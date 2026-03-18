Актьорът Иво Аръков получава над 750 000 лева от Фонд „Култура“ за свои музикални проекти

18 Март, 2026 07:46 2 150 27

  • иво аръков-
  • фонд култура-
  • евро-
  • мариан бачев-
  • турне

Това се е случило, докато министър Мариан Бачев е бил в оставка

Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Популярното доскоро лице на БНТ Ева Кикерезова направи скандално разкритие и коментар във Фейсбук.

Повод за него са прибраните от актьора Иво Аръков над 750 000 лева от Фонд „Култура“. Това се е случило, докато министър Мариан Бачев е бил в оставка.

Вижте какво написа тя, като публикуваме статуса ѝ без редакторска намеса:

„Над 750 хиляди лева е отпуснал фонд култура на Иво Аръков, докато Мариан Бачев е в оставка, за да прави рок музика. И в същото време Тошко вика, че ще вземем лекари от незнамсикъде за 500 евро…“

Немалкатата сума е усвоена от "Фиш Ай" ЕООД – дружество с управител самия Аръков и собственик неговия баща Максим Аръков.

Финансирането е за два проекта, а парите идват от НФК и Плана за възстановяване и устойчивост.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пешо

    46 0 Отговор
    А нямало пари за театрите.

    Коментиран от #13

    07:50 18.03.2026

  • 2 Да жуей културата!

    33 0 Отговор
    Най-културният актьор! Толкова културен, че културата чак прелива от джобовете му! Да жуей!

    07:51 18.03.2026

  • 3 Госあ

    44 0 Отговор
    Така де става богат у капитализЪма ! Да не си въобразявате, че се става богат с труд и талант ?

    Коментиран от #15

    07:52 18.03.2026

  • 4 Явно

    36 0 Отговор
    Аръка е удобен !

    07:52 18.03.2026

  • 5 щедроста

    27 1 Отговор
    на розовото дилдо..... азизъ и димчеф по колко сгънаха ?

    07:54 18.03.2026

  • 6 Хи хи хи

    31 0 Отговор
    Такава голяма звезда.Как да не му се отпуснат 700000 хиляди левчета? А Мариан Бачев да прави скечове в затвора. При бай Ставри строг но справедлив!

    07:58 18.03.2026

  • 7 хоминид

    25 0 Отговор
    Тоест,Иво Аръков е станал богаташ,тъй ли? А ние да ходим по полетата и копаем градини. Въх!

    07:58 18.03.2026

  • 8 Парите ги е взел

    23 0 Отговор
    Защото често му сменят вътрешната гума и маслото.

    08:00 18.03.2026

  • 9 кой мy дpeмe

    27 2 Отговор
    "в същото време Тошко вика, че ще вземем лекари от незнамсикъде за 500 евро…“

    500 ЛЕВА

    08:00 18.03.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    24 0 Отговор
    Не разбрахме обаче, на какъв инструмент ще свири в новия си музикален проект...

    08:02 18.03.2026

  • 11 Оххх бабацоууу

    14 0 Отговор
    ще има и за петрохански наденици

    08:04 18.03.2026

  • 12 Мдаа

    23 0 Отговор
    Подкрепят се Геобразните, некадърни, но с протекция от лобито им

    08:05 18.03.2026

  • 13 Атина Паднала

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    Пари има за някои които са по равни от другите и са с по човек от някой човек.

    08:06 18.03.2026

  • 14 Констатация

    17 0 Отговор
    С една дума, "актьорчето" май шъ съ окаже Мъжка Пеперудка на богат Чиновник във Власта!!!!

    08:20 18.03.2026

  • 15 хъхъ

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    Уж са за капитализЪма, а пък за себе си са построили комунизъм.

    Коментиран от #16

    08:34 18.03.2026

  • 16 Госあ

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "хъхъ":

    Както казва Балзак, зад всяко богатство стои измама.

    08:39 18.03.2026

  • 17 знаещ

    8 0 Отговор
    какъв ли процент са върнати с "обратна разписка" към подателя

    08:41 18.03.2026

  • 18 Механик

    4 0 Отговор
    "Когато няма риба и ракът е риба", гласи българската поговорка.
    В царството на слепите, едноокия е цар- друга подобна поговорка.

    08:46 18.03.2026

  • 19 ...

    7 0 Отговор
    750k за тоталния бездарник с леви наклонности

    08:50 18.03.2026

  • 20 Гост

    6 0 Отговор
    Пак изметта от итънъ. Няма такива б"о"кл"у"ци

    08:57 18.03.2026

  • 21 Който завижда не вижда

    1 7 Отговор
    Ей много завистлив народ ей Ами направете нещо което някой да го оцени за тези пари и вие ще получите

    Коментиран от #25

    09:05 18.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тодор

    6 0 Отговор
    Фонд Култура и Дирекция Сценични изкуства да бъдат закрити! Сценичните, на свободния пазар! Да, видим? Който прави качество, печели! Хрантутниците и безделниците на строежите! Пазарна икономика, по малко държава, по малко корупция! А тези министри и директори дето са раздавали безконтролно държавни пари, директно в затвора! Бананова държава, сложат някой клоун за министър и той гледа да краде и да дава на неговите си хора! Позор за цялата Култура, превърнала се е в място в което за наши хора има пари, за всички други...както казваше Хр. Стоичков! То, май на цялата Култура в България трябва да се сложи черна лента!

    09:09 18.03.2026

  • 24 Тома

    5 1 Отговор
    Така сме ние г.ейовете.Подържаме се с народна пара

    09:10 18.03.2026

  • 25 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Който завижда не вижда":

    E,този какво е направил?Това са много пари и не е правилно да се отпускат за,,проекти,, - в същото време симфоничният оркестър към радиото свири почти благотворително и със свои инструменти.За тези пари Ивчо трябва да се бори да вземе Грамофонче или да си осигури място в Сферата-MSG...

    09:19 18.03.2026

  • 26 Еми затова

    5 0 Отговор
    Чалгарогейчетата
    Няма вече никога да помиришат парламент
    Славуцо залезе

    09:20 18.03.2026

  • 27 Приа

    1 0 Отговор
    При парата логиката ясна - ние 4 години помагаме на една жертва (нападната от агресор) - сега тази жертва отива в Близкия изток и там помага на друг агресор с/у друга държава. Как Пък Украйна не помогна на нападнатия, а именно на агресора помага ? Общото е парата - че тя тече, но причините се изопачават само и самода се облагодетелстват една шепа хора.

    09:26 18.03.2026