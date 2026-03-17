BMW представи първото по рода си M3 Тouring GT

В един от редките случаи, в които световен автомобилен производител позволява на феновете да определят продуктовата си стратегия, BMW M3 Touring 24H официално се превърна от първоаприлска шега в състезателна машина. След огромния отзвук в социалните медии на поредица от професионални визуализации, публикувани на 1 април, BMW M Motorsport даде зелена светлина на ускорена програма за разработка, за да превърне „суперкомбито“ в реалност. По-малко от година по-късно, автомобилът е напълно готов и е започнал тестове за валидиране на пистата Нордшляйфе.

Състезателното комби е по същество M4 GT3 EVO в по-практичен вариант. Под каросерията от пластмаса, подсилена с въглеродни влакна, която прецизно имитира силуета на серийния M3 Touring, се крие механичното сърце на най-добрия състезателен автомобил GT3 на BMW. Мощността идва от 3,0-литров редови шестцилиндров двигател P58 с двойно турбо, настроен да развива 590 конски сили и 700 Nm въртящ момент. Шестстепенна секвенциална скоростна кутия Xtrac се грижи за превключването, докато окачването и спирачните системи са взети директно от фабричния склад за части за състезания за издръжливост.

От аеродинамична гледна точка Touring представя уникален профил в сравнение със стандартното купе M4. Тъй като линията на покрива е значително по-дълга, инженерите е трябвало да монтират масивното задно крило по-високо и по-назад, за да осигурят чист въздушен поток и достатъчна притискаща сила на задния мост. Автомобилът разполага също с по-къси предни врати, за да улесни по-бързата смяна на пилотите по време на пит стоповете, и фалшиви задни врати, за да запази естетиката на комбито, като същевременно поддържа структурната твърдост.

M3 Touring 24H е планиран да направи своя състезателен дебют в клас SPX на 24-часовото състезание на Нюрбургринг през май тази година. Тъй като не се вписва в стандартните категории за омологация GT3, класът SPX „Special“ позволява на BMW да пусне автомобила като прототип. След маратона за издръжливост BMW планира да отведе комбито на световно турне, представяйки го на големи автомобилни фестивали и събития през лятото на 2026 година.