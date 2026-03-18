Авиокомпания отмени стотици полети заради скока на цената на петрола

Авиокомпания отмени стотици полети заради скока на цената на петрола

18 Март, 2026 07:52 2 232 23

Ударите срещу Иран и ответните мерки на Техеран срещу няколко страни от Персийския залив нанесоха щети на множество петролни съоръжения

Авиокомпания отмени стотици полети заради скока на цената на петрола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандинавската авиокомпания САС (SAS) обяви, че анулира около 100 полета тази седмица заради скока на цените на петрола, предизвикан от войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Повечето от отменените полети засягат вътрешните маршрути в Норвегия, като само малка част се отнасят за Швеция и Дания, според авиопревозвача.

„Предвид текущата ситуация в Близкия изток, особено рязкото и внезапно покачване на световните цени на горивата, ние предприемаме стъпки за засилване на нашата устойчивост“, обяви компанията в съобщение до АФП.

„Една от тези мерки включва отмяната на ограничен брой краткосрочни полети“, съобщи САС.

Цената на суровия петрол сорт Брент от Северно море многократно надхвърли 100 долара за барел през последните дни поради войната в Близкия изток.

Израелските и американските удари срещу Иран и ответните мерки на Иран срещу няколко страни от Персийския залив нанесоха щети на множество петролни съоръжения, а Ормузкият проток, през който обикновено преминава една пета от световното търсене на въглеводороди, практически е затворен.

Някои авиокомпании като „Ер Франс- Ка Ел Ем“ (Air France-KLM), „Катай Пасифик“ (Cathay Pacific), „Еър Индия“ (Air India) „Куонтас“ (Qantas), както и самата САС увеличиха цените на билетите си, за да компенсират покачването на цената на керосина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Загрижен

    26 1 Отговор
    Значи ЕССР започва да яде дървото !

    Коментиран от #4, #9, #15, #19, #23

    07:55 18.03.2026

  • 2 Израел без Нетаняху

    19 0 Отговор
    През последните дни, от предишната събота, в интернет постоянно циркулира информация за смъртта след удара на иранската ракета на израелския премиер Бенямин Нетаняху и заедно с него още няколко висши израелски служители и военни. Това се доказва от многобройни косвени доказателства, включително липсата на публична и телевизионна изява (през последните два дни израелският министър на отбраната Израел Кац проведе два пъти открито заседание вместо Бенямин Нетаняху). Личните и правителствените акаунти на Нетаняху в мрежите мълчат. Няма нови публикации в сметките на сина на Бенямин Нетаняху — Яир Нетаняху.

    Наскоро бе отменено посещението в Израел при Нетаняху на двама лични представители на Доналд Тръмп-Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер. По време на неотдавнашно интервю на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент в Белия дом той внезапно бе извикан в Овалния кабинет, откъдето след известно време се върна в напълно депресирано психологическо състояние, заекваше, объркваше се, външно потрепваше и т.н. Някои американски коментатори твърдят, че по време на срещата му с Тръмп в Овалния кабинет президентът на САЩ му е съобщил новината за смъртта на Бенямин Нетаняху, което е провокирало въвличането на САЩ във войната му с Иран.

    Пресслужбата на Бенямин Нетаняху публикува вече трети видеоклип с него, във всеки от които мнозина видяха следи от производството на тези видеоклипове от изкуствен интелект, очевидни грешки и пробиви и т.н. (6 пръста на ръката, не намаляваща

    Коментиран от #8

    07:55 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Израел без Нетаняху

    12 0 Отговор
    Пресслужбата на Бенямин Нетаняху публикува вече трети видеоклип с него, във всеки от които мнозина видяха следи от производството на тези видеоклипове от изкуствен интелект, очевидни грешки и пробиви и т.н. (6 пръста на ръката, не намаляваща и непроливаща се чаша кафе). В същото време видеоклиповете показват появата на Нетаняху на напълно нетипични за него места в кафене и на някаква туристическа наблюдателна площадка, въпреки че преди това са били или от пресконференции, или на срещи с военните.

    08:02 18.03.2026

  • 6 Поцинкована ПКП

    8 0 Отговор
    Оди пеша, бе, оди пеша! 😂😂😂

    08:02 18.03.2026

  • 7 Някой да си спомня

    5 0 Отговор
    че още 2020 се говореше за ограничаване на полетите за частни лица? Чудехме се как ще въведат подобни мерки?
    Ще каже човек, че освен БИ няма други доставчици на петрол.
    Това е несериозно.

    Коментиран от #20

    08:03 18.03.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Израел без Нетаняху":

    Този сценарий никой не го беше предвидил Всяко решение на сегашното ръководство на Израел е НЕЗАКОННО Като излезе всичко на яве ще започнат въпросите За сега нито Щатите нито Израел имат полезен ход Дано Китай отвори още един фронт Това ще пречупи гръбнака на щатите

    08:04 18.03.2026

  • 9 защо

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Загрижен":

    Не е вярно. Скандинавските доставки са диверсифицирани. Те преди нас са си осигурили независимост, а ние смело вървим след тях.

    08:05 18.03.2026

  • 10 Израел публикува нова снимка

    1 3 Отговор
    Израел публикува нова снимка на Нетаняху на фона на слухове за смърт: заповед за отстраняване на ирански официални лица
    Кабинетът на израелския премиер публикува нов образ на Бенямин Нетаняху на фона на вирусни слухове за смърт, ден след като той публикува видео, отхвърлящо твърденията.

