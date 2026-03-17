Audi A2 се завръща – ето и първата му официална снимка

Audi официално потвърди днес., че моделът A2 се завръща в гамата. По време на годишната пресконференция на компанията в Инголщат главният изпълнителен директор Гернот Дьолнер представи първия тийзър на Audi A2 e-tron – компактен електромобил, предназначен да запълни най-ниския сегмент в портфолиото на марката като по-достъпен премиум модел за начинаещи.

С планираното прекратяване на производството на A1 с вътрешно горене и субкомпактния кросоувър Q2 до края на 2026-та, A2 e-tron ще служи като техен непряк наследник, гарантирайки, че Audi ще остане актуален в европейския „A-сегмент“ с голям обем.

Оригиналният Audi A2 (1999–2005) беше култова класика, известна с алуминиевата си рама и гладката, аеродинамична форма на „сълза“. Новият A2 e-tron изглежда, че пренася същия дух.Ранните тийзъри и шпионските снимки потвърждават дизайн с висок покрив и обем, който размива границите между традиционен хечбек и малък кросоувър. Този „миниван-подобен“ профил е умишлен, като дава приоритет на вътрешното пространство и аеродинамиката.

Очаквайте затворена решетка Singleframe, обградена от LED фарове с „пикселен ефект“, подобни на технологията, видяна при Q6 e-tron. Светлинна лента с пълна ширина в задната част ще включва разделен спойлер на багажната врата – пряк поклон към оригиналното A2.

Въпреки че споделя платформата MEB+ с предстоящия Volkswagen ID.3 Neo, Audi обещава значително по-луксозен интериор, използвайки извити OLED дисплеи и висококачествени устойчиви материали, за да оправдае премиум позиционирането си.

Тъй като A2 e-tron използва обновената архитектура MEB+, той ще се възползва от най-новите подобрения в ефективността, разработени от Volkswagen Group. Очаква се гамата да отразява тази на ID.3 Neo, като предлага батерии с капацитет 58 kWh и 79 kWh.

Предварителните данни сочат пробег по WLTP от приблизително 476 км за версиите от среден клас, като моделът с дълъг пробег потенциално може да достигне 600 км. Базовите модели ще останат със задно задвижване, но традицията на Audi Quattroвероятно ще бъде представена от вариант S с двойни двигатели и задвижване на всички колела на по-късен етап.

Световната премиера на Audi A2 e-tron е насрочена за тази есен. Продажбите в Европа се очаква да започнат в края на 2026-та или началото на 2027-ма, като началната цена се очаква да бъде около 35000 евро. Производството ще се осъществява в завода на Audi в Инголщат, който е напълно преоборудван за електромобилност.