Как да разберете кога колата ви прави регенерация и какви мерки трябва да предприемете?

Филтърът за твърди частици, често наричан DPF е стандартно оборудване от 2011 година насам. Макар да е чудо на екологичната инженерия – улавяйки до 99% от саждите – той е и компонентът, изискващ най-много поддръжка в един съвременен дизелов двигател.

Тъй като на повечето табла рядко има индикатор „регенерация“, трябва да разчитате на промените в поведението на колата и ако забележите тези симптоми, да не изключвате двигателя си при възможност.

Един от най-честите симптоми е повишение от обичайните 750–800 об/мин до около 1000–1100 об/мин, докато колата е в покой. Заедно с това перките ще работят на максимална скорост, дори ако времето е студено, за да разсеят интензивната топлина достигаща 600 °C, излъчвана от ауспуха.

Може да забележите отчетлива остра, метална или „гореща“ миризма, идваща от задната част на автомобила, докато саждите се превръщат в пепел. Ако колата ви обикновено спира на червено, но изведнъж отказва да го направи, вероятно дава приоритет на цикъла на регенерация.Изпускателната система ще звучи по-дълбоко, почти като „ръмжене“, поради промяната на времето за впръскване на горивото от ECU.

Вашият автомобил използва две различни „стратегии“, за да поддържа чист DPF-ът. Това включва пасивна регенерация на магистралата. Когато се кара с постоянна скорост (над 70 км/ч), изпускателната система остава достатъчно гореща, за да изгори саждите, без автомобилът да прави нищо допълнително.

Активната регенерация е „аварийният“ режим. Когато сензорите за налягане засекат 40–50% запушване и не сте на магистрала, ECU впръсква допълнително гориво след хода на изгаряне. Това гориво достига до DPF и се възпламенява, изкуствено повишавайки температурата до 600 °C.

Когато изключите колата по време на регенерация, неизгорялото допълнително гориво може да проникне през буталните пръстени и да попадне в маслената вана. С течение на времето това разрежда моторното масло, намалява неговите смазващи свойства и потенциално може да доведе до повреда на двигателя.

Ако прекъснете цикъла 3–5 пъти подред, ще светне предупредителната лампа за FAP/DPF. На този етап колата може да ограничи мощността (Limp Mode), за да предотврати стопяването или напукването на филтъра. Ако светне индикаторът за DPF, карайте автомобила с постоянна скорост (в идеалния случай на по-ниска предавка, за да поддържате оборотите около 2500) в продължение на поне 20 минути. Ако нивото на маслото изглежда, че „расте“, това е признак за замърсяване на горивото в резултат на неуспешни регенерации.