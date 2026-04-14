Запознайте се с Porsche 911 GT3 S/C – кабриолет със сърцето на GT

Porsche се противопоставя на общия спад на пазара на луксозни автомобили, като залага още по-силно на своя най-емблематичен модел. За да запълни ниша, която до сега бе заемана само от амбициозни проекти на тунинг студия, Zuffenhausen представи 911 GT3 S/C (Sport Cabriolet) – модел, който запълва празнината между суровия Speedster и изтънчения GT3 Touring.

Емблемата „S/C“ бележи първият модел с отворен покрив, произведен на базата на GT3, който разполага с напълно автоматизиран покрив. За разлика от ръчното „манипулиране“, изисквано от Speedster, GT3 S/C може да повдига или спуска своя текстилен покрив само за 12 секунди при скорост до 50 км/ч. Въпреки добавените двигатели и механизми, инженерите на Porsche са ограничили увеличението на теглото до едва 30 кг в сравнение със Speedster, което води до тегло от 1507 кг. Това е постигнато чрез радикална диета от CFRP (пластмаса, подсилена с въглеродни влакна), като материалът е използван за капака, калниците, вратите и дори за задната стабилизираща щанга.

Под капака на багажника се намира легендарният 4,0-литров атмосферен плосък шестцилиндров двигател, шедьовър с 9000 об/мин, произвеждащ 510 конски сили. В ход, който ще зарадва феновете – и вероятно ще разочарова тези, които търсят автомобил с двоен съединител за преследване на време за обиколка – GT3 S/C се предлага изключително с шестстепенна ръчна скоростна кутия. Тази конфигурация само с три педала гарантира, че шофьорското преживяване остава фокусирано върху ангажираността, а не върху абсолютната ефективност, въпреки че ускорението от 0 до 100 километра в час за 3,7 секунди и максималната скорост от 320 километра в час доказват, че той все още е автомобил от световна класа.

С цена от над 250 хиляди евро, GT3 S/C представлява интересна оферта в горните ешелони на йерархията на 911. Тъй като наследява леките карбонови калници и врати от ултра-ексклузивния 911 S/T, но няма етикет за „ограничено производство“, той всъщност струва около 10 процента по-малко от GT3 Coupe със сходни спецификации и хардуера на S/T.