    08:05 18.03.2026

  • 11 Нетаняху, война с Иран

    0 3 Отговор
    Израел публикува новия образ на Нетаняху.
    Канцеларията на израелския премиер във вторник сподели снимка на Бенямин Нетаняху, която според тях е направена, докато той е наредил елиминирането на ирански представители, тъй като фалшиви слухове, твърдящи, че Нетаняху е починал, продължават да циркулират в социалните медии.

    Снимката идва ден, след като Нетаняху публикува видео в социалните медии, където е видян да общува с цивилни в Израел, а в друго видео Той е видян в кафене да пие кафе и да се подиграва на слуховете за смъртта.

    На снимката: министър-председателят Бенямин Нетаняху нареди отстраняването на висши служители на иранския режим. Министър-председател на Израел (Март 17, 2026)
    Премиерът на Израел публикува новия образ на Нетаняху малко след като израелският министър на отбраната Израел Кац обяви убийството на иранския висш служител по сигурността Али Лариджани и командира на Басидж Голамреза Солеймани.

    08:08 18.03.2026

  • 12 Спекулациите за смъртта на Нетаняху

    1 2 Отговор
    Спекулациите за смъртта на Нетаняху бяха излъчени от иранските държавни медии и се разпространиха онлайн в Иран. Видеото, публикувано по-рано от Нетаняху, го показва в кафене в покрайнините на Ерусалим, докато неговият помощник го пита за вирусните слухове.

    Израелският премиер се подигра на слуховете за смъртта му и каза: "луд съм по кафето. Знаеш ли какво? Луд съм по моите хора.”

    Слуховете за смъртта на Нетаняху изглежда произхождат от неотдавнашна пресконференция, на която се твърди, че екранна снимка на израелския премиер показва "шестия пръст", а интернет граждани твърдят, че това е дълбока фалшива, генерирана от изкуствен интелект.

    08:09 18.03.2026

  • 13 Твърдението за" шестия пръст "

    2 0 Отговор
    Твърдението за" шестия пръст "бързо се разпространи онлайн и междувременно иранската Революционна гвардия обяви, че заплашва да" преследва и убие "израелския премиер Нетаняху" с пълна сила.”

    Нетаняху опроверга всички твърдения във видеоклипа, който е публикувал в кафене, и нарочно показа по пет пръста в ръцете си, за да оспори твърденията. Но интернет гражданите отново посочиха, че кафето, което той държи, не се разлива и други недостатъци във видеото, което повиши риска от изкуствен интелект.

    08:12 18.03.2026

  • 14 Блотнай Стратег

    4 1 Отговор
    Ние не пущаме самолети във въздуха
    И без това ги свалят от ВСУ
    По добре пеша и на магаре
    Вижте армията ни как се движи със магарета

    08:15 18.03.2026

  • 15 западняк

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Загрижен":

    Важното е Израел да е добре, понеже те са източника на нашата псевдо демокрация

    08:22 18.03.2026

  • 16 Констатация

    6 0 Отговор
    А Някои задават въпроса: "Ще успее ли правителството на Андрей Гюров да овладее ценовия шок на горивата в България?"!!!! -))))))))))))) Смех и Грех!!!!! -))))))))))))

    08:22 18.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Авиокомпаниятащ

    3 0 Отговор
    С цел подобряване на обслужването на нашите уважаеми клиенти, полетите се отменят

    08:40 18.03.2026

  • 19 А где

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Загрижен":

    Никакая Калас ? Где она да скажет на Брюкселю за петролю и газьолю ?

    08:40 18.03.2026

  • 20 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой да си спомня":

    Абе то има и други производители на петрол, ама я да ги поразнищим! Русия под санкции, СА, Кувейт и другите арабски държави са с потрошени петролодобиващи структури. Венецуела я взе САЩ. И... ми то май други не останаха. Така, че в случая няма нищо общо с намерението да се "спеши" човечеството.
    За тая цел си има други методи и даже няма да претендираме. Сами ще се съгласим.
    Например, ще затегнат повече "зелените мерки" и "въглеродния данък", като когато почнем да мрънкаме че ни е много скъпо да го плащаме, ТЕ ще ни кажат, "Ами така е то, като който си иска си пътува за където си иска за щяло и нещяло. " И ще ви попитат "Вие пътувате ли по разни ДЕСТИНАЦИИ? Не пътувате, нали? Да ма има едни такива дето пътуват и сега се налага да плащате заради техните капризи"
    И какво ще направим ние? Ще се разбунтуваме срещу "пътуващите". Ще бъдат дадени едни пари на хора които са професионални протестъри, да бунят обществото и да организират протести, нали? И тогава ОНИЯ ще кажат:"Ами ето на! Болшинството хора са за това да се ограничат пътуванията". И ще въведат закон, който реално НИЕ сме пожелали. Та няма да има и за какво да мрънкяме.

    08:40 18.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Катя Ивановна - Дуло (автор)

    1 0 Отговор
    "Повест за Крум Страшни - мъж и държавник от рода Дуло" е уникална за българската литература жанрова смесица. Творбата съчетава средновековна българска история (VII-IX в.), секс, психология и други неща, които ще видите, ако я прочетете! :) Създадена е с развлекателна, образователна и патриотична цел. В нея застъпвам и обяснявам хипотезата, че хан Крум произлиза от рода Дуло. Разпространява се безплатно:

    лесно можете да я откриете чрез Гугъл

    08:48 18.03.2026

  • 23 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Загрижен":

    Какво да очакваш от Европейския тоталитарен и колониален съюз по ръководството на гинеколожката Урсула, освен падение......

    09:01 18.03.2026

