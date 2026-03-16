Новата S-Class вече се продава и у нас. Ето колко струва

На 29 януари Mercedes-Benz показа обновената S-Class, която макар да е фейслифт, заменя голяма част от компонентите на предходния модел и на практика ни представя най-усъвършенстваната итерация на модела, правена някога. Радиаторната решетка е увеличена с 20% и сега разполага с осветена рамка и четири хоризонтални хромирани ламели, които заменят предишния дизайн с три ламела. Нов е и светлинния подпис с Twin-Star LED схема във фаровете и тройни хромирани звезди, вградени в задните светлини. Дори класическата, изправена звезда на капака вече може да се осветява като опция. Нови варианти има и за джантите, които използват нов вид на изливане, за да се постигнат по-тънки, по-леки и по-сложни дизайни на спиците.

В интериора S-Class официално приема MBUX Superscreen като стандартна функция. Това замества стария вертикален дисплей с масивен стъклен панел, който съдържа 14,4-инчов централен сензорен екран и 12,3-инчов екран за пътника, докато 3D инструменталният панел на водача остава отделен за по-добра видимост. Mercedes е взел предвид и обратната връзка от шофьорите по отношение на ергономията, като е премахнал фините сензорни плъзгачи на волана в полза на физически бутони за круиз контрол и сила на звука. Технологичният пакет вече се захранва от „супермозък“, работещ с новата MB.OS, интегриращ генеративна AI от ChatGPT-4o и Google Gemini, за да позволи по-естествени, контекстуални диалози с бордовия асистент.





Под капака 4,0-литровия битурбо V8 в S 580 остава, като вече е проектиран да намали вътрешните вибрации и да подобри реакцията на педала на газта, като увеличава мощността до 537 конски сили и 750 Nm въртящ момент. Plug-in хибридът S 580e също отбелязва скок в мощността до 585 конски сили, като запазва над 100 километра електрически пробег. Дори дизеловите модели получават технологично подобрение с електрически нагряван катализатор – първият по рода си в серийно произвеждан автомобил – който позволява на системата за пречистване на отработените газове да достигне оптимална температура почти мигновено, за да отговори на строгите стандарти Euro 7.

Що се отнася до предлагането в България, най-евтин е вариантът S350d 4MATIC, който започва от 130 005 евро с ДДС, като за допълнителни 2760 евро получавате Long версията. Следващ в гамата е S450 4MATIC, който започва от 133 845 евро, като там доплащане до 136 365 евро ви снабдява с версията с удължено междуосие. Най-наточеният дизелов вариант S450d, също със задвижване на четирите колела, се предлага срещу сумата от 134 205 евро или 136 965 евро за Long модификацията.



Насочвайки се към останалите бензинови версии, то модификацията S500 започва от 146 205 евро в удължена версия, докато S580 се предлага и в двата варианта с цени от съответно 150 885 и1 51 005 евро. Най-скъпа за момента е версията S580е 4MATIC с EQ Hybrid технология, като тя започва от 151 005 евро или 153 645 евро с ДДС. Разбира се, безкрайния брой опции покачват тези цени, като най-наточените екземпляри могат да достигнат дори над 200 хиляди евро.