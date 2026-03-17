Хампарцумян: Тези 20 евро помощ за горивата са „все още плачем, преди да са ни били“

Хампарцумян: Тези 20 евро помощ за горивата са „все още плачем, преди да са ни били“

17 Март, 2026 10:49 997 38

„България има икономически растеж през последните години, но структурата му не е благоприятна за бъдещето. Той е от потребление, от инфлационен натиск и от много харчове в разходната част на бюджета. Тези неща трябва да ги обърнем, за да има някаква сигурност за бъдещето", смята Христина Христова

Хампарцумян: Тези 20 евро помощ за горивата са „все още плачем, преди да са ни били“ - 1
Ани Ефремова

Месечната инфлация за февруари е 0,4%, а годишната – 3,3%, показват данните на националната статистика. Потребителската кошница пък е поскъпнала с 1 евро за седмица.

„Има неща, които статистиката не вижда. По принцип не трябва много да се увличаме по данните за месечната инфлация. Един месец е твърде кратък период, за да ни даде ясна индикация“, коментира в „Тази сутрин“ по bTV финансистът Левон Хампарцумян.

Според него помощта от 20 евро от държавата за най-уязвимите във връзка с поскъпването на горивата е някаква помощ, но не решава никакви проблеми.

„Тези 20 евро са „все още плачем, преди да са ни били“. Ефектите от повишаването на цените на горивата тепърва ще ги видим“, каза Хампарцумян.

По отношение на конфликта в Близкия изток той посочи, че ни чака несигурност, защото не знаем как „утре ще се събуди Тръмп“ и какви тарифи ще реши да наложи.

„Много важно е да си оправим фундамента на икономиката – образование, технологични умения в младите хора. Да имаме правосъдие, което не зависи от джуджета. Всички тези неща създават условия, когато дори да има някъде война, ние да имаме възможността да реагираме. Това са ни вградените буфери“, на мнение е Левон Хампарцумян.

„Данните на националната статистика и усещането на хората за инфлация се разминават и това е проблем от много години“, каза от своя страна бившият социален министър Христина Христова.

„Различни са причините. Виждаме, че в сферата на услугите има повишение и то е по-значително от други сфери. Има и сива икономика и места, които не са в статистиката“, коментира тя.

Според Христова намерението на правителството да подпомогне най-уязвимите е положителна новина. Според нея е добре и че има критерии за получаването на тази помощ.

„Великденските добавки също е един жест на държавата към хората в пенсионна възраст. Пак има критерии и бих казала, че това са добри неща“, посочи бившият социален министър.

„България има икономически растеж през последните години, но структурата му не е благоприятна за бъдещето. Той е от потребление, от инфлационен натиск и от много харчове в разходната част на бюджета. Тези неща трябва да ги обърнем, за да има някаква сигурност за бъдещето", смята Христина Христова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    24 3 Отговор
    Арменски гзззз.

    Коментиран от #14

    10:50 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 този е в топ 5

    29 3 Отговор
    на най противните хора в бг.

    10:51 17.03.2026

  • 4 оня с коня

    15 3 Отговор
    тоя охранен глист дано някой ден прочете че е или обесен иили разстреелян

    обещавам че ще се напия като прочета такава новина от радост ще се напия

    10:52 17.03.2026

  • 5 Деций

    22 4 Отговор
    Този некъдърен химик,според бившите му колеги от Кремиковци пак ли му давате трибуна?Сега може да му пуснете участията в предаванията от миналата година.

    10:53 17.03.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    23 2 Отговор
    тоз за малко не го вкарха у психиатрията от повтаряне 24/7 как еврото нямало да дигне цените

    отделно обеща ако ги дигне ще си смени името ма Еврон

    10:53 17.03.2026

  • 7 Хасковски каунь

    15 4 Отговор
    Още ли се тиражира по СМИ този Лъжец

    10:55 17.03.2026

  • 8 Арменският

    14 3 Отговор
    поп се обади,отново...Този,като го гледате и слушате,първо вижте откъде изгрява слънцето и дали не е нощ.

    10:55 17.03.2026

  • 9 НЕЧИСТ АРМЕНЕЦ!

    6 3 Отговор
    Оди се къпи

    11:00 17.03.2026

  • 10 как е възможно

    10 2 Отговор
    Този наглец много се надявам да си получи заслуженото. Надявам се кармата да го застигне скоро - изрод.

    11:03 17.03.2026

  • 11 Ха ХаХа

    13 1 Отговор
    А бе Армен Дуду,
    Колкохпари открадна с Костов.
    Станахте милиардери.
    Бълг.Външно Търговска банка бе оценена от Лондонската Туш енд Делойт на 1,4 млрд.лири.
    Само сухите пари резерв са били 600 мил..долара.
    Костов и ти я прододохте на италианците за 320 млн.долара
    Костов има замък в Милано където е дъщеря му.
    Навсякъде по света щяхте да лежите по 20 г.в затвор

    11:07 17.03.2026

  • 12 Оня с коня

    6 8 Отговор
    Принципно коментарите на Левон са Абс.Актуални и Смислени.Тоеа обаче не вълнува Говедата тука щото хал хабер си нямат от Икономика,затова и коментират Външността на Левон,Народността му и всичко друго,което им щукне в кухите Кратуни

    11:07 17.03.2026

  • 13 Здрасти

    10 2 Отговор
    Тоя си е за Белене отвсякъде

    11:07 17.03.2026

  • 14 Да бе

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    ...при това нагъл...дърт и грозен...

