без Нетаняху":Този сценарий никой не го беше предвидил Всяко решение на сегашното ръководство на Израел е НЕЗАКОННО Като излезе всичко на яве ще започнат въпросите За сега нито Щатите нито Израел имат полезен ход Дано Китай отвори още един фронт Това ще пречупи гръбнака на щатите
08:04 18.03.2026
9 защо
До коментар #1 от "Загрижен":Не е вярно. Скандинавските доставки са диверсифицирани. Те преди нас са си осигурили независимост, а ние смело вървим след тях.
08:05 18.03.2026
10 Израел публикува нова снимка
Кабинетът на израелския премиер публикува нов образ на Бенямин Нетаняху на фона на вирусни слухове за смърт, ден след като той публикува видео, отхвърлящо твърденията.
08:05 18.03.2026
11 Нетаняху, война с Иран
Канцеларията на израелския премиер във вторник сподели снимка на Бенямин Нетаняху, която според тях е направена, докато той е наредил елиминирането на ирански представители, тъй като фалшиви слухове, твърдящи, че Нетаняху е починал, продължават да циркулират в социалните медии.
Снимката идва ден, след като Нетаняху публикува видео в социалните медии, където е видян да общува с цивилни в Израел, а в друго видео Той е видян в кафене да пие кафе и да се подиграва на слуховете за смъртта.
На снимката: министър-председателят Бенямин Нетаняху нареди отстраняването на висши служители на иранския режим. Министър-председател на Израел (Март 17, 2026)
Премиерът на Израел публикува новия образ на Нетаняху малко след като израелският министър на отбраната Израел Кац обяви убийството на иранския висш служител по сигурността Али Лариджани и командира на Басидж Голамреза Солеймани.
08:08 18.03.2026
12 Спекулациите за смъртта на Нетаняху
Израелският премиер се подигра на слуховете за смъртта му и каза: "луд съм по кафето. Знаеш ли какво? Луд съм по моите хора.”
Слуховете за смъртта на Нетаняху изглежда произхождат от неотдавнашна пресконференция, на която се твърди, че екранна снимка на израелския премиер показва "шестия пръст", а интернет граждани твърдят, че това е дълбока фалшива, генерирана от изкуствен интелект.
08:09 18.03.2026
13 Твърдението за" шестия пръст "
Нетаняху опроверга всички твърдения във видеоклипа, който е публикувал в кафене, и нарочно показа по пет пръста в ръцете си, за да оспори твърденията. Но интернет гражданите отново посочиха, че кафето, което той държи, не се разлива и други недостатъци във видеото, което повиши риска от изкуствен интелект.
08:12 18.03.2026
08:15 18.03.2026
08:22 18.03.2026
20 Механик
До коментар #7 от "Някой да си спомня":Абе то има и други производители на петрол, ама я да ги поразнищим! Русия под санкции, СА, Кувейт и другите арабски държави са с потрошени петролодобиващи структури. Венецуела я взе САЩ. И... ми то май други не останаха. Така, че в случая няма нищо общо с намерението да се "спеши" човечеството.
За тая цел си има други методи и даже няма да претендираме. Сами ще се съгласим.
Например, ще затегнат повече "зелените мерки" и "въглеродния данък", като когато почнем да мрънкаме че ни е много скъпо да го плащаме, ТЕ ще ни кажат, "Ами така е то, като който си иска си пътува за където си иска за щяло и нещяло. " И ще ви попитат "Вие пътувате ли по разни ДЕСТИНАЦИИ? Не пътувате, нали? Да ма има едни такива дето пътуват и сега се налага да плащате заради техните капризи"
И какво ще направим ние? Ще се разбунтуваме срещу "пътуващите". Ще бъдат дадени едни пари на хора които са професионални протестъри, да бунят обществото и да организират протести, нали? И тогава ОНИЯ ще кажат:"Ами ето на! Болшинството хора са за това да се ограничат пътуванията". И ще въведат закон, който реално НИЕ сме пожелали. Та няма да има и за какво да мрънкяме.
08:40 18.03.2026
