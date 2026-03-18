Актьорът Иво Аръков получава над 750 000 лева от Фонд „Култура“ за свои музикални проекти

Популярното доскоро лице на БНТ Ева Кикерезова направи скандално разкритие и коментар във Фейсбук.

Повод за него са прибраните от актьора Иво Аръков над 750 000 лева от Фонд „Култура“. Това се е случило, докато министър Мариан Бачев е бил в оставка.

Вижте какво написа тя, като публикуваме статуса ѝ без редакторска намеса:

„Над 750 хиляди лева е отпуснал фонд култура на Иво Аръков, докато Мариан Бачев е в оставка, за да прави рок музика. И в същото време Тошко вика, че ще вземем лекари от незнамсикъде за 500 евро…“

Немалкатата сума е усвоена от "Фиш Ай" ЕООД – дружество с управител самия Аръков и собственик неговия баща Максим Аръков.

Финансирането е за два проекта, а парите идват от НФК и Плана за възстановяване и устойчивост.