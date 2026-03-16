Honda Civic получи тунинг на нивото на Lamborghini и Porsche

Ватару Като, легендарният основател на Liberty Walk, официално обяви, че дългоочакваният тунинг пакет за Honda Civic Type R (FL5) е преминал от етап на разработка към реалност. Дебютиращ като част от серията lb★nation в началото на изложбения сезон през 2026 година, този комплект взема относително „зрялата“ визия на най-новия Type R и издига агресивността му, сравнявайки го с други проекти на марката от марки като Lamborghini и Porsche.

Комплектът представлява цялостна трансформация, която засяга почти всеки външен панел. Верен на философията „Stance“ на компанията, той замества фабричните линии с по-широк, по-мускулест силует.

Централният елемент са комплектът разширени калници, като за разлика от някои от дизайните на Liberty Walk с „открити нитове“, тези разширения се интегрират по-плавно в каросерията на FL5, включително нова облицовка за предните калници и агресивни странични прагове. Нов преден сплитер се намира на няколко сантиметра от земята, допълнен от двойни аеродинамични елементи по краищата на бронята. Задната част е доминирана от масивно крило в стил „лебедова шия“ и масивен дифузьор, който запазва характерната конфигурация на изпускателната система с три изхода.

Фабричният капак е заменен с лек капак с отвори, проектиран да подпомага охлаждането на турбокомпресорния двигател K20C1. Изключително ниската височина на каросерията се постига чрез въздушно окачване, което позволява на колата да се сваля до земята за изложения, като същевременно остава управляема при преминаване по улицата. Моделът е оборудван с 19-цолови петлъчеви джанти LD97, облечени с гуми Advan.