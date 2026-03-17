Porsche измисли хитър начин да "запази" ръчната скоростна кутия в ерата на автоматиците

В опит да преодолее различията между чистото удоволствие от шофирането и удобството при ежедневното ползване, Porsche разработва трансмисия, която може да функционира както като ръчна с традиционен лост, така и като традиционна автоматична. Докато ръчната скоростна кутия е на „отсрочка от прекратяване“ във Вайсах, откакто 991.2 GT3 я върна по желание на клиентите, този нов патент предполага бъдеще, в което шофьорите вече няма да трябва да правят избор в автосалона.

Концепцията, очертана в патента на Porsche, прилича удивително много на Engage Shift System (ESS), която се намира в струващия няколко милиона долара Koenigsegg CC850. В това приложение колата използва трансмисия „Lightspeed“ с девет предавки и множество съединители. Водачът може да остави автомобила в режим „Drive“ за автоматично превключване или да премести лоста въвфизически шестстепенен режим.

Когато е в ръчен режим, за включване на предавките се използва физически педал за съединител. Тъй като обаче системата е „shift-by-wire“, педалът и лостът за превключване използват актуатори с обратна връзка, за да симулират механичното тегло на традиционната скоростна кутия.

Според патентните документи, дизайнът на Porsche има за цел да опрости това сложно взаимодействие за по-„масово“ приложение в спортните автомобили. Лостът за превключване на предавките ще работи на две различни равнини. Преместването на лоста напред или назад в една от тях управлява режимите „Drive“, „Neutral“ и „Reverse“. Натискането на лоста във вторичен канал отключва традиционната H-образна схема.

Най-голямото препятствие за Porsche е възпроизвеждането на тактилното усещане на легендарните им шест- и седемстепенни ръчни скоростни кутии. За разлика от Koenigsegg, който произвежда коли в десетки бройки, Porsche трябва да разработи система, която може да се произвежда масово и да издържи строгия „стандарт на Porsche“ за издръжливост при стотици хиляди километри.

Тази система е уникално подходяща за предстоящия 911 Hybrid и потенциално за следващото поколение електрически 718 Cayman/Boxster, където традиционната механична връзка с трансмисията е физически невъзможна, но ангажираността на водача остава основен аргумент за продажба.

Макар инженерството да е очарователно, бизнес моделът е истинското предизвикателство. Porsche поддържа в момента две отделни производствени линии и интериорни дизайни за модели с ръчна скоростна кутия и PDK. Една универсална скоростна кутия теоретично би могла да опрости сглобяването и да намали сложността на централните конзоли в интериора.

PDK на Porsche се счита широко за най-добрата автоматична трансмисия в света. Замяната ѝ с комплексна „симулирана“ ръчна трансмисия рискува да отблъсне клиентите, които искат чистото, светкавично превключване на системите с двоен съединител.

За разлика от Koenigsegg, който може да скрие разходите за разработка в цената от 3,5 евро долара, Porsche ще трябва да направи това осъществимо за Carrera за 110 000 евро или GT3 за 180 000 евро.