Плюсове, минуси и цени у нас на употребяван Mercedes C-Class (W205)

Закупуването на Mercedes-Benz C-Class (W205) от моделните години 2014–2021 през 2026 г. е класически ход с висока възвръщаемост, но и висок риск. Макар дизайнът на „Mini S-Class“ все още да привлича погледите, а шасито да остава изключително солидно, именно в двигателния отсек престижът може бързо да се превърне във финансово бреме.

Ако обмисляте да си купите употребяван W205, ето разбивка на капаните и редките „сигурни залози“ на пазара в момента. Обичайният „икономичен“ избор – 1,6-литров или 2,0-литров M274 турбо – е мястото, където повечето собственици се сблъскват с проблеми. Въпреки че се предлагат като компоненти с „доживотна“ гаранция, веригите често се разтягат или напрежението им се променя между 80 000 и 130 000 км. „Тракането“ при студен старт е последното ви предупреждение преди катастрофална повреда на двигателя.

Термостатът и водната помпа също са известни слаби места на тези мотори, като отказът на термостата при M274 е значително по-скъп, отколкото при стандартен автомобил, поради интегрирания дизайн на корпуса.

По време на фейслифта през 2018-та, Mercedes представи 1,5-литровия M264 с EQ Boost. Макар да предлага плавно ускорение, 48-волтовата система за мек хибрид се е оказала „капризна“ с напредването на възрастта, а двигателят е силно чувствителен към качеството на горивото – нискокачественият бензин може да доведе до повреда на буталата или натрупване на нагар по дюзите.

Интересното е, че дизеловите двигатели са механичните герои на това поколение, стига да не са водили чисто „градски живот“. Определян като работният кон, 2,1-литровият OM651 е способен да измине над 300 000 км без сериозни ремонти, като този двигател е фаворитът на шофьорите, пътуващи на дълги разстояния. Основните заплахи са запушването на EGR клапана и проблеми с DPF, ако колата се използва само за кратки пътувания до магазина.

Дизеловите двигатели след 2018 година (OM654) са още по-усъвършенствани и ефективни, макар че въвеждат допълнителната сложност на системата AdBlue, която може да предизвика грешки в сензорите, когато автомобилът наближи 10-годишния си праг.

За разлика от двигателите, останалата част от W205 е изградена като истински Mercedes.Трансмисиите 7G-Tronic и 9G-Tronic (725.0) са невероятно издръжливи. При смяна на маслото на всеки 60 000 км тези скоростни кутии могат лесно да достигнат 350 000 км без механични проблеми.

Хибридната алуминиева конструкция на каросерията е отлична. Дори 10-годишните екземпляри рядко показват проблемите с ръждата, които тормозеха поколенията W203 и W204.

Стандартната конфигурация със стоманени пружини е идеална и се справя с по-неравните пътища с лекота. Избягвайте въздушното окачване Airmatic при по-старите употребявани модели – комфортът е несравним, но един-единствен пропускащ амортисьор или повреден компресор може да струва повече от текущата пазарна стойност на колата.

Заключението за модела е, че W205 е комфортен, устойчив на корозия автомобил, който се усеща като премиум дори десетилетие по-късно. Въпреки това, „липсващият атмосферен двигател" означава, че винаги се налага да се справяте с комплексна турбо система, която в дадени случаи може да се окаже скъпа.