    11:11 17.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гласувайте с номер 11

    2 6 Отговор
    Гласувайте за нас, за да не дойде Радев при вас!

    11:12 17.03.2026

  • 17 Другия вариант е да нападнем имението му

    9 0 Отговор
    И да го разграбим като останем без пари

    Коментиран от #28

    11:12 17.03.2026

  • 18 Един

    8 1 Отговор
    Каква помощ?Като си платиш данъците ще ти излезат скъпо тези 20 евро.Данъците може и до края на годината да се платятa ,а така ,плати данъци и вземи 20 евро.Хората като са уязвими няма да имат пари.Всичко е скъпо,тока,водата, храната.Искат уж да ти помогнат , а пак сме прецакани.

    Коментиран от #20

    11:17 17.03.2026

  • 19 На местото на тоя престъпник и крадец

    7 0 Отговор
    Бих почнал да се страхувам от озверяващите от глад и бедност тълпи, които няма кой да спре в пристъпите на гняв да му дойдат на гости в резиденцията му в Бистрица и да си вземат всичко което е откраднал заедно с Драгалевския ma--n--gal Костов от народа и държавата....Това важи за всички престъпници и крадци в държавата и за оня в Банкя и за бандитите му, и за резиденциите на Владислав Горанов на Ярема, и за именията на Домусчиевци.....Не е решил народът, не е дошъл да си вземе от вас, какво сте крадали ....

    11:18 17.03.2026

  • 20 С тоя подход на примирен роб

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Един":

    Ще те убият и ограбят тия престъпници без да им мигне окото, време е за борба...

    11:19 17.03.2026

  • 21 жффжб

    4 2 Отговор
    Тоз си духа носа с 20 левки.

    11:24 17.03.2026

  • 22 за чест.и избори

    5 1 Отговор
    ---------с поскъпването на горивата е някаква помощ, но не решава никакви проблеми.------
    Освен един най-главен проблем: ефективност на предизборните мероприятия

    11:25 17.03.2026

  • 23 жгдфжжх

    4 0 Отговор
    Цялата работа е ако мине номера , те че ни ограбиха вече с ток , евро и какво ли не.

    11:26 17.03.2026

  • 24 фен на сидеров

    5 1 Отговор
    по почина на тулупбоко : "дай им пари да мълчат!" .

    11:27 17.03.2026

  • 25 Директора👨‍✈️

    5 0 Отговор
    Лесно, когато имаш 135412341 милиона в сметката си да даваш акъл.

    11:27 17.03.2026

  • 26 гласувайте с номер 11

    0 2 Отговор
    Мутри вън!

    11:28 17.03.2026

  • 27 цьдьжгф

    5 0 Отговор
    Мислете за кои гласувате и ако пак ги дигните същите нямате право да ревете

    11:29 17.03.2026

  • 28 Така е!

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Другия вариант е да нападнем имението му":

    И с вътрешен асансьор в къщата. Че го мързи да ползва стълбището за горния етаж.

    11:33 17.03.2026

  • 29 причинно-следствен фактор

    4 0 Отговор
    най-добре гледайте филма "шменти капели" на владо въргала от 2011г, който не случайно е забранен за излъчване по официалните телевизии,и всичко ще ви се изясни!

    11:34 17.03.2026

  • 30 Хампи

    3 0 Отговор
    Как е инфлацията? Но не, не е от еврото!

    11:34 17.03.2026

  • 31 Айде бе

    3 1 Отговор
    Хампарцумян ти ще плачеш и ще те бият и после ще ни обясниш реално как е било усещането!!!!

    На арменец и евреин нито дума не вярвайте, това е закон!

    11:35 17.03.2026

  • 32 обещаното не е като даденото!

    3 0 Отговор
    Защо винаги слагате -Каруцата пред коня????Никой няма да ви даде тези 20лева !Това е като приказката Обещаното не е КАТО даденото......какво го диплите,този е един маймун- мошенник продал се на дс,но сега виждате и вси други ,които са дс те са в листите!Похвално е ,че няма сред листите шахматисти ...Шаха прави Стойностни морално и физически маймунки!

    11:36 17.03.2026

  • 33 ХиХи

    4 0 Отговор
    Главния преватизатор де обясняваше кл еврото нема да промени цените е те цифрите същите ама в евро, пък заплатите делени на две а и пак го викнали да обяснява

    11:36 17.03.2026

  • 34 Перо

    6 0 Отговор
    До кога джендърските медии ще канят тоя пенсионер - химик, да говори по икономически въпроси! Това, че е бил куфар в Булбанк не означава нищо!

    11:36 17.03.2026

  • 35 Калин

    5 0 Отговор
    Оядени крадливи и продажни нищожества раздават акъл.

    11:36 17.03.2026

  • 36 гдфжффц

    2 0 Отговор
    Условията са такива ,че никой няма да му се занимава с бумащина сигурно попълване на документи за някакви 20 евро , то затова е и такава "помощта" никаква

    11:39 17.03.2026

  • 37 Урсул Лайненов

    3 0 Отговор
    От къде ги копате и слагате най-големите отрепки в държавата. Да дават мнение. Нали цените нямаше да мърдат Грозник мазен

    11:39 17.03.2026

  • 38 Един скапан пенсионер пита

    0 0 Отговор
    Цуки, ако четеш ми отговори!
    Възможно ли е в твоята банка вътре в централния офис на областен град да имаш два банкомата и те да не работят няколко дни?
    Що в една друга банка може!

    11:44 17.03.2026

