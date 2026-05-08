Porsche и Manthey разработиха специален пакет, за да подобрят рекорда на Xiaomi (ВИДЕО)

Цуфенхаузен официално нанесе ответен удар в ожесточената битка за надощие в сегмента на електромобилите, като си върна короната на Нюрбургринг в представителския сегмент. Само няколко месеца след като Xiaomi SU7 Ultra разтърси йерархията, Porsche представи нов комплект Manthey за Taycan Turbo GT. С пилота за разработка Ларс Керн зад волана, модернизираният седан записа време от 6:55.533 минути на Нордшлайфе, като ефективно съкрати времето на стандартния Turbo GT с 12 секунди и победи серийния модел на Xiaomi с повече от девет секунди.
Разработен като съвместен проект между центъра за развитие във Вайсах и състезателните специалисти от Manthey в Меуспат, новият комплект превръща Taycan в специално оръжие за пистата. Най-значителните подобрения са в аеродинамиката, където новият пакет генерира повече от три пъти по-голяма притискаща сила в сравнение със стандартния модел. При 200 км/ч колата вече генерира 310 кг притискаща сила, цифра, която нараства до внушителните 740 кг при новата ѝ максимална скорост от 310 км/ч. Визуално намерението е ясно: колата разполага с агресивен аеродинамичен комплект от въглеродни влакна, включващ регулируем преден сплитер, отвори по калниците в стил GT3 и по-голямо, ръчно регулируемо задно крило.
Механичните подобрения са също толкова обширни, като за първи път комплектът на Manthey включва значителни модификации на задвижващия агрегат за електромобил на Porsche. Чрез оптимизиране на високоволтовата батерия и импулсните инвертори инженерите са увеличили максималния разряден ток до 1300 ампера. Това повишава стандартната мощност до 804 к.с. (600 кВт), докато 10-секундният усилващ режим „Attack Mode“ вече осигурява 978 к.с. Когато е активиран лънч контролът, Taycan запазва своята максимална мощност от 1019 к.с., но въртящият момент се покачва до 1270 Нм. За да се справи с този прилив, комплектът добавя 21-цолови ковани джанти, които намаляват масата с 3 кг, в комбинация с преработена настройка на окачването Porsche Active Ride и високопроизводителна спирачна система с предни дискове с диаметър 440 мм.
Този скок в производителността подчертава фундаментална философска разлика в настоящата надпревара при електромобилите. Докато Xiaomi SU7 Ultra може да се похвали с превъзходна сурова мощност от над 1 500 к.с., рекордното време на Taycan подчертава майсторството на Porsche в баланса на шасито и аеродинамичната ефективност. Комплектът на Manthey ще бъде наличен от следващия месец като допълнително оборудване за всички собственици на Taycan Turbo GT, оборудвани с пакета Weissach.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фактически
Коментиран от #3, #4
15:33 08.05.2026
2 Тъпаците
А да ми каже някой, как става тая работа?!
15:41 08.05.2026
3 ои8уйхътгрф
До коментар #1 от "фактически":По-лошо е....
100+ годишна компания с традиции в спортните коли и определено разбираща от правенето им се налага да викне почти "придворните" спецове от Мантей чийто офис е буквално на Ринга и се занимават изключително със състезателни доработки на Порше за да направят нещо и да победят няква си китайска фирма произвеждаща прахосмукачки и телефони... Найс, а...
Коментиран от #5
15:45 08.05.2026
4 Китайците им се подиграват
До коментар #1 от "фактически":Самият факт че постигнаха 6:22 с прототипа, означава че с такива "пакети" ще могат да подобряват какъвто е рекорд да поставят от porsche.
Всяко подобряване на резултата на porsche ще им прави реклама, точно както в момента подобряването на рекорда на xiaomi от porsche прави повече реклама на xiaomi отколкото на porsche.
15:49 08.05.2026
5 Ще е за кратко
До коментар #3 от "ои8уйхътгрф":Предишния рекорд на xiaomi беше направен с маломощните и тежки батерии. CATL онзи ден представиха по-леки батерии които осигуряват 3000 kW мощност, което са 4000 коня.
Само със смяна на батерията, xiaomi ще намали повече теглото отколкото всички доработки на това porsche, които струват десетки хиляди евро за да намалят десетина килограма.
Коментиран от #6, #7
15:53 08.05.2026
6 Хм Хм
До коментар #5 от "Ще е за кратко":Изглежда не разбираш, че едното е сурова мощност, която всяка автомобилна фирма може да осигури, а другото е триумф на инженерната мисъл. Едните казват "Видяхте ли? Ние сме умни", а другите отговарят "Когато достигнете върха на мисълта си разбирате, че след това има още няколко нива. Ние сме някъде там".
Коментиран от #9
16:10 08.05.2026
7 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Ще е за кратко":Изобщо не е проблемът в няколко кг. батерии... За тези рекорди се иска прецизен контрол на тягата и майсторско управление от пилот с огромни стоманени топки...
И по същество рекордът на китайците НЕ Е подобрен... Мантей имат разни китове за почти всички порше-та и там където има такъв заден спойлер изрично си пишe, че спойлера е "NOT ROAD LEGAL"... За всеки ден имаш друг, може би с 60см. по-къс спойлер и едва на пистата може да махнеш малкия и да сложиш ГОЛЯМОТО НЯЩУ...
Тоест този Тайкан e "NOT ROAD LEGAL" за разлика от китайчето
16:14 08.05.2026
16:30 08.05.2026
16:30 08.05.2026
9 Така е
До коментар #6 от "Хм Хм":Porsche само могат да гледат стоповете на xiaomi и да си мислят, че са умни. Когато Порше тайкан с каквито и да е китове постигне 6 минути 22 секунди на ринга като xiaomi, тогава могат да се правят на Велики.
16:33 08.05.2026
10 ои8уйхътгрф
"Комплектът на Manthey ще бъде наличен от следващия месец като допълнително оборудване за всички собственици на Taycan Turbo GT, оборудвани с пакета Weissach."
Тоест пакета на Мантей ще е достъпен само някои коли... А колко струват тези някои коли:
Цената на Porsche Taycan Turbo GT с пакет Weissach (2026г.) започва примерно от 224 500 евро
И тоя пакет Weissach включва само карбон, панели и т.н. (тоесте за красота), а Мантей бърникат мотори, окачване и т.н. - може да приемем, че кола с пакета на Мантей ще подгони плътно €300 бона... Да напомням ли колко струва колата на онези с прахосмукачките?
16:56 08.05.2026