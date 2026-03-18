Авиокомпания отмени стотици полети заради скока на цената на петрола

Скандинавската авиокомпания САС (SAS) обяви, че анулира около 100 полета тази седмица заради скока на цените на петрола, предизвикан от войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Повечето от отменените полети засягат вътрешните маршрути в Норвегия, като само малка част се отнасят за Швеция и Дания, според авиопревозвача.

„Предвид текущата ситуация в Близкия изток, особено рязкото и внезапно покачване на световните цени на горивата, ние предприемаме стъпки за засилване на нашата устойчивост“, обяви компанията в съобщение до АФП.

„Една от тези мерки включва отмяната на ограничен брой краткосрочни полети“, съобщи САС.

Цената на суровия петрол сорт Брент от Северно море многократно надхвърли 100 долара за барел през последните дни поради войната в Близкия изток.

Израелските и американските удари срещу Иран и ответните мерки на Иран срещу няколко страни от Персийския залив нанесоха щети на множество петролни съоръжения, а Ормузкият проток, през който обикновено преминава една пета от световното търсене на въглеводороди, практически е затворен.

Някои авиокомпании като „Ер Франс- Ка Ел Ем“ (Air France-KLM), „Катай Пасифик“ (Cathay Pacific), „Еър Индия“ (Air India) „Куонтас“ (Qantas), както и самата САС увеличиха цените на билетите си, за да компенсират покачването на цената на керосина.