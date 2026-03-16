BMW iX3 изненада дори и най-смелите прогнози на марката

16 Март, 2026 15:24 912 8

Компанията се радва на огромен интерес към електрическия кросоувър

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW доказва, че стратегията ѝ за „многопосочно развитие“, съчетаваща двигатели с вътрешно горене, хибридни и електрически технологии, набира скорост, след като инвестицията от 10 милиарда евро в програмата „Neue Klasse“ най-накрая дава резултати.

Първият серийно произвеждан автомобил на специалната електрическа платформа, iX3, е получил над 50 000 поръчки през първите шест месеца, което накара BMW да добави втора производствена смяна в новия си завод в Дебрецен, Унгария, месеци преди планирания срок. С доставките в Европа, които току-що започнаха този месец, iX3 в момента е авангардът на масивна промяна в продуктовата стратегия на BMW.

Първоначалният успех се дължи на един-единствен вариант с високи спецификации, 50 xDrive, който ефективно заглуши критиците, изразяващи „страх от пробега“, с водещите си показатели за производителност. Благодарение на огромната батерия от 6-то поколение със 108,7 kWh (използваема енергия), iX3 достига пробег от 805 км по WLTP.

Използвайки 800-волтова архитектура, той може да възстанови 372 км пробег само за 10 минути или да се зареди от 10% до 80% за 21 минути. Конфигурацията с два мотора осигурява 469 к.с. и 645 Нм въртящ момент, ускорявайки 2,4-тонния SUV от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунди.

Докато 50 xDrive заема средната позиция в планираната гама, BMW бързо запълва празнините над и под него. За юли 2026-та е планирано производството на iX3 40 със задно задвижване. Той вероятно ще разполага с по-малка батерия от 82,6 kWh, което ще намали теглото с 200 кг, за да предложи по-добра ефективност на по-ниска цена.

Наточеният iX3 M60 също е планиран за стартиране на производството през юли 2026-та, като вероятно ще развива над 600 к.с. Според информациите, четиримоторен iX3 M (с кодово име ZA5) е в процес на разработка за дебют в края на 2027-ма като целите са за мощност над 800 к.с.

Както ви споделихме по-рано днес, целта на BMW да достигне 50% пазарен дял на електромобилите до 2030 година. След iX3, седанът i3 (NA0) ще бъде представен тази седмица, а производството му ще започне в Мюнхен през втората половина на 2026-та Глобалното производство на iX3 също ще се разшири до Шенян, Китай (като модел с дълго междуосие NA6) и Сан Луис Потоси, Мексико до 2027 година.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    5 0 Отговор
    Двете нули отпред между фаровете светят ли?

    15:27 16.03.2026

  • 2 те тва е батерия

    2 0 Отговор
    и мощност, кой има повечко излишни пари да си купи няма да збърка

    15:30 16.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    🚗 Каква е тази мода да се правят ТУХЛИ ЧЕТВОРКИ с колелца 🤔
    Скоро и от Ауди показаха същия правоъгълен проект❗

    15:30 16.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    🚗 2,4 тона ПРАЗЕН❗ С пет човека и два куфара -
    НАД ТРИ ТОНА ❗

    Коментиран от #7

    15:33 16.03.2026

  • 5 Нещастници

    2 1 Отговор
    нека от бмв да кажат зашо в лошата Унгария извън ЕЗ? тази която е срешу простоиите на ЕК И ЕС? всички знаете защо! пак гласувайте ЗА АТЛАНТИЧЕСКИТЕ БОКЛУЦИ

    Коментиран от #8

    15:37 16.03.2026

  • 6 Знаещ

    2 1 Отговор
    БМВ е най-добрата Европейска марка за коли. Факт!

    15:38 16.03.2026

  • 7 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И?? На гръб ли ги носиш?

    16:05 16.03.2026

  • 8 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нещастници":

    Ами той завода на БМВ е в Унгария, много преди орбанчо да дойде и много преди войната да започне.

    16:06 16.03.2026