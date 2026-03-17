Хампарцумян: Тези 20 евро помощ за горивата са „все още плачем, преди да са ни били“

Месечната инфлация за февруари е 0,4%, а годишната – 3,3%, показват данните на националната статистика. Потребителската кошница пък е поскъпнала с 1 евро за седмица.
„Има неща, които статистиката не вижда. По принцип не трябва много да се увличаме по данните за месечната инфлация. Един месец е твърде кратък период, за да ни даде ясна индикация“, коментира в „Тази сутрин“ по bTV финансистът Левон Хампарцумян.
Според него помощта от 20 евро от държавата за най-уязвимите във връзка с поскъпването на горивата е някаква помощ, но не решава никакви проблеми.
„Тези 20 евро са „все още плачем, преди да са ни били“. Ефектите от повишаването на цените на горивата тепърва ще ги видим“, каза Хампарцумян.
По отношение на конфликта в Близкия изток той посочи, че ни чака несигурност, защото не знаем как „утре ще се събуди Тръмп“ и какви тарифи ще реши да наложи.
„Много важно е да си оправим фундамента на икономиката – образование, технологични умения в младите хора. Да имаме правосъдие, което не зависи от джуджета. Всички тези неща създават условия, когато дори да има някъде война, ние да имаме възможността да реагираме. Това са ни вградените буфери“, на мнение е Левон Хампарцумян.
„Данните на националната статистика и усещането на хората за инфлация се разминават и това е проблем от много години“, каза от своя страна бившият социален министър Христина Христова.
„Различни са причините. Виждаме, че в сферата на услугите има повишение и то е по-значително от други сфери. Има и сива икономика и места, които не са в статистиката“, коментира тя.
Според Христова намерението на правителството да подпомогне най-уязвимите е положителна новина. Според нея е добре и че има критерии за получаването на тази помощ.
„Великденските добавки също е един жест на държавата към хората в пенсионна възраст. Пак има критерии и бих казала, че това са добри неща“, посочи бившият социален министър.
„България има икономически растеж през последните години, но структурата му не е благоприятна за бъдещето. Той е от потребление, от инфлационен натиск и от много харчове в разходната част на бюджета. Тези неща трябва да ги обърнем, за да има някаква сигурност за бъдещето", смята Христина Христова.
1 Абе
Коментиран от #14
10:50 17.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 този е в топ 5
10:51 17.03.2026
4 оня с коня
обещавам че ще се напия като прочета такава новина от радост ще се напия
10:52 17.03.2026
5 Деций
10:53 17.03.2026
6 кой мy дpeмe
отделно обеща ако ги дигне ще си смени името ма Еврон
10:53 17.03.2026
7 Хасковски каунь
10:55 17.03.2026
8 Арменският
10:55 17.03.2026
9 НЕЧИСТ АРМЕНЕЦ!
11:00 17.03.2026
10 как е възможно
11:03 17.03.2026
11 Ха ХаХа
Колкохпари открадна с Костов.
Станахте милиардери.
Бълг.Външно Търговска банка бе оценена от Лондонската Туш енд Делойт на 1,4 млрд.лири.
Само сухите пари резерв са били 600 мил..долара.
Костов и ти я прододохте на италианците за 320 млн.долара
Костов има замък в Милано където е дъщеря му.
Навсякъде по света щяхте да лежите по 20 г.в затвор
11:07 17.03.2026
12 Оня с коня
11:07 17.03.2026
13 Здрасти
11:07 17.03.2026
14 Да бе
До коментар #1 от "Абе":...при това нагъл...дърт и грозен...
11:11 17.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гласувайте с номер 11
11:12 17.03.2026
17 Другия вариант е да нападнем имението му
Коментиран от #28
11:12 17.03.2026
18 Един
Коментиран от #20
11:17 17.03.2026
19 На местото на тоя престъпник и крадец
11:18 17.03.2026
20 С тоя подход на примирен роб
До коментар #18 от "Един":Ще те убият и ограбят тия престъпници без да им мигне окото, време е за борба...
11:19 17.03.2026
21 жффжб
11:24 17.03.2026
22 за чест.и избори
Освен един най-главен проблем: ефективност на предизборните мероприятия
11:25 17.03.2026
23 жгдфжжх
11:26 17.03.2026
24 фен на сидеров
11:27 17.03.2026
25 Директора👨✈️
11:27 17.03.2026
26 гласувайте с номер 11
11:28 17.03.2026
27 цьдьжгф
11:29 17.03.2026
28 Така е!
До коментар #17 от "Другия вариант е да нападнем имението му":И с вътрешен асансьор в къщата. Че го мързи да ползва стълбището за горния етаж.
11:33 17.03.2026
29 причинно-следствен фактор
11:34 17.03.2026
30 Хампи
11:34 17.03.2026
31 Айде бе
На арменец и евреин нито дума не вярвайте, това е закон!
11:35 17.03.2026
32 обещаното не е като даденото!
11:36 17.03.2026
33 ХиХи
11:36 17.03.2026
34 Перо
11:36 17.03.2026
35 Калин
11:36 17.03.2026
36 гдфжффц
11:39 17.03.2026
37 Урсул Лайненов
11:39 17.03.2026
38 Един скапан пенсионер пита
Възможно ли е в твоята банка вътре в централния офис на областен град да имаш два банкомата и те да не работят няколко дни?
Що в една друга банка може!
11:44 17.03.2026