BMW iX3 изненада дори и най-смелите прогнози на марката

BMW доказва, че стратегията ѝ за „многопосочно развитие“, съчетаваща двигатели с вътрешно горене, хибридни и електрически технологии, набира скорост, след като инвестицията от 10 милиарда евро в програмата „Neue Klasse“ най-накрая дава резултати.

Първият серийно произвеждан автомобил на специалната електрическа платформа, iX3, е получил над 50 000 поръчки през първите шест месеца, което накара BMW да добави втора производствена смяна в новия си завод в Дебрецен, Унгария, месеци преди планирания срок. С доставките в Европа, които току-що започнаха този месец, iX3 в момента е авангардът на масивна промяна в продуктовата стратегия на BMW.

Първоначалният успех се дължи на един-единствен вариант с високи спецификации, 50 xDrive, който ефективно заглуши критиците, изразяващи „страх от пробега“, с водещите си показатели за производителност. Благодарение на огромната батерия от 6-то поколение със 108,7 kWh (използваема енергия), iX3 достига пробег от 805 км по WLTP.

Използвайки 800-волтова архитектура, той може да възстанови 372 км пробег само за 10 минути или да се зареди от 10% до 80% за 21 минути. Конфигурацията с два мотора осигурява 469 к.с. и 645 Нм въртящ момент, ускорявайки 2,4-тонния SUV от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунди.

Докато 50 xDrive заема средната позиция в планираната гама, BMW бързо запълва празнините над и под него. За юли 2026-та е планирано производството на iX3 40 със задно задвижване. Той вероятно ще разполага с по-малка батерия от 82,6 kWh, което ще намали теглото с 200 кг, за да предложи по-добра ефективност на по-ниска цена.

Наточеният iX3 M60 също е планиран за стартиране на производството през юли 2026-та, като вероятно ще развива над 600 к.с. Според информациите, четиримоторен iX3 M (с кодово име ZA5) е в процес на разработка за дебют в края на 2027-ма като целите са за мощност над 800 к.с.

Както ви споделихме по-рано днес, целта на BMW да достигне 50% пазарен дял на електромобилите до 2030 година. След iX3, седанът i3 (NA0) ще бъде представен тази седмица, а производството му ще започне в Мюнхен през втората половина на 2026-та Глобалното производство на iX3 също ще се разшири до Шенян, Китай (като модел с дълго междуосие NA6) и Сан Луис Потоси, Мексико до 2027 година.