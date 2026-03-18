Операция на полицията срещу търговията с гласове във Варненско

Полицейска операция се провежда във Варненска област срещу нарушения, свързани с изборите, информират от bTV. По време на действията на полицията има задържани. Има данни, че един от задържаните се е занимавал с купуване на гласове, казаха от полицията.

В акцията участват екипи на Охранителна, Криминална и Икономическа полиция, както и служители на Специализираните полицейски сили и жандармерията.

Целта на операцията е да се предотвратят престъпления срещу политическите права на гражданите и опити за манипулиране на изборния процес.

Операцията продължава.