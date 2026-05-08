Porsche и Manthey разработиха специален пакет, за да подобрят рекорда на Xiaomi (ВИДЕО)

Цуфенхаузен официално нанесе ответен удар в ожесточената битка за надощие в сегмента на електромобилите, като си върна короната на Нюрбургринг в представителския сегмент. Само няколко месеца след като Xiaomi SU7 Ultra разтърси йерархията, Porsche представи нов комплект Manthey за Taycan Turbo GT. С пилота за разработка Ларс Керн зад волана, модернизираният седан записа време от 6:55.533 минути на Нордшлайфе, като ефективно съкрати времето на стандартния Turbo GT с 12 секунди и победи серийния модел на Xiaomi с повече от девет секунди.

Разработен като съвместен проект между центъра за развитие във Вайсах и състезателните специалисти от Manthey в Меуспат, новият комплект превръща Taycan в специално оръжие за пистата. Най-значителните подобрения са в аеродинамиката, където новият пакет генерира повече от три пъти по-голяма притискаща сила в сравнение със стандартния модел. При 200 км/ч колата вече генерира 310 кг притискаща сила, цифра, която нараства до внушителните 740 кг при новата ѝ максимална скорост от 310 км/ч. Визуално намерението е ясно: колата разполага с агресивен аеродинамичен комплект от въглеродни влакна, включващ регулируем преден сплитер, отвори по калниците в стил GT3 и по-голямо, ръчно регулируемо задно крило.

Механичните подобрения са също толкова обширни, като за първи път комплектът на Manthey включва значителни модификации на задвижващия агрегат за електромобил на Porsche. Чрез оптимизиране на високоволтовата батерия и импулсните инвертори инженерите са увеличили максималния разряден ток до 1300 ампера. Това повишава стандартната мощност до 804 к.с. (600 кВт), докато 10-секундният усилващ режим „Attack Mode“ вече осигурява 978 к.с. Когато е активиран лънч контролът, Taycan запазва своята максимална мощност от 1019 к.с., но въртящият момент се покачва до 1270 Нм. За да се справи с този прилив, комплектът добавя 21-цолови ковани джанти, които намаляват масата с 3 кг, в комбинация с преработена настройка на окачването Porsche Active Ride и високопроизводителна спирачна система с предни дискове с диаметър 440 мм.

Този скок в производителността подчертава фундаментална философска разлика в настоящата надпревара при електромобилите. Докато Xiaomi SU7 Ultra може да се похвали с превъзходна сурова мощност от над 1 500 к.с., рекордното време на Taycan подчертава майсторството на Porsche в баланса на шасито и аеродинамичната ефективност. Комплектът на Manthey ще бъде наличен от следващия месец като допълнително оборудване за всички собственици на Taycan Turbo GT, оборудвани с пакета Weissach.

