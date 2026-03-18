Новини
България »
Варна »
Операция на полицията срещу търговията с гласове във Варненско

Операция на полицията срещу търговията с гласове във Варненско

18 Март, 2026 07:44 1 291 17

  • операция на полицията-
  • варна-
  • търговия с гласове

По време на действията на полицията има задържани

Операция на полицията срещу търговията с гласове във Варненско - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Полицейска операция се провежда във Варненска област срещу нарушения, свързани с изборите, информират от bTV. По време на действията на полицията има задържани. Има данни, че един от задържаните се е занимавал с купуване на гласове, казаха от полицията.

В акцията участват екипи на Охранителна, Криминална и Икономическа полиция, както и служители на Специализираните полицейски сили и жандармерията.

Целта на операцията е да се предотвратят престъпления срещу политическите права на гражданите и опити за манипулиране на изборния процес.

Операцията продължава.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква операция бе

    26 2 Отговор
    Паразитите от гетото пак ще държат за който им платят

    07:45 18.03.2026

  • 2 Факт!

    31 3 Отговор
    Главатарите им са двамата Дебели. С пари откраднати от джобовете на хората, пеевско-герберските бандити купуват гласове.

    Коментиран от #16

    07:47 18.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    13 7 Отговор
    само не разбрах що съм бил длъжен безплатно да овластявам разни мошеници на 10 хил евро заплата дето също аз трябва им плащам заплатите, иначе ме грозяли глоби и затвор

    07:49 18.03.2026

  • 4 удар

    20 3 Отговор
    срещу ново начало джаба и бою

    07:52 18.03.2026

  • 5 Окооо

    18 6 Отговор
    Голямо браво на новото ръководство на МВР! Да не си затварят очите за купувачите на гласове, както правеха при служебните правителства на Димитър Празноглавчев! Те се знаят, да бъдат арестувани и с предупредителни протоколи, така ще бъде значително намален броя на купувачите, а те всеки знае, работят основно за ГЕРБ- ДПС....

    Коментиран от #13, #17

    07:53 18.03.2026

  • 6 Само

    6 8 Отговор
    леко с тези операции ! Без напъване !

    07:57 18.03.2026

  • 7 Кои са задържаните

    14 1 Отговор
    На Кой помагат

    08:02 18.03.2026

  • 8 Ченге

    10 7 Отговор
    Ще гласувам за тиквата- заплатата тройна, работа хич!

    08:04 18.03.2026

  • 9 Бфбж

    15 0 Отговор
    За коя партия купуват гласове?

    08:04 18.03.2026

  • 10 Чочо

    9 1 Отговор
    Варна и Бургас се активизираха от новото начало, май.

    08:04 18.03.2026

  • 11 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Лов на новоначалци

    08:06 18.03.2026

  • 12 Показните циркове на лама Кюмюро

    10 6 Отговор
    почнаха предизборно

    08:06 18.03.2026

  • 13 Наивен капут

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    2. Кокошкари хващат за други 50 си затварят очите.Няма да им стигнат 5 затвора да ги натъпкат всичките.За това се действа по бройка за наивниците и пред ТВ-то.Успех на глупаците дето ще си губят времето с гласуване.Аз отивам на Спа процедури и за гъби с една готина мацка.

    08:10 18.03.2026

  • 14 Като им гледам

    6 0 Отговор
    Къщите на куповачите! Доста парички са задигнали от гласоподавателите!

    08:10 18.03.2026

  • 15 гласувайте с номер 11

    2 2 Отговор
    Нашия шеф има книжка за самолет!

    08:16 18.03.2026

  • 16 Васил левски

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт!":

    Ми така се прави аз безплатно ли да ида да гласувам че да уреждам други на далаверата

    08:48 18.03.2026

  • 17 Повторение

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Окооо":

    През последните 12 години от правителството на Орешарски с министър Йовчев се прави едно и също на всички избори. Пускат се едни списъци и се задържат лица които се занимават с тскава дейност. Винаги едно и също. А най много гласове се купуват на местни избори, никакви на президентскиа бг Елфите, и на Мирчев глупостите с техните списъци струват много повече за проверкс като ресурс. Втях имаше хора които дори са попинали преди 10 години

    09:12 18.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове