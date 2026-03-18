Александър Везенков блести, Олимпиакос на крачка от върха в Евролигата

Олимпиакос надви категорично Фенербахче със 104:87 в отложен сблъсък от 14-ия кръг на Евролигата, игран в Гърция.

Българската звезда Александър Везенков отново демонстрира класата си и бе сред ключовите фигури за успеха на домакините. Везенков, който се утвърди като един от най-ярките таланти на европейските терени, се отчете с 18 точки и 1 асистенция за по-малко от 20 минути игра.

Най-резултатен за "червено-белите" обаче бе френският гард Еван Фурние, който буквално летя по терена и реализира впечатляващите 29 точки, допълнени от 1 борба и 2 асистенции за едва 18 минути и 25 секунди.

От другата страна, Тейлън Хортън-Тъкър се опита да държи Фенербахче в играта с 27 точки, 5 борби и 3 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни срещу вдъхновения състав на Олимпиакос.

След този триумф, Олимпиакос се изкачи на второто място във временното класиране на Евролигата с баланс от 21 победи и 11 загуби, само на една крачка зад лидера Фенербахче, който има 22 успеха и 9 поражения.