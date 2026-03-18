Новини
Спорт »
Баскетбол »
Александър Везенков блести, Олимпиакос на крачка от върха в Евролигата

Александър Везенков блести, Олимпиакос на крачка от върха в Евролигата

18 Март, 2026 07:42 711 2

Българската звезда се отчете с 18 точки и 1 асистенция

Александър Везенков блести, Олимпиакос на крачка от върха в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Олимпиакос надви категорично Фенербахче със 104:87 в отложен сблъсък от 14-ия кръг на Евролигата, игран в Гърция.

Българската звезда Александър Везенков отново демонстрира класата си и бе сред ключовите фигури за успеха на домакините. Везенков, който се утвърди като един от най-ярките таланти на европейските терени, се отчете с 18 точки и 1 асистенция за по-малко от 20 минути игра.

Най-резултатен за "червено-белите" обаче бе френският гард Еван Фурние, който буквално летя по терена и реализира впечатляващите 29 точки, допълнени от 1 борба и 2 асистенции за едва 18 минути и 25 секунди.

От другата страна, Тейлън Хортън-Тъкър се опита да държи Фенербахче в играта с 27 точки, 5 борби и 3 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни срещу вдъхновения състав на Олимпиакос.

След този триумф, Олимпиакос се изкачи на второто място във временното класиране на Евролигата с баланс от 21 победи и 11 загуби, само на една крачка зад лидера Фенербахче, който има 22 успеха и 9 поражения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Десет играча по 5 коша по 2 точки

    1 0 Отговор
    Се получават 100 точки който има ден и тройки да вкарва се получават над 100 точки

    09:18 18.03.2026

  • 2 Фалшиво

    0 0 Отговор
    Блести з гърците а не за България!

    09:19 18.03.2026

